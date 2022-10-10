IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Naravno ravni lasje v 5 minutah*
  • Naravno ravni lasje v 5 minutah*
  • Naravno ravni lasje v 5 minutah*
  • Naravno ravni lasje v 5 minutah*
  • Naravno ravni lasje v 5 minutah*
  • Naravno ravni lasje v 5 minutah*
  • Naravno ravni lasje v 5 minutah*
  • Naravno ravni lasje v 5 minutah*
  • Naravno ravni lasje v 5 minutah*
  • Naravno ravni lasje v 5 minutah*
  • Naravno ravni lasje v 5 minutah*
  • Naravno ravni lasje v 5 minutah*
  • Naravno ravni lasje v 5 minutah*
  • Naravno ravni lasje v 5 minutah*

2+1 podaljšana garancija

5000Ogrevana krtača za ravnanje las

BHH885/00

4.8
| (273) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 99%
Naravno ravni lasje v 5 minutah*
Pokažite svoje naravno ravne in čudovito sijoče lase v samo 5 minutah. Naša tehnologija ThermoProtect s sistemom nege z ioni ter zasnova s ščetinami poskrbijo za zdrav in gladek videz las.
Poglej vse prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Nega z ioni za gladke in sijoče lase

Naravno ravni lasje v 5 minutah*

  • Tehnologija ThermoProtect

  • Nega z ioni

  • Keramična prevleka z arganovim oljem

Tehnologija ThermoProtect zmanjšuje toplotne poškodbe las

Tehnologija ThermoProtect zmanjšuje toplotne poškodbe las

Temperatura ščetin je vedno na optimalni ravni, da se preprečijo toplotne poškodbe in zmanjša trenje. Zato so lasje videti naravno ravni in svilnato gladki.

Zasnova s trojnimi ščetinami

Zasnova s trojnimi ščetinami

Zasnova s trojnimi ščetinami nežno razplete in poravna lase, hkrati pa zaščiti vaše lasišče pred toploto.

Velika krtača v obliki lopatice

Velika krtača v obliki lopatice

Zasnova v obliki lopatice za ravnanje večje količine las na en mah.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

273

Ocene

99%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

10/10/2022

Slovenija

Slovenija

The best

Top , priporocam vsem ki imate skodrane lase in tistim ki bi rade imele ravne lase kot iz frizerakega salona

Prednosti

Odlicno

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000 BHH885/00 Ogrevana krtača za ravnanje las

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000 BHH885/00 Ogrevana krtača za ravnanje las

10/10/2022

Slovenija

Slovenija

Izdelek je fenomenalen. Odličen za vse vrste las.

Ne uniči las ,praktičen, cenovno dostopen,lep, za vse tipe las

Prednosti

Da

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000 BHH885/00 Ogrevana krtača za ravnanje las

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000 BHH885/00 Ogrevana krtača za ravnanje las

09/10/2022

Slovenija

Slovenija

Največ

Ker je krtača za ravnanje las res priročna in manj možnosti je, da za se opečeš.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000 BHH885/00 Ogrevana krtača za ravnanje las

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000 BHH885/00 Ogrevana krtača za ravnanje las

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 

  1. Glede na raziskavo domače uporabe pri 96 ženskah z različnimi vrstami las na Poljskem. Uporabljeno z nastavitvijo 170 °C in 200 °C.