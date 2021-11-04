2 leti garancije
10+ pripomočkov za oblikovanje pričesk
5 nastavkov in dodatkov
Vodnik za oblikovanje
Tehnologija OneClick
80-mm ravnalni plošči za popolne gladke lase.
25-mm cevka za kodranje za popolne drobne ali sproščene kodre
Vključeni so vodnik za oblikovanje, s katerim boste ustvarili več kot 10 pričesk, 2 elastiki za enostavno oblikovanje pričeske in zanka za vpletanje, s katero boste lahko preizkusili različne sloge.
4.8
od 5
34
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Marinaalieva
04/11/2021
Україна
Відгук через рік користування
Відгук через рік користування мультистайлером!Пишу з великим задоволенням цією чудовою технікою.Став незамінним помічником для створення зачісок.Вирівнювач не псує волосся,так як на ньому керамічне покриття,що для мене головне .Локони можна також зробити швидко і якісно.За рік користування я не знайшла недоліків.Дуже якісний стайлер.Найкращий в даній ціновій категорії.Дуже сподобалась 2х метрова довжина проводу ,зручно використовувати.На проводі також є захист від перелому - на з'єднаннях з самим виробом,крутиться на 360 градусів.Сам кабель товстий та якісний,прослужить довго.Та й гарантія виробника 24 місяці ,це більше чим достатньо(дуже надіюсь що не знадобиться!)Підсумовуючи,хочу порекомендувати цей прилад,відпрацює на всі 100!Ви будете задоволені цією покупкою!
Prednosti
Суцільні плюси
Slabosti
Недоліків не знайшла
Ta ocena je bila podana za StyleCare BHH811/00 Мультистайлер
Ta ocena je bila podana za StyleCare BHH811/00 Мультистайлер
Lykke_ua
02/11/2021
Україна
Потрясающая плойка!
Я ее просто обожаю! Благодаря этому стайлеру я всегда уверенна, что моя укладка будет на высоте! Я очень долго присматривалась и решала какую купить плойку, читала, смотрела обзоры на ютюб. И купила сперва конусную. Но потом поняла, что это точно не то, что мне нужно. И заказала себе этот стайлер от Philips и как же я довольна! С ней у меня получаются идеальные кудри и волны! Такие, как я хочу! Можно накрутить маленькие тоненькие пряди, можно покрупнее. Получается очень красиво! Она быстро нагревается, буквально за несколько секунд. И так же быстро остывает. Поэтому не нужно долго ждать, чтобы послу укладки снова положить ее на место. После использования волосы не пересушены, волосинки в ней не запутываются и не застряют, а мягко скользят по поверхности. Я очень довольна! Плюс: в комплекте идет насадка-выпрямитель и инструменты для моделирования прически. О чем еще можно мечтать? :)
Prednosti
Делает идеальные кудри и волны
Slabosti
нет
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleCare BHH811/00 Мультистайлер
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleCare BHH811/00 Мультистайлер
Ірина19
27/10/2021
Україна
Прекрасний мультистайлер
Дуже задоволена цим мультистайлером, керамічний випрямувач не палить волосся, швидко нагрівається. Насадка плойка також прекрасна- локони не розкручуються, чим я дуже задоволена! Даний товар рекомендую
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleCare BHH811/00 Мультистайлер
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleCare BHH811/00 Мультистайлер
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)