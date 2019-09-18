2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
2200 W
Motor AC
95 km/h
Oblikovanje pričeske z ioni omogoča protistatično sušenje. Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico, kar okrepi sijaj las. Rezultat so čudoviti, sijoči in gladki lasje brez kodrov.
Sušilnik Philips DryCare Pro je lažje in kompaktnejše zasnove, zato je njegova uporaba udobnejša. Ročaj je ergonomske zasnove, zato je oprijem enostaven in zanesljiv.
Nepogrešljiva profesionalna funkcija Cold Shot zagotavlja močan sunek hladnega zraka. Uporablja se po oblikovanju za utrditev pričeske.
4.9
od 5
140
Ocene
98%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Carlo
18/09/2019
Hrvatska
Jako dobro sušilo
Dobro sušilo, odnos cijene i kvalitete zadovoljavajući
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare BHD176/00 Profesionalno sušilo za kosu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare BHD176/00 Profesionalno sušilo za kosu
Matarina
02/01/2019
Hrvatska
Sušilo sa svrhom!
S obzirom da imam dugu kosu, dosta sam tragala za odgovarajućim sušilom, pa mogu reći da sam napokon našla svog prijatelja koji služi svrsi. Ovo sušilo ne samo da daje brze rezultate, nego je kosa nakon njega doslovno kao iz reklama. Oduvijek me mučilo to što mi kosa nakon sušenja fenom u većini situacija izgledala kao metla. Mislila sam da koristim krive preparate za kosu, dok nisam shvatila da sjajnom rezultatu puno doprinosi i samo sušilo. Jedna sam od onih koja uvijek koristi sušilo nakon pranja kose, stoga sam presretna što mi je ovaj fen postao osobni pomoćnik. Veeeliki plus što već sada vidim prednosti od prijašnjih sušila, a to su: brža učinkovitost, one leteće vlasi nakon sušenja su nestale (statički elektricitet), ima ThermoProtect opciju i zaista ne pregrijava kosu kao što to inače biva. Moram priznati da je ipak malo teže sušilo u odnosu na sve koje sam imala, ali mislim da se trebam samo naviknuti. Sve u svemu, prezadovoljna svojim novim prijateljem!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare BHD176/00 Profesionalno sušilo za kosu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare BHD176/00 Profesionalno sušilo za kosu
Marija46
11/11/2018
Hrvatska
Odlicne karakteristike
Savrsen proizvod za upotrebu sve pohvale preporuka za svaku zenu .
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare BHD177/00 Profesionalno sušilo za kosu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare BHD177/00 Profesionalno sušilo za kosu
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)