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Izdelek ni več na voljo

Brezžični sistem za poslušanje v več prostorih

BM60B/10

4

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Glasbo z dotikom predvajajte v vsakem prostoru

Glasbeni sistem Philips izzy predvaja glasbo prek povezave Bluetooth, s CD-ja/USB-ja in radio FM. S pritiskom na gumb glasbo v pametnih telefonih, CD-jih/USB-jih in radijske postaje istočasno predvajate prek kateregakoli zvočnika izzy v prostoru. Enostavna nastavitev brez usmerjevalnika, gesla ali aplikacije.

Poglej vse prednosti

Glasbo z dotikom predvajajte v vsakem prostoru

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Bluetooth®

  • z MULTIPAIR

Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW

Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW

Kratico MP3 uporabljamo za format "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3 palci)". MP3 je revolucionarna tehnologija stiskanja, s pomočjo katere lahko velike digitalne glasbene datoteke skrčimo kar za 10-krat, ne da bi pri tem ogrozili njihovo kakovost. MP3 je danes standardni format stiskanja avdio zapisov za uporabo na spletu, saj omogoča hiter in enostaven prenos datotek.

Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost

Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost

Preprosto poiščite postajo, ki jo želite shraniti, pritisnite in zadržite gumb za prednastavitev, da shranite frekvenco. Z možnostjo shranjevanja prednastavljenih radijskih postaj lahko hitro dostopate do priljubljene radijske postaje in vam ni treba vedno ročno iskati ustrezne frekvence.

Neposredna povezava USB za enostavno predvajanje glasbe v obliki MP3

Neposredna povezava USB za enostavno predvajanje glasbe v obliki MP3

Zaradi popolne prenosljivosti datotek lahko enostavno doživite priročnost in zabavnost dostopa do več digitalne glasbe prek vgrajene neposredne povezave USB.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

5
3
2
1

04/12/2017

Polska

Polska

Naprawdę przyzwoity sprzęt

Ładnie gra, ma kilka profili dźwiękowych i niezłe głośniki. Największą zaletą sprzętu jest współpraca z głośnikami w systemie izzylink. To działa :). Wygląd nie jest mocną stroną, błyszczy się niemożliwie i widać każdą drobinkę kurzu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BM60B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BM60B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

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