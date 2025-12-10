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  • Nežen in gladek
  • Nežen in gladek
  • Nežen in gladek
  • Nežen in gladek
  • Nežen in gladek
  • Nežen in gladek
  • Nežen in gladek
  • Nežen in gladek
  • Nežen in gladek

2+1 podaljšana garancija

Epilator Series 2000Žični epilator

BRE227/00

4.8
| (131) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 95%
Nežen in gladek
Spoznajte trajno odstranjevanje dlačic, ki je prijazno do vaše kože, in uživajte v gladki koži do 28 dni. Razumemo, da se epilacija lahko zdi strašljiva. Vendar postane z redno uporabo manj boleča.*
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Prijazen do vas in vaše kože

Nežen in gladek

  • Za noge in telo

  • Z masažnim pokrovčkom

Gladka koža do 4 tedne

Gladka koža do 4 tedne

Uživajte v občutku gladke kože, ki traja in traja. Epilator vas lahko osvobodi rutine odstranjevanja dlačic kar do 4 tedne.

Enostavna epilacija

Enostavna epilacija

Ta ljubki epilator vam omogoča enostavno odstranjevanje dlačic doma in uživanje v gladki koži, ki traja. Ujame tudi tako kratke dlačice kot vosek, z njim pa se lahko izognete obiskom kozmetičnih salonov in neredu.

Trajno gladka koža

Trajno gladka koža

Enkraten nakup izdelka v papirnati embalaži, brez baterij in z ročajem iz 50 % recikliranih materialov – ta epilator si prizadeva imeti minimalen vpliv na okolje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

131

Ocene

95%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3

10/12/2025

Hrvatska

Hrvatska

Staro na novo- epilator za bezbrižno ljeto

Nakon 10 godina bilo je vrijeme za zamjenu starog philipsovog brijača. Odlučila sam se na ovaj model jer je bio najsličniji mom starom epilatoru i nisam se sekundu pokajala. Lagan, brz i meni bezbolan. Sve preporuke!

Prednosti

Brz, bezbolan

Slabosti

Nije idealan za bikini zonu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 Series BRE238/00 Epilator

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 Series BRE238/00 Epilator

09/12/2025

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod ima odlične značajke i prekrasnu boju :)

Ta ocena je bila podana za 2000 Series BRE238/00 Epilator

Ta ocena je bila podana za 2000 Series BRE238/00 Epilator

05/12/2025

Hrvatska

Hrvatska

Odličan epilator

Epilator koji redovito koristim I zadovoljna sam. Može ići svuda samnom lagan i praktičan

Prednosti

Obitelj i prijatelje

Slabosti

Nema

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 Series BRE238/00 Epilator

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 Series BRE238/00 Epilator

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