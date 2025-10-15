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  • Nežen in gladek
  • Nežen in gladek
  • Nežen in gladek
  • Nežen in gladek
  • Nežen in gladek
  • Nežen in gladek
  • Nežen in gladek
  • Nežen in gladek
  • Nežen in gladek
  • Nežen in gladek
  • Nežen in gladek
  • Nežen in gladek

2+1 podaljšana garancija

Epilator Series 4000Žični epilator

BRE247/00

4.8
| (91) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 95%
Nežen in gladek
Spoznajte trajno odstranjevanje dlačic, ki je prijazno do vaše kože, in uživajte v gladki koži do 28 dni. Razumemo, da se epilacija lahko zdi strašljiva. Vendar postane z redno uporabo manj boleča.*
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Prijazen do vas in vaše kože

Nežen in gladek

  • Za telo in občutljive predele

  • Z LED-lučko

  • + 4 nastavki

  • Epiliranje, britje in piling

Gladka koža do 4 tedne

Gladka koža do 4 tedne

Uživajte v občutku gladke kože, ki traja in traja. Epilator vas lahko osvobodi rutine odstranjevanja dlačic kar do 4 tedne.

Enostavna epilacija

Enostavna epilacija

Ta ljubki epilator vam omogoča enostavno odstranjevanje dlačic doma in uživanje v gladki koži, ki traja. Ujame tudi tako kratke dlačice kot vosek, z njim pa se lahko izognete obiskom kozmetičnih salonov in neredu.

Trajno gladka koža

Trajno gladka koža

Enkraten nakup izdelka v papirnati embalaži, brez baterij in z ročajem iz 50 % recikliranih materialov – ta epilator si prizadeva imeti minimalen vpliv na okolje.

Tehnične specifikacije

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Deli in pribor

Ocene

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4.8

od 5

91

Ocene

95%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3

15/10/2025

Hrvatska

Hrvatska

Povoljan i kvalitetan uređaj za epilaciju

Napokon mijenjam svoj Braun uređaj koji je kupljen prije 20-tak godina i namijenjen je samo suhom uklanjanju dlačica nogu. Htjela sam novi uređaj koji ću moći koristiti na području nogu kao i na bikini zoni. Odlučila sam se za Philips BRE247/00. Ono što sam uočila je jednostavno rukovanje. Sam dizajn mi se sviđa. Boja također. Dvije brzine su dovoljne za moje potrebe. Jedna za normalnu i drugi za nježniju epilaciju. Uređaj ugodno leži u ruci. Lampica me razveselila jer baš dobro dođe kod samog procesa. U pakiranju dolazi četkica za čišćenje kao i rukavica za piling te platnena vrećica. Ono što mi se ne sviđa je što nije bežični pa opcija uklanjanja dlačica prilikom tuširanja ne dolazi u obzir. Zato je i cijena prihvatljivija od onih bežičnih.

Ta ocena je bila podana za Epilator Series 4000 BRE247/00 Epilator s kabelom

Ta ocena je bila podana za Epilator Series 4000 BRE247/00 Epilator s kabelom

15/10/2025

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod je top najbolji

Svida mi se jer odlično brije sve dlačice na tijelu preporučam svakome ovaj proizvod vas nece razočarati🙂

Prednosti

Sve je top proizvod je odličan za svakoga

Slabosti

Nemam nista protiv

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Epilator Series 4000 BRE247/00 Epilator s kabelom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Epilator Series 4000 BRE247/00 Epilator s kabelom

14/10/2025

Hrvatska

Hrvatska

PHILIPS proizvodi

Svi Philips uređaji su jako kvalitetni (i susila za kosu i depilatori i epilatori i svi ostali …) stoga niti Epilator Series 4000 BRE247/00 Epilator s kabelom sigurno nije iznimka ❤️.

Ta ocena je bila podana za Epilator Series 4000 BRE247/00 Epilator s kabelom

Ta ocena je bila podana za Epilator Series 4000 BRE247/00 Epilator s kabelom

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