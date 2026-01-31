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Izdelek ni več na voljo

Philips FidelioBrezžični glasbeni sistem za več prostorov

BM90/12

Glasbo z dotikom predvajajte v vsakem prostoru

Glasbeni sistem Philips izzy predvaja glasbo prek povezave Bluetooth, s CD-ja/USB-ja in radio FM. S pritiskom na gumb glasbo v pametnih telefonih, CD-jih/USB-jih in radijske postaje istočasno predvajate prek kateregakoli zvočnika izzy v prostoru. Enostavna nastavitev brez usmerjevalnika, gesla ali aplikacije.

Poglej vse prednosti

Glasbo z dotikom predvajajte v vsakem prostoru

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Bluetooth®

200 W skupne izhodne moči RMS

200 W skupne izhodne moči RMS

Sistem ima 200 W RMS skupne izhodne moči. RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančneje električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.

Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW

Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW

Kratico MP3 uporabljamo za format "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3 palci)". MP3 je revolucionarna tehnologija stiskanja, s pomočjo katere lahko velike digitalne glasbene datoteke skrčimo kar za 10-krat, ne da bi pri tem ogrozili njihovo kakovost. MP3 je danes standardni format stiskanja avdio zapisov za uporabo na spletu, saj omogoča hiter in enostaven prenos datotek.

Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost

Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost

Preprosto poiščite postajo, ki jo želite shraniti, pritisnite in zadržite gumb za prednastavitev, da shranite frekvenco. Z možnostjo shranjevanja prednastavljenih radijskih postaj lahko hitro dostopate do priljubljene radijske postaje in vam ni treba vedno ročno iskati ustrezne frekvence.

Tehnične specifikacije

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