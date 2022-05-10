IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Preprosta nega las
  • Preprosta nega las
  • Preprosta nega las
  • Preprosta nega las
  • Preprosta nega las
  • Preprosta nega las
  • Preprosta nega las
  • Preprosta nega las
  • Preprosta nega las
  • Preprosta nega las
  • Preprosta nega las
  • Preprosta nega las
  • Preprosta nega las
  • Preprosta nega las
  • Preprosta nega las
  • Preprosta nega las
  • Preprosta nega las
  • Preprosta nega las
  • Preprosta nega las
  • Preprosta nega las

EssentialCareSušilnik

BHC010/10

4.8
| (68) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%
Preprosta nega las
Nov Philipsov sušilnik las za osnovno nego je privlačen, kompakten in zmogljiv. Z močjo 1200 W vam omogoča nežno in hitro sušenje las. Prilagodljive negovalne nastavitve so zasnovane za različne potrebe pri sušenju in omogočajo dodatno nego.
Poglej vse prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Preprosta nega las

  • 1200 W

  • Kompaktno

Zložljiv ročaj za enostavno prenašanje

Zložljiv ročaj za enostavno prenašanje

Prednost tega sušilnika je zložljiv ročaj. Rezultat je majhen, kompakten sušilnik za lase, ki ga lahko enostavno pospravite tudi v najmanjše prostore in vzamete kamorkoli.

1200 W za nežno sušenje in čudovite rezultate

1200 W za nežno sušenje in čudovite rezultate

Sušilnik z močjo 1200 W proizvaja optimalni zračni tok in nežno moč sušenja za čudovite pričeske vsak dan.

3 prilagodljive predhodno izbrane nastavitve sušenja za različne potrebe

3 prilagodljive predhodno izbrane nastavitve sušenja za različne potrebe

Kompaktni sušilnik za lase ponuja 3 predhodno izbrane nastavitve toplote in hitrosti za hladno, nežno ali hitro sušenje.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

68

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Super skladný, výkonný a lehký

Sháněla jsem nějaký fén na cestování, aby byl výkonný a také skladný. Tento fén vše splňuje do puntíku. Ovládání je jednoduché, stačí i na mé dlouhé vlasy. Není ani moc hlučný a hlavně je lehký. Oceňuji i funkci studeného vzduchu. Doporučila jsem i přátelům, kteří si ho také zakoupili. Cena je také příznivá.

Prednosti

3 stupně nastavení teploty včetně studeného vzduchu

Slabosti

nic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EssentialCare BHC010/10 Vysoušeč

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EssentialCare BHC010/10 Vysoušeč

10/08/2021

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Fén

Zakoupeno jako cestovní což díky sklopné rukojeti dokonale splňuje.

Prednosti

Sklopná rukojeť

Slabosti

Nic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EssentialCare BHC010/10 Vysoušeč

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EssentialCare BHC010/10 Vysoušeč

25/05/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý fén

Skvělý fén, rychle vysuší vlasy, vhodný i na cestování, je skladný

Prednosti

Skladnost, výkon

Slabosti

žádné

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EssentialCare BHC010/10 Vysoušeč

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EssentialCare BHC010/10 Vysoušeč

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 