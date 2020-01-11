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Izdelek ni več na voljo
1600 W
Nastavitev ThermoProtect
3 nastavitve za toploto in hitrost
Ta 1600 W sušilnik za lase ustvarja optimalni zračni tok za čudovito pričesko vsak dan.
Nastavitev temperature ThermoProtect omogoča optimalno temperaturo sušenja in nudi dodatno zaščito pred pregrevanjem las. Z enako močnim zračnim tokom dobite najboljše rezultate na nežen način.
Nastavek usmerja zračni tok za natančno oblikovanje in popravke pričeske.
4.9
od 5
186
Ocene
98%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Anjamax
11/01/2020
Slovenija
Preverjen kupec
Sušilnik za lase
Sušilnik za lase ima funkcijo za hladno sušenje las, ki posuši lase na hiter in zdrav način. Priporočam!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Essential BHD004/00 Sušilnik za lase
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Essential BHD004/00 Sušilnik za lase
Silvace
16/05/2022
Česká republika
Rychlé vysušení
Moderní výkonný fén, vysuší vlasy za 2 minuty. Super je možnost volby teploty a rychlosti sušení. Pro kudrnaté vlasy dcerky je skvělý nástavec pro kudrnaté vlasy, neponičí tvar účesu, naopak zvýrazní texturu vln. Neničí vlasy.
Prednosti
Výkonný fén, díky tomu jsou vlasy rychle vysušené. Nastavitelná teplota a síla větru. Skvělý nástavec pro kudrnaté vlasy. Nevysušuje vlasy.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Essential BHD004/00 Vysoušeč vlasů
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Essential BHD004/00 Vysoušeč vlasů
Megie
27/01/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Spolehlivý vysoušeč vlasů Philips
nepřehřívá se poměr cena výkon je super určitě doporučuji
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Essential BHD002/00 Vysoušeč vlasů
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Essential BHD002/00 Vysoušeč vlasů
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)