2 leti garancije
Vrtljivi oblikovalnik Volumebrush
Ioni in turmalin
2 nastavka
Oblikovalnik pričesk z močjo 1000 W proizvaja optimalni zračni tok in nežno moč sušenja za čudovite pričeske vsak dan.
Ionsko oblikovanje pri sušenju las ne ustvarja statične elektrike. Sproščajo se negativno nabiti ioni, ki preprečujejo štrlenje las, jih gladijo in krepijo njihov sijaj in lesk. Rezultat so sijoči in gladki lasje ter čudovita pričeska.
Edinstvena turmalinska keramična prevleka oblikovalnika lase med oblikovanjem ščiti in jih poživi. Ta posebna prevleka enakomerno prevaja toploto brez vročih mest in z vsako potezo pričeski doda sijaj.
4.5
od 5
497
Ocene
89%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Civcivciv
21/11/2022
Slovenija
Del promocije
Super izdelek!!!
Z izdelkom sem zelo zadovoljna ker ne potrebujem vec krtace in fena, ampak imam vse v enem. Zelo dobro razcese tudi polsuhe ali mokre lase. Ob pravilni uporabi lase ne unicuje.
Prednosti
Hitro posusi in razcese lase, lahek izdelek.
Ta ocena je bila podana za 7000 Series BHA710/00 Oblikovalnik pričesk
Ta ocena je bila podana za 7000 Series BHA710/00 Oblikovalnik pričesk
Anja1988
17/11/2022
Slovenija
Del promocije
super funkcije izdelka
bi priporočila naprej izdelek je super, ker ne potrebujem več krtače in fena. ampak imam več stvari v enem
Prednosti
Odličen izdelek!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 7000 Series BHA710/00 Oblikovalnik pričesk
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 7000 Series BHA710/00 Oblikovalnik pričesk
Zajc12
11/10/2022
Slovenija
Del promocije
odlično
priporočam ga vsem, ki imajo ravne lase, saj z njim lahko ustvarite ful hudo frizuro
Prednosti
seveda
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 7000 Series BHA710/00 Oblikovalnik pričesk
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 7000 Series BHA710/00 Oblikovalnik pričesk
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)