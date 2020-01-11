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Učinkovito in nežno sušenje
Philipsov sušilnik za lase Essential vam omogoča učinkovito sušenje z močjo 1800 W, nastavitev temperature ThermoProtect pa poskrbi za nego vaših las. Enostaven za uporabo, saj je opremljen s 3 nastavitvami toplote in hitrosti ter možnostjo hladnega zračnega toka.
SenseIQ, naša najnaprednejša tehnologija, ki se prilagaja potrebam vaših las
1800 W
Nastavitev ThermoProtect
3 nastavitve za toploto in hitrost
Razpršilnik za več volumna
Ta 1800 W sušilnik za lase ustvarja optimalni zračni tok za čudovito pričesko vsak dan.
Nastavitev temperature ThermoProtect omogoča optimalno temperaturo sušenja in nudi dodatno zaščito pred pregrevanjem las. Z enako močnim zračnim tokom dobite najboljše rezultate na nežen način.
Sušilnik ponuja 3 prednastavljene kombinacije hitrosti/temperature za hitro in enostavno oblikovanje popolne pričeske.
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Deli in dodatna oprema
4.9
od 5
186
Ocene
98%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Anjamax
11/01/2020
Slovenija
Preverjen kupec
Sušilnik za lase
Sušilnik za lase ima funkcijo za hladno sušenje las, ki posuši lase na hiter in zdrav način. Priporočam!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Essential BHD004/00 Sušilnik za lase
Datum uporabe 2019-12-11
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Essential BHD004/00 Sušilnik za lase
Datum uporabe 2019-12-11
Silvace
16/05/2022
Česká republika
Rychlé vysušení
Moderní výkonný fén, vysuší vlasy za 2 minuty. Super je možnost volby teploty a rychlosti sušení. Pro kudrnaté vlasy dcerky je skvělý nástavec pro kudrnaté vlasy, neponičí tvar účesu, naopak zvýrazní texturu vln. Neničí vlasy.
Prednosti
Výkonný fén, díky tomu jsou vlasy rychle vysušené. Nastavitelná teplota a síla větru. Skvělý nástavec pro kudrnaté vlasy. Nevysušuje vlasy.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Essential BHD004/00 Vysoušeč vlasů
Datum uporabe 2020-05-16
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Essential BHD004/00 Vysoušeč vlasů
Datum uporabe 2020-05-16
Megie
27/01/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Spolehlivý vysoušeč vlasů Philips
nepřehřívá se poměr cena výkon je super určitě doporučuji
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Essential BHD002/00 Vysoušeč vlasů
Datum uporabe 2021-01-27
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Essential BHD002/00 Vysoušeč vlasů
Datum uporabe 2021-01-27