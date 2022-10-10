2 leti garancije
Tehnologija ThermoProtect
Nega z ioni
Keramična prevleka z arganovim oljem
Temperatura ščetin je vedno na optimalni ravni, da se preprečijo toplotne poškodbe in zmanjša trenje. Zato so lasje videti naravno ravni in svilnato gladki.
Zasnova s trojnimi ščetinami nežno razplete in poravna lase, hkrati pa zaščiti vaše lasišče pred toploto.
Zasnova v obliki lopatice za ravnanje večje količine las na en mah.
4.8
od 5
273
Ocene
99%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Lusi85
10/10/2022
Slovenija
Del promocije
The best
Top , priporocam vsem ki imate skodrane lase in tistim ki bi rade imele ravne lase kot iz frizerakega salona
Prednosti
Odlicno
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5000 BHH885/00 Ogrevana krtača za ravnanje las
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5000 BHH885/00 Ogrevana krtača za ravnanje las
Sidko
10/10/2022
Slovenija
Del promocije
Izdelek je fenomenalen. Odličen za vse vrste las.
Ne uniči las ,praktičen, cenovno dostopen,lep, za vse tipe las
Prednosti
Da
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5000 BHH885/00 Ogrevana krtača za ravnanje las
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5000 BHH885/00 Ogrevana krtača za ravnanje las
Brinči1
09/10/2022
Slovenija
Del promocije
Največ
Ker je krtača za ravnanje las res priročna in manj možnosti je, da za se opečeš.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5000 BHH885/00 Ogrevana krtača za ravnanje las
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5000 BHH885/00 Ogrevana krtača za ravnanje las
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)
Glede na raziskavo domače uporabe pri 96 ženskah z različnimi vrstami las na Poljskem. Uporabljeno z nastavitvijo 170 °C in 200 °C.