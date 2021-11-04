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StyleCareVečnamenski oblikovalnik

BHH811/00

4.8
| (34) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%
Izberite svoj stil
Vsak dan drugačen videz! Od popolnoma elegantnih, ravnih in kodrastih las do dvignjenih pričesk – ustvarite več kot 10 pričesk z novim Philipsovim vsestranskim oblikovalnikom z vodnikom za oblikovanje.
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Več kot 10 pričesk z vodnikom za oblikovanje

Izberite svoj stil

  • 10+ pripomočkov za oblikovanje pričesk

  • 5 nastavkov in dodatkov

  • Vodnik za oblikovanje

  • Tehnologija OneClick

80-mm ravnalnik za gladke lase

80-mm ravnalnik za gladke lase

80-mm ravnalni plošči za popolne gladke lase.

25-mm cevka za kodranje za drobne ali sproščene kodre

25-mm cevka za kodranje za drobne ali sproščene kodre

25-mm cevka za kodranje za popolne drobne ali sproščene kodre

Vodnik za oblikovanje in 3 uporabni dodatki za lase za več kot 10 pričesk

Vodnik za oblikovanje in 3 uporabni dodatki za lase za več kot 10 pričesk

Vključeni so vodnik za oblikovanje, s katerim boste ustvarili več kot 10 pričesk, 2 elastiki za enostavno oblikovanje pričeske in zanka za vpletanje, s katero boste lahko preizkusili različne sloge.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

34

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

04/11/2021

Україна

Україна

Відгук через рік користування

Відгук через рік користування мультистайлером!Пишу з великим задоволенням цією чудовою технікою.Став незамінним помічником для створення зачісок.Вирівнювач не псує волосся,так як на ньому керамічне покриття,що для мене головне .Локони можна також зробити швидко і якісно.За рік користування я не знайшла недоліків.Дуже якісний стайлер.Найкращий в даній ціновій категорії.Дуже сподобалась 2х метрова довжина проводу ,зручно використовувати.На проводі також є захист від перелому - на з'єднаннях з самим виробом,крутиться на 360 градусів.Сам кабель товстий та якісний,прослужить довго.Та й гарантія виробника 24 місяці ,це більше чим достатньо(дуже надіюсь що не знадобиться!)Підсумовуючи,хочу порекомендувати цей прилад,відпрацює на всі 100!Ви будете задоволені цією покупкою!

Prednosti

Суцільні плюси

Slabosti

Недоліків не знайшла

Ta ocena je bila podana za StyleCare BHH811/00 Мультистайлер

Ta ocena je bila podana za StyleCare BHH811/00 Мультистайлер

02/11/2021

Україна

Україна

Потрясающая плойка!

Я ее просто обожаю! Благодаря этому стайлеру я всегда уверенна, что моя укладка будет на высоте! Я очень долго присматривалась и решала какую купить плойку, читала, смотрела обзоры на ютюб. И купила сперва конусную. Но потом поняла, что это точно не то, что мне нужно. И заказала себе этот стайлер от Philips и как же я довольна! С ней у меня получаются идеальные кудри и волны! Такие, как я хочу! Можно накрутить маленькие тоненькие пряди, можно покрупнее. Получается очень красиво! Она быстро нагревается, буквально за несколько секунд. И так же быстро остывает. Поэтому не нужно долго ждать, чтобы послу укладки снова положить ее на место. После использования волосы не пересушены, волосинки в ней не запутываются и не застряют, а мягко скользят по поверхности. Я очень довольна! Плюс: в комплекте идет насадка-выпрямитель и инструменты для моделирования прически. О чем еще можно мечтать? :)

Prednosti

Делает идеальные кудри и волны

Slabosti

нет

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StyleCare BHH811/00 Мультистайлер

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StyleCare BHH811/00 Мультистайлер

27/10/2021

Україна

Україна

Прекрасний мультистайлер

Дуже задоволена цим мультистайлером, керамічний випрямувач не палить волосся, швидко нагрівається. Насадка плойка також прекрасна- локони не розкручуються, чим я дуже задоволена! Даний товар рекомендую

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StyleCare BHH811/00 Мультистайлер

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StyleCare BHH811/00 Мультистайлер

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  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 