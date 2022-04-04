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Izdelek ni več na voljo

Easy Natural Curler

BHH777/00

4.6

| (18) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 89%

Enostavno oblikujte čudovite naravne kodre

Kodralnik Philips Easy Natural omogoča enostavno oblikovanje čudovitih kodrov tudi na temenu. Edinstvena zasnova v obliki tulipana in pametni plošči zanesljivo držijo lase med urejanjem, zato kodre oblikujete z enostavnim gibom.

Poglej vse prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Celo na temenu

Enostavno oblikujte čudovite naravne kodre

  • Oblika tulipana

  • Spenjanje in kodranje z enim dotikom

  • Toplotno odporna zasnova

  • Lahko in kompaktno

Edinstvena zasnova za oblikovanje čudovitih naravnih kodrov

Edinstvena zasnova za oblikovanje čudovitih naravnih kodrov

Kodralnik Philips Easy Natural Curler ima edinstveno obliko tulipana za oblikovanje elegantnih naravnih kodrov brez pretiranega napora.

Samodejno spenjanje za kodranje z eno roko

Samodejno spenjanje za kodranje z eno roko

Sponka in plošči kodralnika Philips Easy Natural Curler se samodejno spnejo in držijo lase med oblikovanjem, zato jih lahko kodrate z enim gibom in samo eno roko.

Ščiti pred opeklinami

Ščiti pred opeklinami

Ker sta plošči za oblikovanje zaščiteni pred dotikanjem, vam ni treba skrbeti, da bi se med uporabo opekli.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.6

od 5

18

Ocene

89%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

04/04/2022

România

România

Preverjen kupec

Bun pt un aranjat rapid si spațiu redus in baie

Pt aranjarea vârfurilor sau pt niște bucle lejere este F bun Ușor de mânuit .

Prednosti

Micuț ,ușor ,nu te arzi ,coafat rapid bucle lejere

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BHH777/00 Ondulator natural simplu

Datum uporabe 2020-04-03

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BHH777/00 Ondulator natural simplu

Datum uporabe 2020-04-03

12/03/2016

Polska

Polska

Idealny produkt do każdego rodzaju włosów

Philips BHH777/00 to rewelacyjne urządzenie dzięki któremu moje niesforne do układania włosy wreszcie nabrały ładu i składu.Szybko mi się nagrzewa,i niemal w kilka sekund jest gotowa do użycia.Loki robię jedną ręką nawet z tyłu głowy o jest dla mnie wielkim plusem.Jest fajnie zbudowana gdyż nie ma mozliwości poparzenia się.Jedynym jej minusem jest brak możliwości ustawienia temperatury.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BHH777/00 Lokówka Easy Natural

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BHH777/00 Lokówka Easy Natural

04/03/2016

Polska

Polska

Naturalnie wyglądające loki- ten model w tym pomoże

Używam tej lokówki od niedawna, ale jestem bardzo zadowolona.Mam długie i gęste włosy, a bez problemu zakręciłam naturalne loki. Lokówka jest prosta w obsłudze, lekka i poręczna. Fajną sprawą są ochronne powłoki ceramiczne na płytkach lokówki !!! co zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła i dzięki temu włosy się mniej niszczą.Polecam

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BHH777/00 Lokówka Easy Natural

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BHH777/00 Lokówka Easy Natural

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  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 

  1. Preizkušeno leta 2014.