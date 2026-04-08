2 leti garancije
Tehnologija ThermoProtect
S keratinom prepojeni plošči
2 nastavitvi temperature
Tehnologija ThermoProtect enakomerno razporedi toploto po ploščah in tako lase zaščiti pred tveganjem za pregrevanje.
Keramični plošči, prepojeni s keratinom, gladko drsita po laseh za hitro in enostavno oblikovanje.
Temperaturni razpon do 220°C za dolgotrajen rezultat z minimalnim tveganjem poškodbe las.
4.8
od 5
138
Ocene
94%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
myška4
08/04/2026
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Jsem spokojená
Rychle se nahřeje, vyhovuje mi možnost nastavení různých stupňů teploty. Je lehká, příjemná do ruky. Vlasy se s ní dobře upravují.
Ta ocena je bila podana za StraightCare Essential BHS378/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect
Ta ocena je bila podana za StraightCare Essential BHS378/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect
Lenika
29/11/2024
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Funguje
Rychle se ohřívá, dobře klouže po vlasech.. Lehká do ruky.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StraightCare Essential BHS375/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StraightCare Essential BHS375/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect
Manu_88
11/05/2022
Česká republika
Perfektní žehlička
Rychle se zahřeje, vlasy jsou nepoškozené. Vřele doporučuji.
Prednosti
rychlé nahřátí
Slabosti
nic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StraightCare Essential BHS376/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StraightCare Essential BHS376/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)