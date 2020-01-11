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  • Učinkovito in nežno sušenje na poti
  • Učinkovito in nežno sušenje na poti
  • Učinkovito in nežno sušenje na poti
  • Učinkovito in nežno sušenje na poti
  • Učinkovito in nežno sušenje na poti
  • Učinkovito in nežno sušenje na poti
  • Učinkovito in nežno sušenje na poti
  • Učinkovito in nežno sušenje na poti
  • Učinkovito in nežno sušenje na poti
  • Učinkovito in nežno sušenje na poti
  • Učinkovito in nežno sušenje na poti
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  • Učinkovito in nežno sušenje na poti
  • Učinkovito in nežno sušenje na poti
  • Učinkovito in nežno sušenje na poti
  • Učinkovito in nežno sušenje na poti
  • Učinkovito in nežno sušenje na poti
  • Učinkovito in nežno sušenje na poti
  • Učinkovito in nežno sušenje na poti
  • Učinkovito in nežno sušenje na poti
  • Učinkovito in nežno sušenje na poti
  • Učinkovito in nežno sušenje na poti

Izdelek ni več na voljo

EssentialSušilnik za lase

BHD006/00

4.9
| (186) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 98%
Učinkovito in nežno sušenje na poti
Philipsov sušilnik za lase Essential vam omogoča učinkovito sušenje z močjo 1600 W, nastavitev temperature ThermoProtect pa poskrbi za nego vaših las. Zaradi kompaktne zasnove z zložljivim ročajem je popolna izbira za na vsako pot.
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Učinkovito in nežno sušenje na poti

  • 1600 W

  • Nastavitev ThermoProtect

  • Zložljiv ročaj

  • Univerzalna napetost

Moč sušenja 1600 W

Moč sušenja 1600 W

Ta 1600 W sušilnik za lase ustvarja optimalni zračni tok za čudovito pričesko vsak dan.

Nastavitev temperature ThermoProtect

Nastavitev temperature ThermoProtect

Nastavitev temperature ThermoProtect omogoča optimalno temperaturo sušenja in nudi dodatno zaščito pred pregrevanjem las. Z enako močnim zračnim tokom dobite najboljše rezultate na nežen način.

Zložljiv ročaj za enostavno shranjevanje

Zložljiv ročaj za enostavno shranjevanje

Zaradi kompaktne zasnove z zložljivim ročajem sušilnik za lase enostavno zapakirate, shranite in vzamete kamor koli s seboj.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.9

od 5

186

Ocene

98%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

1

11/01/2020

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

Sušilnik za lase

Sušilnik za lase ima funkcijo za hladno sušenje las, ki posuši lase na hiter in zdrav način. Priporočam!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Essential BHD004/00 Sušilnik za lase

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Essential BHD004/00 Sušilnik za lase

16/05/2022

Česká republika

Česká republika

Rychlé vysušení

Moderní výkonný fén, vysuší vlasy za 2 minuty. Super je možnost volby teploty a rychlosti sušení. Pro kudrnaté vlasy dcerky je skvělý nástavec pro kudrnaté vlasy, neponičí tvar účesu, naopak zvýrazní texturu vln. Neničí vlasy.

Prednosti

Výkonný fén, díky tomu jsou vlasy rychle vysušené. Nastavitelná teplota a síla větru. Skvělý nástavec pro kudrnaté vlasy. Nevysušuje vlasy.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Essential BHD004/00 Vysoušeč vlasů

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Essential BHD004/00 Vysoušeč vlasů

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Spolehlivý vysoušeč vlasů Philips

nepřehřívá se poměr cena výkon je super určitě doporučuji

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Essential BHD002/00 Vysoušeč vlasů

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Essential BHD002/00 Vysoušeč vlasů

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  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 