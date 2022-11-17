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  • Učinkovita epilacija. Nežno do kože.
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  • Učinkovita epilacija. Nežno do kože.
  • Učinkovita epilacija. Nežno do kože.
  • Učinkovita epilacija. Nežno do kože.
  • Učinkovita epilacija. Nežno do kože.
  • Učinkovita epilacija. Nežno do kože.
  • Učinkovita epilacija. Nežno do kože.
  • Učinkovita epilacija. Nežno do kože.
  • Učinkovita epilacija. Nežno do kože.
  • Učinkovita epilacija. Nežno do kože.
  • Učinkovita epilacija. Nežno do kože.
  • Učinkovita epilacija. Nežno do kože.
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  • Učinkovita epilacija. Nežno do kože.
  • Učinkovita epilacija. Nežno do kože.
  • Učinkovita epilacija. Nežno do kože.
  • Učinkovita epilacija. Nežno do kože.
  • Učinkovita epilacija. Nežno do kože.
  • Učinkovita epilacija. Nežno do kože.
  • Učinkovita epilacija. Nežno do kože.
  • Učinkovita epilacija. Nežno do kože.
  • Učinkovita epilacija. Nežno do kože.
  • Učinkovita epilacija. Nežno do kože.

2+1 podaljšana garancija

30 dni vračila kupnine

Epilator Series 8000Epilator za mokro in suho uporabo

BRE740/10

4.6
| (733) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 91%
Učinkovita epilacija. Nežno do kože.
Philipsov epilator serije 8000: prvi epilator s keramičnimi pincetami za udobnejšo epilacijo. S tehnologijo dvojnega delovanja odstrani tudi najkrajše dlačice, kar zagotavlja občutek gladkosti več tednov.
Poglej vse prednosti

Gladka koža do 4 tedne

Učinkovita epilacija. Nežno do kože.

  • Za noge, telo in stopala

  • Brezžična uporaba

  • + 9 nastavkov

S tehnologijo dvojnega delovanja je koža več tednov gladka

S tehnologijo dvojnega delovanja je koža več tednov gladka

Tehnologija dvojnega delovanja sinhronizira dolge keramične pincete v neprekinjenem delovanju, da čvrsto zgrabijo in odstranijo dlačice, dolge tudi samo 0,5 mm. Široka epilacijska glava s 50 % daljšimi pincetami naenkrat odstrani več dlačic*. Pripravite se na občutek gladkosti, ki brez nadležnih ponovitev traja tudi več tednov.

32 keramičnih hipoalergenskih pincet za nežno odstranjevanje

32 keramičnih hipoalergenskih pincet za nežno odstranjevanje

32 keramičnih pincet iz hipoalergenskega materiala za udobno odstranjevanje. Z lahkoto drsijo po koži z manj trenja in večjim stikom s kožo*. 91 % žensk pravi, da je občutek na koži odličen**.

Epilirajte v topli vodi za dodatno udobje

Epilirajte v topli vodi za dodatno udobje

Naš epilator je opremljen s funkcijo za mokro in suho epilacijo za še nežnejšo epilacijo. Topla voda sprošča kožo in zagotavlja udobnejše odstranjevanje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.6

od 5

733

Ocene

91%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

17/11/2022

Slovenija

Slovenija

Vrhunska gladkost

Najboljše božično darilo lanskega leta. Od kar ga partnerka uporablja ima res gladko kožo.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Za celo telo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Za celo telo

17/11/2022

Slovenija

Slovenija

Super izdelek!

Res zadovoljna z izdelkom. Prej sem uporabljala britvice in sploh ni primerjave. Priporočam!

Prednosti

Odličen izdelek!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Za celo telo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Za celo telo

07/11/2022

Slovenija

Slovenija

LEPO VODLJIV, BATERIJA ZDRŽI DOLGO

Masažni nastavek je top tako za noge kot za roke, baterija zelo dolgo zdrži

Prednosti

baterija,lahek , lepo vodljiv

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Za celo telo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Za celo telo

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Omejitve odgovornosti

  1. v primerjavi z modeloma Philips Satinelle Advanced in Satinelle Prestige

  2. CLT Nemčija N=153, 2019