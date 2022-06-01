2 leti garancije
za noge
Učinkovit depilacijski sistem poskrbi za povsem gladko kožo več tednov
2 nastavitvi hitrosti za odstranjevanje tanjših in debelejših dlak za bolj prilagojen tretma.
Zaobljena oblika se odlično prilega roki za udobno odstranjevanje dlačic. Tudi izgleda sijajno!
4.7
od 5
324
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Barbara123
01/06/2022
Slovenija
Preverjen kupec
Super aparat za sprejemljivo ceno
Deluje super, vse populi. Priporočam nakup. Mogoče malo glasen ampak važen je končni rezultat.
Prednosti
Natančen
Slabosti
Glasen
Ta ocena je bila podana za Satinelle Essential BRE225/00 Žični kompaktni epilator
Ta ocena je bila podana za Satinelle Essential BRE225/00 Žični kompaktni epilator
VikViky
16/08/2024
Slovensko
Pomer cena vykon, super investicia.
Po 10rokoch som vymenila moj stary Philips strojcek (pokazeny kabel) za rovnaky v zakladnej vybave. Vahovo je omnoho lahsi ako moj stary, co je pozitivne pri cestovani. Mam pocit, ze holenie trochu menej boli a velke plus hodnotim ze pekne oholi nohy aj pocas horucav ked su nohy trochu "ulepene". Pomer cena vykon, skvele.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Satinelle Essential BRE225/00 Kompaktný epilátor, s káblom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Satinelle Essential BRE225/00 Kompaktný epilátor, s káblom
Mesike77
17/08/2023
Slovensko
Preverjen kupec
Skvela pomocka :)
Aj predtym som mala Philips epilátor, pouzivala som viac ako 12 rokov, preto som zvolila tento, lebo je to iste len novy model. Zatial spokojnost :)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Satinelle Essential BRE225/00 Kompaktný epilátor, s káblom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Satinelle Essential BRE225/00 Kompaktný epilátor, s káblom