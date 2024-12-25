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  • Hitro in učinkovito sušenje za profesionalne rezultate
  • Hitro in učinkovito sušenje za profesionalne rezultate
  • Hitro in učinkovito sušenje za profesionalne rezultate
  • Hitro in učinkovito sušenje za profesionalne rezultate
  • Hitro in učinkovito sušenje za profesionalne rezultate
  • Hitro in učinkovito sušenje za profesionalne rezultate
  • Hitro in učinkovito sušenje za profesionalne rezultate
  • Hitro in učinkovito sušenje za profesionalne rezultate
  • Hitro in učinkovito sušenje za profesionalne rezultate
  • Hitro in učinkovito sušenje za profesionalne rezultate
  • Hitro in učinkovito sušenje za profesionalne rezultate
  • Hitro in učinkovito sušenje za profesionalne rezultate
  • Hitro in učinkovito sušenje za profesionalne rezultate
  • Hitro in učinkovito sušenje za profesionalne rezultate
  • Hitro in učinkovito sušenje za profesionalne rezultate
  • Hitro in učinkovito sušenje za profesionalne rezultate
  • Hitro in učinkovito sušenje za profesionalne rezultate
  • Hitro in učinkovito sušenje za profesionalne rezultate

DryCareProfesionalni sušilnik

BHD272/00

4.8
| (100) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 99%
Hitro in učinkovito sušenje za profesionalne rezultate
Sušilnik za lase Philips Pro ima profesionalni motor AC, ki lahko zrak pospeši na 130 km/h* za hitre in profesionalne rezultate. Ima tudi nastavitev ThermoProtect za optimalno temperaturo, ki ščiti pred pregrevanjem.
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Hitro in učinkovito sušenje za profesionalne rezultate

  • Zmogljiv motor AC

  • Moč sušenja 2100 W

  • Visoka hitrost zraka, do 130 km/h*

  • Nega z ioni za sijoče lase

Hitro sušenje, zmogljiv motor AC

Hitro sušenje, zmogljiv motor AC

Sušilnik Philips Pro ima zmogljiv motor AC, ki je bil razvit za profesionalno tržišče. Proizvaja zrak hitrosti do 130 km/h* za hitro in učinkovito sušenje.

2100 W za hitro in učinkovito sušenje

2100 W za hitro in učinkovito sušenje

Profesionalni sušilnik za lase z močjo 2100 W ustvarja močan zračni tok. Kombinacija moči in hitrosti omogoča hitro ter preprosto sušenje in oblikovanje pričeske.

Nastavitev temperature ThermoProtect

Nastavitev temperature ThermoProtect

Nastavitev temperature ThermoProtect omogoča optimalno temperaturo sušenja in nudi dodatno zaščito pred pregrevanjem las. Z enako močnim zračnim tokom dobite najboljše rezultate na nežen način.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

100

Ocene

99%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

25/12/2024

Srbija

Srbija

Profesionalac kod kuce

Najbolji je koji sam do sada koristila. Super su mogucnoati podesavanja brzina i temperature. Nije bucan uredjaj. Kosa nije spaljena, cak ni drugog ili treceg dana od susenja. Veoma jak, odlican za duge kose.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare BHD272/00 Profesionalni fen

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare BHD272/00 Profesionalni fen

02/01/2022

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Dárek pro manželku

I když jsem plešoun a s tímto nástrojem nemám absolutně žádnou zkušenost, vybíral jsem osvědčenou značku což se vyplatilo.

Prednosti

Multifunkční

Slabosti

Nic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare BHD274/00 Vysoušeč vlasů Pro

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare BHD274/00 Vysoušeč vlasů Pro

07/03/2021

Česká republika

Česká republika

Výborný fén

Za mě rozhodně 1* Fén má neskutečný výkon, který moje dlouhé vlasy vyfénuje za viditelně kratší dobu, než bylo u původního slabšího fénu. Velikou výhodou je i možnost regulace teploty, díky které zbytečně nepálíte vlastní vlasy. Fén má krásný design, dobře se drží v ruce a výborné je i to, že má odnímatelný konec - můžete tak perfektně vyčistit vrtuli. Navíc za výbornou cenu (20% slevový kód) s dopravou zdarma !!

Prednosti

Výkon + Ionizace + Regulace teploty

Slabosti

Žádné

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare BHD272/00 Vysoušeč vlasů Pro

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare BHD272/00 Vysoušeč vlasů Pro

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Omejitve odgovornosti

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 

  1. Preizkušeno v Philipsovem laboratoriju na Nizozemskem, 2018. Preizkušeno brez nastavka z nastavitvama 2 za hitrost in 2 za temperaturo.