Izdelek ni več na voljo
Zažarite s kodri
Kodralnik za čudovite kodre je naš prvi kodralnik, ki med oblikovanjem pričeske ščiti občutljive konice. Vrhunska tehnologija SplitStop omogoča brezskrbno oblikovanje naravnih kodrov, s katerimi boste zažareli.
13–25 mm stožčasta cevka
Tehnologija SplitStop
S keratinom
Digitalna nastavitev temperature
Naša skrivnost za vrhunsko preprečitev razcepljenih konic je nova tehnologija SplitStop. Gre za edinstveno kombinacijo optimalne učinkovitosti temperature in zmanjšane ravni trenja, ki zagotavlja zdrave lase od korenin do konic. Ni nenadnih sprememb temperature, kar zagotavlja, da cevka med oblikovanjem pričeske ves čas enakomerno prejema optimalno temperaturo. Cevka je prevlečena z gladko keramiko, ki zmanjšuje trenje na pramenih las. Ustvarite popolne kodre z bolj zdravimi konicami, polnimi življenja.
Keratin je bistvena sestavina las, ki jih naredi močne, zdrave in čudovite. Keramika je obogatena s keratinom za še boljšo nego las.
Digitalni zaslon z 9 nastavitvami temperature vam omogoča popoln nadzor nad temperaturo za svoj tip las, da se lasje ne poškodujejo.
5.0
od 5
66
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Nena01
20/09/2024
Srbija
Sjajan proizvod!
Najbolji uvijac, pogodan za dugu i kratku kosu! Ne steti Tanju I meku dlaku! Super praktican za uvijanje plus jedini aparat sa tajmerom!
Prednosti
Sve
Slabosti
Nista
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleCare BHB872/00 Aparat za uvijanje kose Glam Shine
Datum uporabe 2022-09-20
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleCare BHB872/00 Aparat za uvijanje kose Glam Shine
Datum uporabe 2022-09-20
Vonsh2010
05/09/2020
Česká republika
Maximální spokojenost
Mám středně dlouhé vlnité vlasy a ráda je nosím rozpuštěné. Kulmu jsem si pořídila, aby mi vlny déle vydržely. Velmi lehce se s ní manipuluje, je bleskurychle nahřátá, oceňuji možnost nastavení teploty. Vlasy nejsou přepálené a zvládne i silnější prameny. Jsem opravdu maximálně spokojená.
Prednosti
Individuální nastavení teploty, lehká manipulace, kvalitní povrch, zvládne i silnější prameny vlasů.
Slabosti
Nevím o žádných
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleCare BHB871/00 Kulma Sublime Ends
Datum uporabe 2019-08-05
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleCare BHB871/00 Kulma Sublime Ends
Datum uporabe 2019-08-05
Ivana5
18/05/2020
Česká republika
Kulma ma skvele funkcie
Kulmu určite odporúčam. Mám vlasy pod plecia, suchšie, na kulme preto oceňujem nastavitelnosť teploty, používam najnižšiu teplotu a vlnky mi vydržia aj 3 dni. Skvelá funkcia je aj časovač. Odporúčam.
Prednosti
Nastavitelnost teploty, casovac
Slabosti
Ziaden
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleCare BHB872/00 Kulma Glam Shine
Datum uporabe 2019-05-18
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleCare BHB872/00 Kulma Glam Shine
Datum uporabe 2019-05-18
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)
po 2 letih simulirane uporabe kodranja pri temperaturi 180 °C povprečnega Evropejca, lasje brez razcepljenih konic