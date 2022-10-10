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  • Naravno ravni lasje v 5 minutah*
  • Naravno ravni lasje v 5 minutah*
  • Naravno ravni lasje v 5 minutah*
  • Naravno ravni lasje v 5 minutah*
  • Naravno ravni lasje v 5 minutah*
  • Naravno ravni lasje v 5 minutah*
  • Naravno ravni lasje v 5 minutah*
  • Naravno ravni lasje v 5 minutah*
  • Naravno ravni lasje v 5 minutah*
  • Naravno ravni lasje v 5 minutah*
  • Naravno ravni lasje v 5 minutah*
  • Naravno ravni lasje v 5 minutah*
  • Naravno ravni lasje v 5 minutah*
  • Naravno ravni lasje v 5 minutah*
  • Naravno ravni lasje v 5 minutah*
  • Naravno ravni lasje v 5 minutah*
  • Naravno ravni lasje v 5 minutah*
  • Naravno ravni lasje v 5 minutah*
  • Naravno ravni lasje v 5 minutah*
  • Naravno ravni lasje v 5 minutah*
  • Naravno ravni lasje v 5 minutah*
  • Naravno ravni lasje v 5 minutah*
  • Naravno ravni lasje v 5 minutah*
  • Naravno ravni lasje v 5 minutah*

StyleCare EssentialOgrevana krtača za ravnanje las

BHH880/00

4.8
| (273) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 99%
Naravno ravni lasje v 5 minutah*
Odkrijte naravno ravne, lepe in sijoče lase v samo 5 minutah. Naša tehnologija ThermoProtect in zasnova ščetin poskrbita za zdrav videz gladkih las.
Poglej vse prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Sijoči in gladki lasje

Naravno ravni lasje v 5 minutah*

  • Izredno velika površina krtače

  • Tehnologija ThermoProtect

  • Turmalinska keramična prevleka

Turmalinska keramična prevleka

Turmalinska keramična prevleka

Turmalinska keramična prevleka za sijoče, gladke in ravne lase.

Tehnologija ThermoProtect

Tehnologija ThermoProtect

Tehnologija ThermoProtect ohranja stalno temperaturo po vsej krtači in tako preprečuje pregrevanje ter skrbi za zaščito in zdrav videz vaših las.

2 nastavitvi temperature za vašo vrsto las

2 nastavitvi temperature za vašo vrsto las

Dve nastavitvi temperature (170 °C in 200 °C), ki najbolj ustrezata vaši vrsti las.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

273

Ocene

99%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

10/10/2022

Slovenija

Slovenija

The best

Top , priporocam vsem ki imate skodrane lase in tistim ki bi rade imele ravne lase kot iz frizerakega salona

Prednosti

Odlicno

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000 BHH885/00 Ogrevana krtača za ravnanje las

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000 BHH885/00 Ogrevana krtača za ravnanje las

10/10/2022

Slovenija

Slovenija

Izdelek je fenomenalen. Odličen za vse vrste las.

Ne uniči las ,praktičen, cenovno dostopen,lep, za vse tipe las

Prednosti

Da

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000 BHH885/00 Ogrevana krtača za ravnanje las

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000 BHH885/00 Ogrevana krtača za ravnanje las

09/10/2022

Slovenija

Slovenija

Največ

Ker je krtača za ravnanje las res priročna in manj možnosti je, da za se opečeš.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000 BHH885/00 Ogrevana krtača za ravnanje las

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000 BHH885/00 Ogrevana krtača za ravnanje las

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Omejitve odgovornosti

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 

  1. Merjeno pri 33 ženskah s srednje dolgimi lasmi. Test je bil opravljen na Kitajskem.