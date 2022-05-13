2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
2100 W
Tehnologija ThermoShield
2-kratna nega z ioni*
3 nastavitve za toploto in 2 za hitrost
Senzor za pregrevanje z aktivnim optimiziranjem in upravljanjem temperature zraka ščiti vaše lase pred poškodbami** zaradi pregrevanja. Privoščite si sušenje brez stresa s tehnologijo ThermoShield.
Profesionalni sušilnik za lase z močjo 2100 W ustvarja močan zračni tok. Kombinacija moči in hitrosti omogoča hitro ter enostavno sušenje in oblikovanje pričeske.
Zmogljivi ionski sistem ustvari do 40 milijonov ionov v enem ciklu sušenja, kar okrepi sijaj las. Tako lahko uživate v sijoči in gladki pričeski.
4.8
od 5
826
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Damjana
13/05/2022
Slovenija
Del promocije
Odliče
Izdelek je zelo dober in lase hitro posuši.Izdelek je zelo lahek in enostaven
Prednosti
Odličen
Slabosti
Nimam negativnih ocen
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5000 Series BHD501/00 Sušilnik las
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5000 Series BHD501/00 Sušilnik las
Petunja
11/05/2022
Slovenija
Del promocije
Odličen
Ker ima hčerka vse izdelke Philips..Prezadovoljni vsi
Prednosti
Vrhunski izdelek
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5000 Series BHD501/00 Sušilnik las
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5000 Series BHD501/00 Sušilnik las
Aldi4671
11/05/2022
Slovenija
Del promocije
Odlično
To oceno sem izbrala, ker sem zelo zadovoljna s sušilcem za lase.
Prednosti
Enostavno in hitro sušenje las.
Slabosti
Ni slabosti
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5000 Series BHD501/00 Sušilnik las
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5000 Series BHD501/00 Sušilnik las
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)
v primerjavi z BHD350 ob največji nastavitvi
Nastavitev ThermoShield