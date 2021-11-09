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Izdelek ni več na voljo

DryCare EssentialSušilnik za lase

BHD030/00

4.8

| (48) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 98%

Kompakten in zmogljiv z ioni za lesk

Sušilnik z močjo 2000 W in kompaktno ter lahko zasnovo omogoča udobno uporabo, pri tem pa zagotavlja učinkovito sušenje. Ima tudi ione za gladke in čudovite sijoče lase.

Poglej vse prednosti

SenseIQ, naša najnaprednejša tehnologija, ki se prilagaja potrebam vaših las

Kompakten in zmogljiv z ioni za lesk

  • DryCare Essential

  • Ionska tehnologija

Oblikovanje z ioni za sijočo in gladko pričesko

Oblikovanje z ioni za sijočo in gladko pričesko

Pričesko oblikujte z ioni. Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico, kar okrepi sijaj las. Rezultat so čudoviti, sijoči in gladki lasje brez kodrov.

Nastavitev temperature ThermoProtect

Nastavitev temperature ThermoProtect

Nastavitev temperature ThermoProtect omogoča optimalno temperaturo sušenja in nudi dodatno zaščito pred pregrevanjem las. Z enako močnim zračnim tokom dobite najboljše rezultate na nežen način.

2000 W za hitro sušenje

2000 W za hitro sušenje

Sušilnik z močjo 2000 W proizvaja optimalni zračni tok in moč sušenja za čudovite pričeske vsak dan.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

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4.8

od 5

48

Ocene

98%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

09/11/2021

Україна

Україна

Мій улюблений фен

Кращого фену в мене не було. Не думала що за таку невилику як на сьогодні ціну можно придбати такий дуже потужний та функціональний фен . Дуже зручний та потужний.

Prednosti

Потужний зручний

Slabosti

Немає

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare Essential BHD030/00 Фен

Datum uporabe 2019-11-09

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare Essential BHD030/00 Фен

Datum uporabe 2019-11-09

07/11/2021

Україна

Україна

Фен в комплект к стайлеру

Мне настолько понравился стайлер Philips BHH811,что когда нужно было заменить фен - не сомневаясь,выбрала эту же фирму,и не ошиблась.Отличный прибор для домашнего использования.Ранее не известная мне функция "ионизация",избавила мои волосы от электризации.Даже без дополнительных средств волосы гладкие.Можно вручную настраивать температурные режимы,и скорость воздуха для быстрой сушки.И к качеству нет претензий - мощный длинный провод с защитой от переломов на соединениях.И не взирая на обьемный вид,сам фен оченьлегкий.Я очень довольна этой покупкой!

Prednosti

функционал и качество

Slabosti

не найдено

Ta ocena je bila podana za DryCare Essential BHD030/00 Фен

Datum uporabe 2021-07-07

Ta ocena je bila podana za DryCare Essential BHD030/00 Фен

Datum uporabe 2021-07-07

26/10/2021

Україна

Україна

Потужний і надійний

Фен дуже потужний, швидко сушить волосся без електизації.Зручно тримати в руці.Відносно легкий.Рекомендую!

Prednosti

Більшого для домашнього використання й не треба

Slabosti

Немає

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare Essential BHD030/00 Фен

Datum uporabe 2019-10-26

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare Essential BHD030/00 Фен

Datum uporabe 2019-10-26

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