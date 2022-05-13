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  • Hitro sušenje brez poškodb zaradi vročine**
  • Hitro sušenje brez poškodb zaradi vročine**
  • Hitro sušenje brez poškodb zaradi vročine**
  • Hitro sušenje brez poškodb zaradi vročine**
  • Hitro sušenje brez poškodb zaradi vročine**
  • Hitro sušenje brez poškodb zaradi vročine**
  • Hitro sušenje brez poškodb zaradi vročine**
  • Hitro sušenje brez poškodb zaradi vročine**
  • Hitro sušenje brez poškodb zaradi vročine**
  • Hitro sušenje brez poškodb zaradi vročine**
  • Hitro sušenje brez poškodb zaradi vročine**
  • Hitro sušenje brez poškodb zaradi vročine**
  • Hitro sušenje brez poškodb zaradi vročine**
  • Hitro sušenje brez poškodb zaradi vročine**
  • Hitro sušenje brez poškodb zaradi vročine**
  • Hitro sušenje brez poškodb zaradi vročine**
  • Hitro sušenje brez poškodb zaradi vročine**
  • Hitro sušenje brez poškodb zaradi vročine**
  • Hitro sušenje brez poškodb zaradi vročine**
  • Hitro sušenje brez poškodb zaradi vročine**

Izdelek ni več na voljo

5000 SeriesSušilnik las

BHD501/00

4.8
| (826) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%
Hitro sušenje brez poškodb zaradi vročine**
Tehnologija ThermoShield nudi največjo zaščito pred poškodbami zaradi vročine z aktivnim uravnavanjem temperature zraka sušilnika na optimalno raven.
Poglej vse prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

s tehnologijo ThermoShield

Hitro sušenje brez poškodb zaradi vročine**

  • 2100 W

  • Tehnologija ThermoShield

  • 2-kratna nega z ioni*

  • 3 nastavitve za toploto in 2 za hitrost

Tehnologija ThermoShield za najboljšo zaščito pred vročino

Tehnologija ThermoShield za najboljšo zaščito pred vročino

Senzor za pregrevanje z aktivnim optimiziranjem in upravljanjem temperature zraka ščiti vaše lase pred poškodbami** zaradi pregrevanja. Privoščite si sušenje brez stresa s tehnologijo ThermoShield.

Hitro sušenje za profesionalne rezultate z močjo 2100 W

Hitro sušenje za profesionalne rezultate z močjo 2100 W

Profesionalni sušilnik za lase z močjo 2100 W ustvarja močan zračni tok. Kombinacija moči in hitrosti omogoča hitro ter enostavno sušenje in oblikovanje pričeske.

2-kratna nega z ioni* za sijočo in gladko pričesko

2-kratna nega z ioni* za sijočo in gladko pričesko

Zmogljivi ionski sistem ustvari do 40 milijonov ionov v enem ciklu sušenja, kar okrepi sijaj las. Tako lahko uživate v sijoči in gladki pričeski.

Tehnične specifikacije

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Deli in pribor

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

826

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

13/05/2022

Slovenija

Slovenija

Odliče

Izdelek je zelo dober in lase hitro posuši.Izdelek je zelo lahek in enostaven

Prednosti

Odličen

Slabosti

Nimam negativnih ocen

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000 Series BHD501/00 Sušilnik las

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000 Series BHD501/00 Sušilnik las

11/05/2022

Slovenija

Slovenija

Odličen

Ker ima hčerka vse izdelke Philips..Prezadovoljni vsi

Prednosti

Vrhunski izdelek

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000 Series BHD501/00 Sušilnik las

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000 Series BHD501/00 Sušilnik las

11/05/2022

Slovenija

Slovenija

Odlično

To oceno sem izbrala, ker sem zelo zadovoljna s sušilcem za lase.

Prednosti

Enostavno in hitro sušenje las.

Slabosti

Ni slabosti

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000 Series BHD501/00 Sušilnik las

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000 Series BHD501/00 Sušilnik las

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Omejitve odgovornosti

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 

  1. v primerjavi z BHD350 ob največji nastavitvi

  2. Nastavitev ThermoShield