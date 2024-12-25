2 leti garancije
Zmogljiv motor AC
Moč sušenja 2100 W
Visoka hitrost zraka, do 130 km/h*
Nega z ioni za sijoče lase
Sušilnik Philips Pro ima zmogljiv motor AC, ki je bil razvit za profesionalno tržišče. Proizvaja zrak hitrosti do 130 km/h* za hitro in učinkovito sušenje.
Profesionalni sušilnik za lase z močjo 2100 W ustvarja močan zračni tok. Kombinacija moči in hitrosti omogoča hitro ter preprosto sušenje in oblikovanje pričeske.
Nastavitev temperature ThermoProtect omogoča optimalno temperaturo sušenja in nudi dodatno zaščito pred pregrevanjem las. Z enako močnim zračnim tokom dobite najboljše rezultate na nežen način.
4.8
od 5
100
Ocene
99%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Danica14
25/12/2024
Srbija
Profesionalac kod kuce
Najbolji je koji sam do sada koristila. Super su mogucnoati podesavanja brzina i temperature. Nije bucan uredjaj. Kosa nije spaljena, cak ni drugog ili treceg dana od susenja. Veoma jak, odlican za duge kose.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare BHD272/00 Profesionalni fen
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare BHD272/00 Profesionalni fen
Jaryn1968
02/01/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Dárek pro manželku
I když jsem plešoun a s tímto nástrojem nemám absolutně žádnou zkušenost, vybíral jsem osvědčenou značku což se vyplatilo.
Prednosti
Multifunkční
Slabosti
Nic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare BHD274/00 Vysoušeč vlasů Pro
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare BHD274/00 Vysoušeč vlasů Pro
Veroniccam
07/03/2021
Česká republika
Výborný fén
Za mě rozhodně 1* Fén má neskutečný výkon, který moje dlouhé vlasy vyfénuje za viditelně kratší dobu, než bylo u původního slabšího fénu. Velikou výhodou je i možnost regulace teploty, díky které zbytečně nepálíte vlastní vlasy. Fén má krásný design, dobře se drží v ruce a výborné je i to, že má odnímatelný konec - můžete tak perfektně vyčistit vrtuli. Navíc za výbornou cenu (20% slevový kód) s dopravou zdarma !!
Prednosti
Výkon + Ionizace + Regulace teploty
Slabosti
Žádné
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare BHD272/00 Vysoušeč vlasů Pro
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare BHD272/00 Vysoušeč vlasů Pro
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)
Preizkušeno v Philipsovem laboratoriju na Nizozemskem, 2018. Preizkušeno brez nastavka z nastavitvama 2 za hitrost in 2 za temperaturo.