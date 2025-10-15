2 leti garancije
Za telo in občutljive predele
Z LED-lučko
+ 4 nastavki
Epiliranje, britje in piling
Uživajte v občutku gladke kože, ki traja in traja. Epilator vas lahko osvobodi rutine odstranjevanja dlačic kar do 4 tedne.
Ta ljubki epilator vam omogoča enostavno odstranjevanje dlačic doma in uživanje v gladki koži, ki traja. Ujame tudi tako kratke dlačice kot vosek, z njim pa se lahko izognete obiskom kozmetičnih salonov in neredu.
Enkraten nakup izdelka v papirnati embalaži, brez baterij in z ročajem iz 50 % recikliranih materialov – ta epilator si prizadeva imeti minimalen vpliv na okolje.
4.8
od 5
91
Ocene
95%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Petunija
15/10/2025
Hrvatska
Del promocije
Povoljan i kvalitetan uređaj za epilaciju
Napokon mijenjam svoj Braun uređaj koji je kupljen prije 20-tak godina i namijenjen je samo suhom uklanjanju dlačica nogu. Htjela sam novi uređaj koji ću moći koristiti na području nogu kao i na bikini zoni. Odlučila sam se za Philips BRE247/00. Ono što sam uočila je jednostavno rukovanje. Sam dizajn mi se sviđa. Boja također. Dvije brzine su dovoljne za moje potrebe. Jedna za normalnu i drugi za nježniju epilaciju. Uređaj ugodno leži u ruci. Lampica me razveselila jer baš dobro dođe kod samog procesa. U pakiranju dolazi četkica za čišćenje kao i rukavica za piling te platnena vrećica. Ono što mi se ne sviđa je što nije bežični pa opcija uklanjanja dlačica prilikom tuširanja ne dolazi u obzir. Zato je i cijena prihvatljivija od onih bežičnih.
Ta ocena je bila podana za Epilator Series 4000 BRE247/00 Epilator s kabelom
Ta ocena je bila podana za Epilator Series 4000 BRE247/00 Epilator s kabelom
15/10/2025
Hrvatska
Del promocije
Proizvod je top najbolji
Svida mi se jer odlično brije sve dlačice na tijelu preporučam svakome ovaj proizvod vas nece razočarati🙂
Prednosti
Sve je top proizvod je odličan za svakoga
Slabosti
Nemam nista protiv
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Epilator Series 4000 BRE247/00 Epilator s kabelom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Epilator Series 4000 BRE247/00 Epilator s kabelom
Kupac
14/10/2025
Hrvatska
Del promocije
PHILIPS proizvodi
Svi Philips uređaji su jako kvalitetni (i susila za kosu i depilatori i epilatori i svi ostali …) stoga niti Epilator Series 4000 BRE247/00 Epilator s kabelom sigurno nije iznimka ❤️.
Ta ocena je bila podana za Epilator Series 4000 BRE247/00 Epilator s kabelom
Ta ocena je bila podana za Epilator Series 4000 BRE247/00 Epilator s kabelom
87 % se jih strinja, iHUT Netherlands, n = 28, 2024.