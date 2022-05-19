2 leti garancije
25 mm srednje velika cevka
Turmalinska keramika
Digitalna nastavitev temperature
Gladka keramična cevka preprečuje poškodovanje las med odlikovanjem pričeske. Vsebuje turmalin, ki daje kodrom izjemno gladkost in sijaj.
Z digitalnim zaslonom z 8 nastavitvami temperature lahko povsem prilagodite temperaturo svojemu tipu las, da se lasje ne poškodujejo.
Visoka temperatura omogoča spreminjanje oblike pričeske in oblikovanje kodraste pričeske, ki jo želite.
4.9
od 5
28
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
К_618
19/05/2022
България
Preverjen kupec
Хубав продукт
Работи отлично. Настройката на температурата и дисплеят са много удобна опция.
Prednosti
Марка, качество, дисплей, регулиране на температурата за къдрене.
Slabosti
Няма.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleCare BHB864/00 Маша за къдрене
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleCare BHB864/00 Маша за къдрене
yaroslavby24
09/11/2021
Україна
Идеальная укладка
Очень долго выбирала себе плойку, которая бы была удобной, лёгкой и быстро нагревалась, и мой выбор пал на эту, и я не ошиблась, довольна по сей день, пользуюсь уже больше года, качество техники Филипс всегда был на высоте, Очень удобно что плойка держит локон, волосы не вылазят как в других фирмах. Рекомендую!!
Prednosti
Цена, качество и крутой результат
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleCare BHB864/00 Плойка
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleCare BHB864/00 Плойка
Tasha25
08/11/2021
Україна
Помощница моей красоты
Давно хотела приобрести, но не могла определиться с выбором. Довольна, что приобрела плойку Philips, так как качеством и ценой порадовала. Температуру можно выставит самому. Хорошее покрытие. Шнур прокручивается, что не приводит к заламыванию шнура. Удобно и практично!
Prednosti
качество
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleCare BHB864/00 Плойка
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleCare BHB864/00 Плойка
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)