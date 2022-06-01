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  • Enostavna depilacija
  • Enostavna depilacija
  • Enostavna depilacija
  • Enostavna depilacija
  • Enostavna depilacija
  • Enostavna depilacija
  • Enostavna depilacija
  • Enostavna depilacija
  • Enostavna depilacija
  • Enostavna depilacija
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  • Enostavna depilacija
  • Enostavna depilacija
  • Enostavna depilacija
  • Enostavna depilacija
  • Enostavna depilacija
  • Enostavna depilacija
  • Enostavna depilacija
  • Enostavna depilacija
  • Enostavna depilacija

Satinelle EssentialŽični kompaktni epilator

BRE235/00

4.7
| (324) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%
Enostavna depilacija
Philips Satinelle je prava rešitev za gladke noge, ki trajajo več tednov. Nežno in pri koreninah odstranjuje tudi dlačice dolžine 0,5 mm. Ergonomska zasnova ročaja omogoča enostavno epilacijo, pralna glava pa optimalno higieno.
Poglej vse prednosti

Koža je gladka več tednov

Enostavna depilacija

  • Za noge in občutljive predele

  • + 1 nastavek

Učinkovit depilacijski sistem izpuli dlake pri koreninah

Učinkovit depilacijski sistem izpuli dlake pri koreninah

Učinkovit depilacijski sistem poskrbi za povsem gladko kožo več tednov

2 nastavitvi hitrosti za zajem tanjših in debelejših dlak

2 nastavitvi hitrosti za zajem tanjših in debelejših dlak

2 nastavitvi hitrosti za odstranjevanje tanjših in debelejših dlak za bolj prilagojen tretma.

Ergonomski ročaj s profilom za udobno uporabo

Ergonomski ročaj s profilom za udobno uporabo

Zaobljena oblika se odlično prilega roki za udobno odstranjevanje dlačic. Tudi izgleda sijajno!

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

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Poiščite nadomestne dele ali dodatno opremo

Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

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4.7

od 5

324

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

01/06/2022

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

Super aparat za sprejemljivo ceno

Deluje super, vse populi. Priporočam nakup. Mogoče malo glasen ampak važen je končni rezultat.

Prednosti

Natančen

Slabosti

Glasen

Ta ocena je bila podana za Satinelle Essential BRE225/00 Žični kompaktni epilator

Ta ocena je bila podana za Satinelle Essential BRE225/00 Žični kompaktni epilator

16/08/2024

Slovensko

Slovensko

Pomer cena vykon, super investicia.

Po 10rokoch som vymenila moj stary Philips strojcek (pokazeny kabel) za rovnaky v zakladnej vybave. Vahovo je omnoho lahsi ako moj stary, co je pozitivne pri cestovani. Mam pocit, ze holenie trochu menej boli a velke plus hodnotim ze pekne oholi nohy aj pocas horucav ked su nohy trochu "ulepene". Pomer cena vykon, skvele.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Satinelle Essential BRE225/00 Kompaktný epilátor, s káblom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Satinelle Essential BRE225/00 Kompaktný epilátor, s káblom

17/08/2023

Slovensko

Slovensko

Preverjen kupec

Skvela pomocka :)

Aj predtym som mala Philips epilátor, pouzivala som viac ako 12 rokov, preto som zvolila tento, lebo je to iste len novy model. Zatial spokojnost :)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Satinelle Essential BRE225/00 Kompaktný epilátor, s káblom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Satinelle Essential BRE225/00 Kompaktný epilátor, s káblom

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