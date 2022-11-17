2 leti garancije
Za noge, telo in stopala
Brezžična uporaba
+ 9 nastavkov
Tehnologija dvojnega delovanja sinhronizira dolge keramične pincete v neprekinjenem delovanju, da čvrsto zgrabijo in odstranijo dlačice, dolge tudi samo 0,5 mm. Široka epilacijska glava s 50 % daljšimi pincetami naenkrat odstrani več dlačic*. Pripravite se na občutek gladkosti, ki brez nadležnih ponovitev traja tudi več tednov.
32 keramičnih pincet iz hipoalergenskega materiala za udobno odstranjevanje. Z lahkoto drsijo po koži z manj trenja in večjim stikom s kožo*. 91 % žensk pravi, da je občutek na koži odličen**.
Naš epilator je opremljen s funkcijo za mokro in suho epilacijo za še nežnejšo epilacijo. Topla voda sprošča kožo in zagotavlja udobnejše odstranjevanje.
4.6
od 5
733
Ocene
91%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
ToniMB
17/11/2022
Slovenija
Del promocije
Vrhunska gladkost
Najboljše božično darilo lanskega leta. Od kar ga partnerka uporablja ima res gladko kožo.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Za celo telo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Za celo telo
Anja1988
17/11/2022
Slovenija
Del promocije
Super izdelek!
Res zadovoljna z izdelkom. Prej sem uporabljala britvice in sploh ni primerjave. Priporočam!
Prednosti
Odličen izdelek!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Za celo telo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Za celo telo
Sibilapet
07/11/2022
Slovenija
Del promocije
LEPO VODLJIV, BATERIJA ZDRŽI DOLGO
Masažni nastavek je top tako za noge kot za roke, baterija zelo dolgo zdrži
Prednosti
baterija,lahek , lepo vodljiv
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Za celo telo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Za celo telo
v primerjavi z modeloma Philips Satinelle Advanced in Satinelle Prestige
CLT Nemčija N=153, 2019