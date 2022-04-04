Izdelek ni več na voljo
Enostavno oblikujte čudovite naravne kodre
Kodralnik Philips Easy Natural omogoča enostavno oblikovanje čudovitih kodrov tudi na temenu. Edinstvena zasnova v obliki tulipana in pametni plošči zanesljivo držijo lase med urejanjem, zato kodre oblikujete z enostavnim gibom.
Oblika tulipana
Spenjanje in kodranje z enim dotikom
Toplotno odporna zasnova
Lahko in kompaktno
Kodralnik Philips Easy Natural Curler ima edinstveno obliko tulipana za oblikovanje elegantnih naravnih kodrov brez pretiranega napora.
Sponka in plošči kodralnika Philips Easy Natural Curler se samodejno spnejo in držijo lase med oblikovanjem, zato jih lahko kodrate z enim gibom in samo eno roko.
Ker sta plošči za oblikovanje zaščiteni pred dotikanjem, vam ni treba skrbeti, da bi se med uporabo opekli.
4.6
od 5
18
Ocene
89%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Ionelia
04/04/2022
România
Del promocije
Preverjen kupec
Bun pt un aranjat rapid si spațiu redus in baie
Pt aranjarea vârfurilor sau pt niște bucle lejere este F bun Ușor de mânuit .
Prednosti
Micuț ,ușor ,nu te arzi ,coafat rapid bucle lejere
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BHH777/00 Ondulator natural simplu
Datum uporabe 2020-04-03
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BHH777/00 Ondulator natural simplu
Datum uporabe 2020-04-03
KlaudynkaaaCk
12/03/2016
Polska
Idealny produkt do każdego rodzaju włosów
Philips BHH777/00 to rewelacyjne urządzenie dzięki któremu moje niesforne do układania włosy wreszcie nabrały ładu i składu.Szybko mi się nagrzewa,i niemal w kilka sekund jest gotowa do użycia.Loki robię jedną ręką nawet z tyłu głowy o jest dla mnie wielkim plusem.Jest fajnie zbudowana gdyż nie ma mozliwości poparzenia się.Jedynym jej minusem jest brak możliwości ustawienia temperatury.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BHH777/00 Lokówka Easy Natural
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BHH777/00 Lokówka Easy Natural
Nelka
04/03/2016
Polska
Naturalnie wyglądające loki- ten model w tym pomoże
Używam tej lokówki od niedawna, ale jestem bardzo zadowolona.Mam długie i gęste włosy, a bez problemu zakręciłam naturalne loki. Lokówka jest prosta w obsłudze, lekka i poręczna. Fajną sprawą są ochronne powłoki ceramiczne na płytkach lokówki !!! co zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła i dzięki temu włosy się mniej niszczą.Polecam
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BHH777/00 Lokówka Easy Natural
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BHH777/00 Lokówka Easy Natural
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)
Preizkušeno leta 2014.