2 leti garancije
Mokra in suha uporaba
Za noge, telo, predel bikinija in stopala
Več kot le epilator
9 nastavkov
Osvobodite se rutine odstranjevanja dlak. Nič več čakanja, da dlake ponovno zrastejo – odstrani dlake, ki so 3-krat krajše kot pri voskanju
Prvi epilator na svetu s funkcijo ProGuide, ki omogoča 360-stopinjsko vidljivost za učinkovite in nežne rezultate. ProGuide izpopolni 75-stopinjski kot za epilacijo in ohranja kožo napeto za več udobja. 360-stopinjska LED-lučka vam omogoča, da opazite in odstranite več dlak.
Tehnologija dvojnega delovanja za učinkovite in hitre rezultate. S keramičnimi pincetami odstrani tudi najkrajše dlake. Zgrabi in odstrani dlake, dolge tudi samo 0,5 mm. Brez pritiskanja. Samo nežno drsenje. Vgrajena LED-lučka poskrbi, da ne spregledate nobene dlake. Spodnji del obeh nog lahko uredite že v 6 minutah.
Razumite ocene izdelkov
5.0
od 5
68
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
had.nat1
31/03/2026
Česká republika
Dokonalý epilator
Epilátor je skvělý, jsem nadmíru spokojená. Nejenže má krásný design, ale i se skvěle drží a oproti mému starému epilátoru mnohem lépe vezme i ty menší chloupky, většinou stačí jedno přejetí. Skvěle jsou i nástavce, ja nejvíce oceňuji ten s lepším LED světlem. Velice doporucuji
Prednosti
ergonomie, design, LED svetylko
Slabosti
žádné
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Epilator Series 9000 BRE718/00 Bezdrátový epilátor na mokré i suché ošetření
Ivetka25
30/03/2026
Česká republika
Skvělý epilátor
Díky vysoké rychlosti a kvalitním pinzetám je epilace rychlá a zároveň důkladná. Poradí si i s jemnými chloupky, takže není potřeba ošetření rozdělovat do více etap a výsledek vydrží dlouho. Oceňuji také praktické nástavce, jako je zastřihovač a rotační kartáček, které ráda využívám. Přístroj se dobře drží v ruce a navíc potěší i svým designem – růžová barva působí velmi příjemně.
Prednosti
Rychlá s snadná manipulace
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Epilator Series 9000 BRE718/00 Bezdrátový epilátor na mokré i suché ošetření
Kristýna Č.
29/03/2026
Česká republika
Jsem spokojena
Můj přechod z klasické žiletky na epilátor Philips, byla opravdu skvělá volba. Rozdíl je slovy nepopsatelný. Oceňuji, že je na mokré i suché použití. Kůže je po něm krásně hlaďoučká. Je lehký a dobře se drží v ruce. Celkově ovládání a manipulace s ním je úplně jednoduchá. Pěkný designe v mé oblíbené barvičce. Trošku hlučnější.
Prednosti
Bezdrátový, vodný jak na mokré tak i suché použití, několik nástavců, lehký, jednoduchá manipulace a čistění.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Epilator Series 8000 BRE709/00 Bezdrátový epilátor na mokré i suché ošetření
V primerjavi z uporabo brez funkcije ProGuide.
Z 2-letno garancijo.