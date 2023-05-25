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  • Zaščita in oblikovanje brez poškodb zaradi vročine*
  • Zaščita in oblikovanje brez poškodb zaradi vročine*
  • Zaščita in oblikovanje brez poškodb zaradi vročine*
  • Zaščita in oblikovanje brez poškodb zaradi vročine*
  • Zaščita in oblikovanje brez poškodb zaradi vročine*
  • Zaščita in oblikovanje brez poškodb zaradi vročine*
  • Zaščita in oblikovanje brez poškodb zaradi vročine*
  • Zaščita in oblikovanje brez poškodb zaradi vročine*
  • Zaščita in oblikovanje brez poškodb zaradi vročine*
  • Zaščita in oblikovanje brez poškodb zaradi vročine*
  • Zaščita in oblikovanje brez poškodb zaradi vročine*
  • Zaščita in oblikovanje brez poškodb zaradi vročine*
  • Zaščita in oblikovanje brez poškodb zaradi vročine*
  • Zaščita in oblikovanje brez poškodb zaradi vročine*
  • Zaščita in oblikovanje brez poškodb zaradi vročine*
  • Zaščita in oblikovanje brez poškodb zaradi vročine*
  • Zaščita in oblikovanje brez poškodb zaradi vročine*
  • Zaščita in oblikovanje brez poškodb zaradi vročine*
  • Zaščita in oblikovanje brez poškodb zaradi vročine*
  • Zaščita in oblikovanje brez poškodb zaradi vročine*
  • Zaščita in oblikovanje brez poškodb zaradi vročine*
  • Zaščita in oblikovanje brez poškodb zaradi vročine*

Izdelek ni več na voljo

7000 SeriesRavnalnik las

BHS752/00

4.8
| (586) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%
Zaščita in oblikovanje brez poškodb zaradi vročine*
Svojo pričesko zaščitite in jo oblikujte s tehnologijo ThermoShield. Ta z enakomerno temperaturo skrbi za manj poškodb, mineralni ioni pa za zmanjšajo vpliv UV sevanja. Za čudovite pričeske zdravega videza brez kodranja.
Poglej vse prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

s tehnologijo ThermoShield in mineralnimi ioni

Zaščita in oblikovanje brez poškodb zaradi vročine*

  • Tehnologija ThermoShield

  • Nega z mineralnimi ioni

  • 50 % hitrejše ravnanje las

  • Na toploto odporna torbica, ki se zvije

Tehnologija ThermoShield brez poškodb zaradi vročine

Tehnologija ThermoShield brez poškodb zaradi vročine

Tehnologija ThermoShield omogoča oblikovanje pričesk z manj poškodbami zaradi vročine. Senzor uravnava temperaturo za osupljivo enakomeren tretma vaših las, od korenine do konice, kot si ga zaslužijo.

Mineralni ioni zmanjšujejo poškodbe zaradi UV

Mineralni ioni zmanjšujejo poškodbe zaradi UV

Mineralni ioni zmanjšujejo negativen vpliv UV, pomagajo zmanjševati poškodbe površine las. Zaradi manjše škode zaradi UV so lasje bolj gladki in bujni.

Temperaturni razpon od 120 °C do 230 °C

Izbirajte med temperaturnim razponom od 120 °C do 230 °C za dolgotrajen rezultat z minimalnim tveganjem poškodbe las.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

586

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

25/05/2023

Slovenija

Slovenija

Izdelek ima veliko različnih funkcij

Oceno sem izbrala, ker izdelek uporabljam vsak dan. Všeč mi je, da lepo zravna lase. Priporočala bi jo vsem dekeltom.

Prednosti

Vse mi je všeč

Slabosti

Nič

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000 Series BHS510/00 Ravnalnik las

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000 Series BHS510/00 Ravnalnik las

13/05/2022

Slovenija

Slovenija

Najboljši ravnalnik

Uporabljam vse aparate philips in sem zelo zadovoljna z njimi, ampak sem se odločila, da opišem izkušnjo z ravnalnikom.. Lase si ravnam res pogosto, ampak moji lasje niso čisto niiič uničeni, so voljni, sijoči in lepi. Zahvaljujoč philips ravnalniku nimam razcepljenih konic. Ostanite top.

Prednosti

Vse.

Slabosti

/

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 7000 Series BHS752/00 Ravnalnik las

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 7000 Series BHS752/00 Ravnalnik las

12/05/2022

Slovenija

Slovenija

Top izdelek

Super ravna lase, lahko pa se naredijo tudi čudoviti kodri

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000 Series BHS510/00 Ravnalnik las

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000 Series BHS510/00 Ravnalnik las

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Omejitve odgovornosti

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 

  1. Enak učinek je dosežen pri nižjih temperaturah, 180 °C, v primerjavi z modelom HP8361, pri 210 °C

  2. v primerjavi z modelom HP8361

  3. v primerjavi z modelom HP8361