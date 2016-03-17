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Učinkovito in nežno sušenje na poti
Uživajte v učinkovitem in nežnem sušenju s Philipsovim sušilnikom za lase Essential. Suši z močjo 1800 W in vaše lase neguje z ioni, da sijejo. Zaradi kompaktne zasnove z zložljivim ročajem je popolna izbira za na vsako pot.
SenseIQ, naša najnaprednejša tehnologija, ki se prilagaja potrebam vaših las
1800 W
Nega z ioni
Zložljiv ročaj
Univerzalna napetost
Ta 1800 W sušilnik za lase ustvarja optimalni zračni tok za čudovito pričesko vsak dan.
Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico za okrepljen sijaj las. Rezultat so gladki lasje z živahnim sijajem.
Nastavitev temperature ThermoProtect omogoča optimalno temperaturo sušenja in nudi dodatno zaščito pred pregrevanjem las. Z enako močnim zračnim tokom dobite najboljše rezultate na nežen način.
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Deli in dodatna oprema
4.9
od 5
18
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Daniel1986
17/03/2016
Hrvatska
Preverjen kupec
Top product
Great, compact, powerful, recommended to anyone who needs great power in smaller product.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Essential BHD007/00 Sušilo za kosu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Essential BHD007/00 Sušilo za kosu
Haban
09/08/2021
Česká republika
Preverjen kupec
Jednoduše dobré
funguje jak má, dobře se používá, výkon také OK, jen si možná vezmu příště trochu menší kvůli manipulaci, ale to je to nejmenší
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Essential BHD007/00 Vysoušeč vlasů
Datum uporabe 2020-07-09
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Essential BHD007/00 Vysoušeč vlasů
Datum uporabe 2020-07-09
Abequa
05/05/2021
Česká republika
Naprosto perfektní!
Naprosto nejlepší fén, který jsem kdy měla! Má úžasnou sklopnou rukojeť, nezabere moc místa, když s ním chcete cestovat a nebo si ho vzít do fitka, stejně tak nezabere místo doma ve skříňce. Jiný fén už bych si nikdy nekoupila!
Prednosti
Sklopná rukojeť, skladnost, krásný design
Slabosti
-
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Essential BHD007/00 Vysoušeč vlasů
Datum uporabe 2019-05-05
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Essential BHD007/00 Vysoušeč vlasů
Datum uporabe 2019-05-05