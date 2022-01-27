2 leti garancije
s tehnologijo SplitStop
za preprečevanje razcepljenih konic
Ionsko oblikovanje
S keratinom
Naša skrivnost za vrhunsko preprečitev razcepljenih konic je nova tehnologija SplitStop. Gre za edinstveno kombinacijo senzorja UniTemp in naših gladkih keramičnih plošč, ki poskrbijo za zdrave lase. Senzor UniTemp ščiti lase pred izpostavljenostjo nepotrebni visoki temperaturi, plošči za oblikovanje pričeske pa zagotavljata minimalno trenje za vrhunsko zaščito pred razcepljenimi konicami.
Senzor UniTemp ščiti lase pred izpostavljenostjo nepotrebni visoki temperaturi z zagotavljanjem stalnejše temperature za oblikovanje pričeske za boljšo učinkovitost: dosezite enake rezultate z nastavitvijo temperature, nižje za 20 °C**. Ustvarite popolno pričesko z živahnimi konicami zdravega videza.
Keratin je bistvena sestavina las, ki jih naredi močne, zdrave in čudovite. Keramika je obogatena s keratinom za še boljšo nego las.
4.8
od 5
163
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Lucy:)
27/01/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Dobra kvalita za dobrou cenu
Super zehlicka na vlasy, jedina vec, kt.bych zmenila je cast kde se zehlicka drzi, nekdy si priskripnu prsty
Prednosti
Cena kvalita
Slabosti
Ergonomicka cast / drzeni pri zehleni
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends
Doulovka
04/05/2021
Česká republika
Žehlička dělá krásné vlasy!
Větší plocha pro žehlení umožňuje brát větší prameny vlasů najednou. Žehlička je pohodlná do ruky, netahá a nevysušuje vlasy jako moje stará žehlička. Koupila bych znovu.
Slabosti
Žádné nevidím
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends
Sinfi
29/05/2020
Česká republika
S výrobkem jsem naprosto spokojená
S touto žehličkou jsem naprosto spokojená. Je napouštěná keratinem, takže je velice šetrná. Vlasy jsou po vyžehlení krásně hladké, rovné a dlouho drží žádoucí tvar. Za mě určitě doporučuji.
Prednosti
Napuštění keratinem
Slabosti
Žádné
Ta ocena je bila podana za StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends
Ta ocena je bila podana za StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)
po simulaciji 2 let kodranja pri temperaturi 200 °C povprečnega Evropejca, lasje brez razcepljenih konic
temperatura las in potrošniški test v primerjavi z modelom HP8344