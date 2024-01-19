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Lumea IPL 7000 Series Aparat IPL za odstranjevanje dlačic

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Lumea IPL 7000 SeriesAparat IPL za odstranjevanje dlačic

BRI921/00

Lumea IPL 7000 Series Aparat IPL za odstranjevanje dlačic

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Priročniki in dokumentacija

Uporabniški priročnik

  • PDF dat., 3.9 MB
  • 19 January 2024

Izjava o skladnosti EU - English (US)

  • ZIP dat., 1.9 MB
  • 19 March 2026

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