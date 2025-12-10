2 leti garancije
Za noge in telo
Z masažnim pokrovčkom
Uživajte v občutku gladke kože, ki traja in traja. Epilator vas lahko osvobodi rutine odstranjevanja dlačic kar do 4 tedne.
Ta ljubki epilator vam omogoča enostavno odstranjevanje dlačic doma in uživanje v gladki koži, ki traja. Ujame tudi tako kratke dlačice kot vosek, z njim pa se lahko izognete obiskom kozmetičnih salonov in neredu.
Enkraten nakup izdelka v papirnati embalaži, brez baterij in z ročajem iz 50 % recikliranih materialov – ta epilator si prizadeva imeti minimalen vpliv na okolje.
4.8
od 5
131
Ocene
95%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Zuma1818
10/12/2025
Hrvatska
Del promocije
Staro na novo- epilator za bezbrižno ljeto
Nakon 10 godina bilo je vrijeme za zamjenu starog philipsovog brijača. Odlučila sam se na ovaj model jer je bio najsličniji mom starom epilatoru i nisam se sekundu pokajala. Lagan, brz i meni bezbolan. Sve preporuke!
Prednosti
Brz, bezbolan
Slabosti
Nije idealan za bikini zonu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 Series BRE238/00 Epilator
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 Series BRE238/00 Epilator
Palićka
09/12/2025
Hrvatska
Del promocije
Proizvod ima odlične značajke i prekrasnu boju :)
Ta ocena je bila podana za 2000 Series BRE238/00 Epilator
Ta ocena je bila podana za 2000 Series BRE238/00 Epilator
Arty21
05/12/2025
Hrvatska
Del promocije
Odličan epilator
Epilator koji redovito koristim I zadovoljna sam. Može ići svuda samnom lagan i praktičan
Prednosti
Obitelj i prijatelje
Slabosti
Nema
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 Series BRE238/00 Epilator
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 Series BRE238/00 Epilator
87 % se jih strinja, iHUT Netherlands, n = 28, 2024.