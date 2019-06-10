Vse, kar potrebujete za prožne kodre
Zdaj lahko enostavno oblikujete čudovite kodre. Lase ovijte in jih oblikujte ter uživajte v kodrasti pričeski, ki ste si jo vedno želeli. Keramična prevleka poskrbi za sijaj las in prožno, elegantno pričesko, polno življenja.
SenseIQ, naša najnaprednejša tehnologija, ki se prilagaja potrebam vaših las
16 mm cevka
Temperatura 200 °C
Keramična prevleka
S cevko premera 16 mm lahko oblikujete prožne kodre polne življenja ter svedrčke za igriv in mladosten videz.
Zaščitna keramična prevleka zagotavlja enakomerno segrevanje in omejuje poškodovanje las za sijoče in mehke lase.
Visoka temperatura 200 °C zagotavlja optimalne rezultate in zmanjšuje poškodbo las.
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5.0
od 5
46
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Templar1
10/06/2019
Hrvatska
Odlican i jednostavan proizvod..
Odlican uređaj za te novce.. Jednostavan i učinkovit.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleCare Essential BHB862/00 Aparat za uvijanje kose
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleCare Essential BHB862/00 Aparat za uvijanje kose
Katuuulka
05/08/2018
Česká republika
Kvalitní kulma
Výborná kulma, splnila veškerá má očekávání. Je okamžitě nahřátá a bezpečná proti popálení. Kupována pro babičku a naprostá spokojenost. Velkým plusem je dlouhý napájecí kabel.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleCare Essential BHB862/00 Kulma na vlasy
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleCare Essential BHB862/00 Kulma na vlasy
marina57
28/02/2025
Україна
Del promocije
Дуже сподобалась плойка
Плойка чудово завиває волосся, створюючи акуратні локони. Укладка тримається довго. Швидко нагрівається і зручна у використанні , однозначно рекомендую!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Плойка Philips BHB862/00 серії StyleCare Essential
Datum uporabe 2025-01-28
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Плойка Philips BHB862/00 серії StyleCare Essential
Datum uporabe 2025-01-28