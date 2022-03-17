2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
1600 W
Nastavek ThermoProtect
S keratinom prepojeni plošči
Ta 1600 W sušilnik za lase ustvarja optimalni zračni tok za čudovito pričesko vsak dan.
Edinstveno zasnovan nastavek ThermoProtect učinkovito meša topel in hladen zrak za nego vsak dan. Temperaturo zmanjša za 15 °C, vendar še vedno hitro posuši lase.
Zaradi kompaktne zasnove z zložljivim ročajem sušilnik za lase enostavno zapakirate, shranite in vzamete kamor koli s seboj.
4.8
od 5
433
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
17/03/2022
Hrvatska
Preverjen kupec
Proizvod odlično radi svoj posao
Fen je odličan, nije glasan, ima sve funkcije koje vam mogu zatrebati i odlično služi svakoj glavi.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 Series BHD340/10 Sušilo za kosu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 Series BHD340/10 Sušilo za kosu
Po227
06/11/2021
Slovensko
Philips hsir dryer 3000 BHD300/00
Vyrobok splňa to čo ma je to už druha kupa ako darček pre dôchodkiňu značka Philips super
Prednosti
Skladny padne do ruky ako ma
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 Series BHD300/00 Sušič vlasov
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 Series BHD300/00 Sušič vlasov
JanaZ
30/03/2026
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Dobrý poměr cena x výkon
Velmi dobrý poměr ceny x výkon, na trvanlivost si ještě musím počkat. Koupila jsem jeden domů, a po vyzkoušení koupila i druhý na chalupu. Vyhovují mi všechny tři nástavce. Asi bych vylepšila rukojeť, aby byla ergonomičtější a neklouzala z ruky.
Prednosti
Dobrý výkon za dobrou cenu, tři nástavce, dvě rychlosti a volitelná teplota
Slabosti
Chtělo by to lepší rukojeť
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Series 3000 BHD360/20 Fén
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Series 3000 BHD360/20 Fén
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)