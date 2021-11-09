Izdelek ni več na voljo
Kompakten in zmogljiv z ioni za lesk
Sušilnik z močjo 2000 W in kompaktno ter lahko zasnovo omogoča udobno uporabo, pri tem pa zagotavlja učinkovito sušenje. Ima tudi ione za gladke in čudovite sijoče lase.
SenseIQ, naša najnaprednejša tehnologija, ki se prilagaja potrebam vaših las
DryCare Essential
Ionska tehnologija
Pričesko oblikujte z ioni. Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico, kar okrepi sijaj las. Rezultat so čudoviti, sijoči in gladki lasje brez kodrov.
Nastavitev temperature ThermoProtect omogoča optimalno temperaturo sušenja in nudi dodatno zaščito pred pregrevanjem las. Z enako močnim zračnim tokom dobite najboljše rezultate na nežen način.
Sušilnik z močjo 2000 W proizvaja optimalni zračni tok in moč sušenja za čudovite pričeske vsak dan.
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Deli in dodatna oprema
4.8
od 5
48
Ocene
98%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Irolda
09/11/2021
Україна
Мій улюблений фен
Кращого фену в мене не було. Не думала що за таку невилику як на сьогодні ціну можно придбати такий дуже потужний та функціональний фен . Дуже зручний та потужний.
Prednosti
Потужний зручний
Slabosti
Немає
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Essential BHD030/00 Фен
Datum uporabe 2019-11-09
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Essential BHD030/00 Фен
Datum uporabe 2019-11-09
Marinaalieva
07/11/2021
Україна
Фен в комплект к стайлеру
Мне настолько понравился стайлер Philips BHH811,что когда нужно было заменить фен - не сомневаясь,выбрала эту же фирму,и не ошиблась.Отличный прибор для домашнего использования.Ранее не известная мне функция "ионизация",избавила мои волосы от электризации.Даже без дополнительных средств волосы гладкие.Можно вручную настраивать температурные режимы,и скорость воздуха для быстрой сушки.И к качеству нет претензий - мощный длинный провод с защитой от переломов на соединениях.И не взирая на обьемный вид,сам фен оченьлегкий.Я очень довольна этой покупкой!
Prednosti
функционал и качество
Slabosti
не найдено
Ta ocena je bila podana za DryCare Essential BHD030/00 Фен
Datum uporabe 2021-07-07
Ta ocena je bila podana za DryCare Essential BHD030/00 Фен
Datum uporabe 2021-07-07
26/10/2021
Україна
Потужний і надійний
Фен дуже потужний, швидко сушить волосся без електизації.Зручно тримати в руці.Відносно легкий.Рекомендую!
Prednosti
Більшого для домашнього використання й не треба
Slabosti
Немає
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Essential BHD030/00 Фен
Datum uporabe 2019-10-26
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Essential BHD030/00 Фен
Datum uporabe 2019-10-26