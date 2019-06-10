IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

  • Posnetek z enim izdelkom
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija s čustveno ugodnostjo
  • Fotografija s čustveno ugodnostjo
  • Posnetek z enim izdelkom
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija s čustveno ugodnostjo
  • Fotografija s čustveno ugodnostjo

StyleCare EssentialKodralnik

BHB862/00

5

| (46) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Vse, kar potrebujete za prožne kodre

Zdaj lahko enostavno oblikujete čudovite kodre. Lase ovijte in jih oblikujte ter uživajte v kodrasti pričeski, ki ste si jo vedno želeli. Keramična prevleka poskrbi za sijaj las in prožno, elegantno pričesko, polno življenja.

Poglej vse prednosti

SenseIQ, naša najnaprednejša tehnologija, ki se prilagaja potrebam vaših las

Vse, kar potrebujete za prožne kodre

  • 16 mm cevka

  • Temperatura 200 °C

  • Keramična prevleka

16-mm cevka za kodranje in ustvarjanje prožnih kodrov ter svedrčkov

16-mm cevka za kodranje in ustvarjanje prožnih kodrov ter svedrčkov

S cevko premera 16 mm lahko oblikujete prožne kodre polne življenja ter svedrčke za igriv in mladosten videz.

Zaščitna keramična prevleka za izjemno nežno oblikovanje pričeske

Zaščitna keramična prevleka za izjemno nežno oblikovanje pričeske

Zaščitna keramična prevleka zagotavlja enakomerno segrevanje in omejuje poškodovanje las za sijoče in mehke lase.

Visoka temperatura 200 °C za optimalne rezultate

Visoka temperatura 200 °C za optimalne rezultate

Visoka temperatura 200 °C zagotavlja optimalne rezultate in zmanjšuje poškodbo las.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

46

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

10/06/2019

Hrvatska

Hrvatska

Odlican i jednostavan proizvod..

Odlican uređaj za te novce.. Jednostavan i učinkovit.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StyleCare Essential BHB862/00 Aparat za uvijanje kose

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StyleCare Essential BHB862/00 Aparat za uvijanje kose

05/08/2018

Česká republika

Česká republika

Kvalitní kulma

Výborná kulma, splnila veškerá má očekávání. Je okamžitě nahřátá a bezpečná proti popálení. Kupována pro babičku a naprostá spokojenost. Velkým plusem je dlouhý napájecí kabel.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StyleCare Essential BHB862/00 Kulma na vlasy

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StyleCare Essential BHB862/00 Kulma na vlasy

28/02/2025

Україна

Україна

Дуже сподобалась плойка

Плойка чудово завиває волосся, створюючи акуратні локони. Укладка тримається довго. Швидко нагрівається і зручна у використанні , однозначно рекомендую!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Плойка Philips BHB862/00 серії StyleCare Essential

Datum uporabe 2025-01-28

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Плойка Philips BHB862/00 серії StyleCare Essential

Datum uporabe 2025-01-28

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki