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Epilator Series 8000 Epilator za mokro in suho uporabo

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Epilator Series 8000Epilator za mokro in suho uporabo

BRE730/10

Epilator Series 8000 Epilator za mokro in suho uporabo

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  • Videoposnetek za epilator serije 8000 o načinu uporabe, načinu epilacije in suhi uporabi
    Videoposnetek za epilator serije 8000 o načinu uporabe, načinu epilacije in suhi uporabi
  • Video zum Epilierer der 8000er-Serie
    Video zum Epilierer der 8000er-Serie

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Priročniki in dokumentacija

Izjava o skladnosti za ZK - English (US)

  • PDF dat., 143.8 kB
  • 9 February 2026

Uporabniški priročnik

  • PDF dat., 5.1 MB
  • 20 November 2025

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