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Izdelek ni več na voljo

EssentialSušilnik za lase

BHD007/00

4.9

| (18) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Učinkovito in nežno sušenje na poti

Uživajte v učinkovitem in nežnem sušenju s Philipsovim sušilnikom za lase Essential. Suši z močjo 1800 W in vaše lase neguje z ioni, da sijejo. Zaradi kompaktne zasnove z zložljivim ročajem je popolna izbira za na vsako pot.

Poglej vse prednosti

SenseIQ, naša najnaprednejša tehnologija, ki se prilagaja potrebam vaših las

Učinkovito in nežno sušenje na poti

  • 1800 W

  • Nega z ioni

  • Zložljiv ročaj

  • Univerzalna napetost

Moč sušenja 1800 W

Moč sušenja 1800 W

Ta 1800 W sušilnik za lase ustvarja optimalni zračni tok za čudovito pričesko vsak dan.

Nega z ioni za sijočo in gladko pričesko

Nega z ioni za sijočo in gladko pričesko

Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico za okrepljen sijaj las. Rezultat so gladki lasje z živahnim sijajem.

Nastavitev temperature ThermoProtect

Nastavitev temperature ThermoProtect

Nastavitev temperature ThermoProtect omogoča optimalno temperaturo sušenja in nudi dodatno zaščito pred pregrevanjem las. Z enako močnim zračnim tokom dobite najboljše rezultate na nežen način.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

18

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

17/03/2016

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

Top product

Great, compact, powerful, recommended to anyone who needs great power in smaller product.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Essential BHD007/00 Sušilo za kosu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Essential BHD007/00 Sušilo za kosu

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Jednoduše dobré

funguje jak má, dobře se používá, výkon také OK, jen si možná vezmu příště trochu menší kvůli manipulaci, ale to je to nejmenší

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Essential BHD007/00 Vysoušeč vlasů

Datum uporabe 2020-07-09

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Essential BHD007/00 Vysoušeč vlasů

Datum uporabe 2020-07-09

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Naprosto perfektní!

Naprosto nejlepší fén, který jsem kdy měla! Má úžasnou sklopnou rukojeť, nezabere moc místa, když s ním chcete cestovat a nebo si ho vzít do fitka, stejně tak nezabere místo doma ve skříňce. Jiný fén už bych si nikdy nekoupila!

Prednosti

Sklopná rukojeť, skladnost, krásný design

Slabosti

-

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Essential BHD007/00 Vysoušeč vlasů

Datum uporabe 2019-05-05

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Essential BHD007/00 Vysoušeč vlasů

Datum uporabe 2019-05-05

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