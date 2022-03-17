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  • Učinkovito sušenje pri nižji temperaturi
  • Učinkovito sušenje pri nižji temperaturi
  • Učinkovito sušenje pri nižji temperaturi
  • Učinkovito sušenje pri nižji temperaturi
  • Učinkovito sušenje pri nižji temperaturi
  • Učinkovito sušenje pri nižji temperaturi
  • Učinkovito sušenje pri nižji temperaturi
  • Učinkovito sušenje pri nižji temperaturi
  • Učinkovito sušenje pri nižji temperaturi
  • Učinkovito sušenje pri nižji temperaturi
  • Učinkovito sušenje pri nižji temperaturi
  • Učinkovito sušenje pri nižji temperaturi
  • Učinkovito sušenje pri nižji temperaturi
  • Učinkovito sušenje pri nižji temperaturi
  • Učinkovito sušenje pri nižji temperaturi
  • Učinkovito sušenje pri nižji temperaturi
  • Učinkovito sušenje pri nižji temperaturi
  • Učinkovito sušenje pri nižji temperaturi
  • Učinkovito sušenje pri nižji temperaturi
  • Učinkovito sušenje pri nižji temperaturi
  • Učinkovito sušenje pri nižji temperaturi
  • Učinkovito sušenje pri nižji temperaturi
  • Učinkovito sušenje pri nižji temperaturi

Izdelek ni več na voljo

3000 SeriesSušilnik las

BHD340/10

4.8
| (433) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 96%
Učinkovito sušenje pri nižji temperaturi
Edinstveno zasnovan nastavek ThermoProtect učinkovito meša topel in hladen zrak za nego vsak dan.
Poglej vse prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

z nastavkom ThermoProtect

Učinkovito sušenje pri nižji temperaturi

  • 2100 W

  • Nastavek ThermoProtect

  • 6 nastavitev za toploto in hitrost

Učinkovito sušenje z močjo 2100 W

Učinkovito sušenje z močjo 2100 W

Sušilnik za lase z močjo 2100 W ustvarja močan zračni tok za čudovito pričesko vsak dan.

Nastavek ThermoProtect

Nastavek ThermoProtect

Edinstveno zasnovan nastavek ThermoProtect učinkovito meša topel in hladen zrak za nego vsak dan. Temperaturo zmanjša za 15 °C, vendar še vedno hitro posuši lase.

Natančen nadzor s 6 nastavitvami za toploto in hitrost

Natančen nadzor s 6 nastavitvami za toploto in hitrost

Enostavno izberite kombinacijo toplote in hitrosti, ki je najprimernejša za vaše lase in pričesko. Šest različnih nastavitev zagotavlja natančen nadzor za prilagojeno oblikovanje pričeske.

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Ocene

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4.8

od 5

433

Ocene

96%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

17/03/2022

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

Proizvod odlično radi svoj posao

Fen je odličan, nije glasan, ima sve funkcije koje vam mogu zatrebati i odlično služi svakoj glavi.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 Series BHD340/10 Sušilo za kosu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 Series BHD340/10 Sušilo za kosu

06/11/2021

Slovensko

Slovensko

Philips hsir dryer 3000 BHD300/00

Vyrobok splňa to čo ma je to už druha kupa ako darček pre dôchodkiňu značka Philips super

Prednosti

Skladny padne do ruky ako ma

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 Series BHD300/00 Sušič vlasov

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 Series BHD300/00 Sušič vlasov

30/03/2026

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Dobrý poměr cena x výkon

Velmi dobrý poměr ceny x výkon, na trvanlivost si ještě musím počkat. Koupila jsem jeden domů, a po vyzkoušení koupila i druhý na chalupu. Vyhovují mi všechny tři nástavce. Asi bych vylepšila rukojeť, aby byla ergonomičtější a neklouzala z ruky.

Prednosti

Dobrý výkon za dobrou cenu, tři nástavce, dvě rychlosti a volitelná teplota

Slabosti

Chtělo by to lepší rukojeť

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Series 3000 BHD360/20 Fén

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Series 3000 BHD360/20 Fén

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  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 