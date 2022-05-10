2 leti garancije
1200 W
Kompaktno
Prednost tega sušilnika je zložljiv ročaj. Rezultat je majhen, kompakten sušilnik za lase, ki ga lahko enostavno pospravite tudi v najmanjše prostore in vzamete kamorkoli.
Sušilnik z močjo 1200 W proizvaja optimalni zračni tok in nežno moč sušenja za čudovite pričeske vsak dan.
Kompaktni sušilnik za lase ponuja 3 predhodno izbrane nastavitve toplote in hitrosti za hladno, nežno ali hitro sušenje.
4.8
od 5
68
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Ricci17
10/05/2022
Česká republika
Super skladný, výkonný a lehký
Sháněla jsem nějaký fén na cestování, aby byl výkonný a také skladný. Tento fén vše splňuje do puntíku. Ovládání je jednoduché, stačí i na mé dlouhé vlasy. Není ani moc hlučný a hlavně je lehký. Oceňuji i funkci studeného vzduchu. Doporučila jsem i přátelům, kteří si ho také zakoupili. Cena je také příznivá.
Prednosti
3 stupně nastavení teploty včetně studeného vzduchu
Slabosti
nic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EssentialCare BHC010/10 Vysoušeč
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EssentialCare BHC010/10 Vysoušeč
Litva
10/08/2021
Česká republika
Preverjen kupec
Fén
Zakoupeno jako cestovní což díky sklopné rukojeti dokonale splňuje.
Prednosti
Sklopná rukojeť
Slabosti
Nic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EssentialCare BHC010/10 Vysoušeč
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EssentialCare BHC010/10 Vysoušeč
anns19
25/05/2020
Česká republika
Skvělý fén
Skvělý fén, rychle vysuší vlasy, vhodný i na cestování, je skladný
Prednosti
Skladnost, výkon
Slabosti
žádné
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EssentialCare BHC010/10 Vysoušeč
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EssentialCare BHC010/10 Vysoušeč
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)