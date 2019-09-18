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  • Zmogljivo delovanje, elegantna zasnova
  • Zmogljivo delovanje, elegantna zasnova
  • Zmogljivo delovanje, elegantna zasnova
  • Zmogljivo delovanje, elegantna zasnova
  • Zmogljivo delovanje, elegantna zasnova
  • Zmogljivo delovanje, elegantna zasnova
  • Zmogljivo delovanje, elegantna zasnova
  • Zmogljivo delovanje, elegantna zasnova
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  • Zmogljivo delovanje, elegantna zasnova
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  • Zmogljivo delovanje, elegantna zasnova
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  • Zmogljivo delovanje, elegantna zasnova
  • Zmogljivo delovanje, elegantna zasnova
  • Zmogljivo delovanje, elegantna zasnova

Izdelek ni več na voljo

DryCareProfesionalni sušilnik

BHD176/00

4.9
| (140) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 98%
Zmogljivo delovanje, elegantna zasnova
Sušilnik Philips DryCare Pro ima profesionalni motor AC, ki zagotavlja hitrost zraka do 95 km/h za hitro in profesionalno urejanje. Ker je lahek, je njegova uporaba enostavnejša, sušenje pa je vedno udobno.
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Zmogljivo delovanje, elegantna zasnova

  • 2200 W

  • Motor AC

  • 95 km/h

Oblikovanje z ioni za sijočo in gladko pričesko

Oblikovanje z ioni za sijočo in gladko pričesko

Oblikovanje pričeske z ioni omogoča protistatično sušenje. Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico, kar okrepi sijaj las. Rezultat so čudoviti, sijoči in gladki lasje brez kodrov.

Nizka teža

Nizka teža

Sušilnik Philips DryCare Pro je lažje in kompaktnejše zasnove, zato je njegova uporaba udobnejša. Ročaj je ergonomske zasnove, zato je oprijem enostaven in zanesljiv.

Hladen zračni tok utrdi pričesko

Hladen zračni tok utrdi pričesko

Nepogrešljiva profesionalna funkcija Cold Shot zagotavlja močan sunek hladnega zraka. Uporablja se po oblikovanju za utrditev pričeske.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.9

od 5

140

Ocene

98%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

18/09/2019

Hrvatska

Hrvatska

Jako dobro sušilo

Dobro sušilo, odnos cijene i kvalitete zadovoljavajući

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare BHD176/00 Profesionalno sušilo za kosu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare BHD176/00 Profesionalno sušilo za kosu

02/01/2019

Hrvatska

Hrvatska

Sušilo sa svrhom!

S obzirom da imam dugu kosu, dosta sam tragala za odgovarajućim sušilom, pa mogu reći da sam napokon našla svog prijatelja koji služi svrsi. Ovo sušilo ne samo da daje brze rezultate, nego je kosa nakon njega doslovno kao iz reklama. Oduvijek me mučilo to što mi kosa nakon sušenja fenom u većini situacija izgledala kao metla. Mislila sam da koristim krive preparate za kosu, dok nisam shvatila da sjajnom rezultatu puno doprinosi i samo sušilo. Jedna sam od onih koja uvijek koristi sušilo nakon pranja kose, stoga sam presretna što mi je ovaj fen postao osobni pomoćnik. Veeeliki plus što već sada vidim prednosti od prijašnjih sušila, a to su: brža učinkovitost, one leteće vlasi nakon sušenja su nestale (statički elektricitet), ima ThermoProtect opciju i zaista ne pregrijava kosu kao što to inače biva. Moram priznati da je ipak malo teže sušilo u odnosu na sve koje sam imala, ali mislim da se trebam samo naviknuti. Sve u svemu, prezadovoljna svojim novim prijateljem!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare BHD176/00 Profesionalno sušilo za kosu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare BHD176/00 Profesionalno sušilo za kosu

11/11/2018

Hrvatska

Hrvatska

Odlicne karakteristike

Savrsen proizvod za upotrebu sve pohvale preporuka za svaku zenu .

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare BHD177/00 Profesionalno sušilo za kosu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare BHD177/00 Profesionalno sušilo za kosu

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  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 