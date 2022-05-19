IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Z enim navitjem do popolnih kodrov
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73Turntable image 74Turntable image 75Turntable image 76Turntable image 77Turntable image 78Turntable image 79Turntable image 80Turntable image 81Turntable image 82Turntable image 83Turntable image 84Turntable image 85Turntable image 86Turntable image 87Turntable image 88Turntable image 89Turntable image 90Turntable image 91Turntable image 92Turntable image 93Turntable image 94Turntable image 95Turntable image 96Turntable image 97Turntable image 98Turntable image 99Turntable image 100Turntable image 101Turntable image 102Turntable image 103Turntable image 104Turntable image 105Turntable image 106Turntable image 107Turntable image 108Turntable image 109Turntable image 110Turntable image 111Turntable image 112Turntable image 113Turntable image 114Turntable image 115Turntable image 116Turntable image 117Turntable image 118Turntable image 119Turntable image 120Turntable image 121Turntable image 122Turntable image 123Turntable image 124Turntable image 125Turntable image 126Turntable image 127Turntable image 128Turntable image 129Turntable image 130Turntable image 131Turntable image 132Turntable image 133Turntable image 134Turntable image 135Turntable image 136Turntable image 137Turntable image 138Turntable image 139Turntable image 140Turntable image 141Turntable image 142Turntable image 143Turntable image 144
  • Z enim navitjem do popolnih kodrov
  • Z enim navitjem do popolnih kodrov
  • Z enim navitjem do popolnih kodrov
  • Z enim navitjem do popolnih kodrov
  • Z enim navitjem do popolnih kodrov
  • Z enim navitjem do popolnih kodrov
  • Z enim navitjem do popolnih kodrov
  • Z enim navitjem do popolnih kodrov
  • Z enim navitjem do popolnih kodrov
  • Z enim navitjem do popolnih kodrov
  • Z enim navitjem do popolnih kodrov
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73Turntable image 74Turntable image 75Turntable image 76Turntable image 77Turntable image 78Turntable image 79Turntable image 80Turntable image 81Turntable image 82Turntable image 83Turntable image 84Turntable image 85Turntable image 86Turntable image 87Turntable image 88Turntable image 89Turntable image 90Turntable image 91Turntable image 92Turntable image 93Turntable image 94Turntable image 95Turntable image 96Turntable image 97Turntable image 98Turntable image 99Turntable image 100Turntable image 101Turntable image 102Turntable image 103Turntable image 104Turntable image 105Turntable image 106Turntable image 107Turntable image 108Turntable image 109Turntable image 110Turntable image 111Turntable image 112Turntable image 113Turntable image 114Turntable image 115Turntable image 116Turntable image 117Turntable image 118Turntable image 119Turntable image 120Turntable image 121Turntable image 122Turntable image 123Turntable image 124Turntable image 125Turntable image 126Turntable image 127Turntable image 128Turntable image 129Turntable image 130Turntable image 131Turntable image 132Turntable image 133Turntable image 134Turntable image 135Turntable image 136Turntable image 137Turntable image 138Turntable image 139Turntable image 140Turntable image 141Turntable image 142Turntable image 143Turntable image 144
  • Z enim navitjem do popolnih kodrov
  • Z enim navitjem do popolnih kodrov
  • Z enim navitjem do popolnih kodrov
  • Z enim navitjem do popolnih kodrov
  • Z enim navitjem do popolnih kodrov
  • Z enim navitjem do popolnih kodrov
  • Z enim navitjem do popolnih kodrov
  • Z enim navitjem do popolnih kodrov
  • Z enim navitjem do popolnih kodrov
  • Z enim navitjem do popolnih kodrov

StyleCareKodralnik

BHB864/00

4.9
| (28) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Z enim navitjem do popolnih kodrov
Z našim novim kodralnikom lahko enostavno ustvarjate popolne, klasične kodre. Cevka s turmalinsko keramično prevleko zagotavlja popolno, gladko in sijočo pričesko. Temperatura 200 °C za čudovite kodre s samo enim navitjem.
Poglej vse prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Z enim navitjem do popolnih kodrov

  • 25 mm srednje velika cevka

  • Turmalinska keramika

  • Digitalna nastavitev temperature

Turmalinska keramika za izjemno gladkost in sijaj

Turmalinska keramika za izjemno gladkost in sijaj

Gladka keramična cevka preprečuje poškodovanje las med odlikovanjem pričeske. Vsebuje turmalin, ki daje kodrom izjemno gladkost in sijaj.

8 digitalnih nastavitev temperature za popoln nadzor

Z digitalnim zaslonom z 8 nastavitvami temperature lahko povsem prilagodite temperaturo svojemu tipu las, da se lasje ne poškodujejo.

Do 200 °C za popolne rezultate

Do 200 °C za popolne rezultate

Visoka temperatura omogoča spreminjanje oblike pričeske in oblikovanje kodraste pričeske, ki jo želite.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

28

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

19/05/2022

България

България

Preverjen kupec

Хубав продукт

Работи отлично. Настройката на температурата и дисплеят са много удобна опция.

Prednosti

Марка, качество, дисплей, регулиране на температурата за къдрене.

Slabosti

Няма.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StyleCare BHB864/00 Маша за къдрене

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StyleCare BHB864/00 Маша за къдрене

09/11/2021

Україна

Україна

Идеальная укладка

Очень долго выбирала себе плойку, которая бы была удобной, лёгкой и быстро нагревалась, и мой выбор пал на эту, и я не ошиблась, довольна по сей день, пользуюсь уже больше года, качество техники Филипс всегда был на высоте, Очень удобно что плойка держит локон, волосы не вылазят как в других фирмах. Рекомендую!!

Prednosti

Цена, качество и крутой результат

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StyleCare BHB864/00 Плойка

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StyleCare BHB864/00 Плойка

08/11/2021

Україна

Україна

Помощница моей красоты

Давно хотела приобрести, но не могла определиться с выбором. Довольна, что приобрела плойку Philips, так как качеством и ценой порадовала. Температуру можно выставит самому. Хорошее покрытие. Шнур прокручивается, что не приводит к заламыванию шнура. Удобно и практично!

Prednosti

качество

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StyleCare BHB864/00 Плойка

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StyleCare BHB864/00 Плойка

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 