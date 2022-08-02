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Satinelle Essential Žični kompaktni epilator

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Satinelle EssentialŽični kompaktni epilator

BRE275/00

Satinelle Essential Žični kompaktni epilator

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Priročniki in dokumentacija

Izjava o skladnosti za ZK - English (US)

  • PDF dat., 45.9 kB
  • 26 February 2026

Uporabniški priročnik

  • PDF dat., 1.9 MB
  • 25 October 2023

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