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BM90/12
Glasbo z dotikom predvajajte v vsakem prostoru
Glasbeni sistem Philips izzy predvaja glasbo prek povezave Bluetooth, s CD-ja/USB-ja in radio FM. S pritiskom na gumb glasbo v pametnih telefonih, CD-jih/USB-jih in radijske postaje istočasno predvajate prek kateregakoli zvočnika izzy v prostoru. Enostavna nastavitev brez usmerjevalnika, gesla ali aplikacije.
CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
Sistem ima 200 W RMS skupne izhodne moči. RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančneje električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.
Kratico MP3 uporabljamo za format "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3 palci)". MP3 je revolucionarna tehnologija stiskanja, s pomočjo katere lahko velike digitalne glasbene datoteke skrčimo kar za 10-krat, ne da bi pri tem ogrozili njihovo kakovost. MP3 je danes standardni format stiskanja avdio zapisov za uporabo na spletu, saj omogoča hiter in enostaven prenos datotek.
Preprosto poiščite postajo, ki jo želite shraniti, pritisnite in zadržite gumb za prednastavitev, da shranite frekvenco. Z možnostjo shranjevanja prednastavljenih radijskih postaj lahko hitro dostopate do priljubljene radijske postaje in vam ni treba vedno ročno iskati ustrezne frekvence.
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