2 leti garancije
Izredno velika površina krtače
Tehnologija ThermoProtect
Turmalinska keramična prevleka
Turmalinska keramična prevleka za sijoče, gladke in ravne lase.
Tehnologija ThermoProtect ohranja stalno temperaturo po vsej krtači in tako preprečuje pregrevanje ter skrbi za zaščito in zdrav videz vaših las.
Dve nastavitvi temperature (170 °C in 200 °C), ki najbolj ustrezata vaši vrsti las.
4.8
od 5
273
Ocene
99%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Lusi85
10/10/2022
Slovenija
Del promocije
The best
Top , priporocam vsem ki imate skodrane lase in tistim ki bi rade imele ravne lase kot iz frizerakega salona
Prednosti
Odlicno
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5000 BHH885/00 Ogrevana krtača za ravnanje las
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5000 BHH885/00 Ogrevana krtača za ravnanje las
Sidko
10/10/2022
Slovenija
Del promocije
Izdelek je fenomenalen. Odličen za vse vrste las.
Ne uniči las ,praktičen, cenovno dostopen,lep, za vse tipe las
Prednosti
Da
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5000 BHH885/00 Ogrevana krtača za ravnanje las
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5000 BHH885/00 Ogrevana krtača za ravnanje las
Brinči1
09/10/2022
Slovenija
Del promocije
Največ
Ker je krtača za ravnanje las res priročna in manj možnosti je, da za se opečeš.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5000 BHH885/00 Ogrevana krtača za ravnanje las
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5000 BHH885/00 Ogrevana krtača za ravnanje las
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)
Merjeno pri 33 ženskah s srednje dolgimi lasmi. Test je bil opravljen na Kitajskem.