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  • Oblikovanje brez omejitev za gladko in svetlečo pričesko
  • Oblikovanje brez omejitev za gladko in svetlečo pričesko
  • Oblikovanje brez omejitev za gladko in svetlečo pričesko
  • Oblikovanje brez omejitev za gladko in svetlečo pričesko
  • Oblikovanje brez omejitev za gladko in svetlečo pričesko
  • Oblikovanje brez omejitev za gladko in svetlečo pričesko
  • Oblikovanje brez omejitev za gladko in svetlečo pričesko
  • Oblikovanje brez omejitev za gladko in svetlečo pričesko
  • Oblikovanje brez omejitev za gladko in svetlečo pričesko
  • Oblikovanje brez omejitev za gladko in svetlečo pričesko
  • Oblikovanje brez omejitev za gladko in svetlečo pričesko
  • Oblikovanje brez omejitev za gladko in svetlečo pričesko
  • Oblikovanje brez omejitev za gladko in svetlečo pričesko
  • Oblikovanje brez omejitev za gladko in svetlečo pričesko
  • Oblikovanje brez omejitev za gladko in svetlečo pričesko
  • Oblikovanje brez omejitev za gladko in svetlečo pričesko
  • Oblikovanje brez omejitev za gladko in svetlečo pričesko
  • Oblikovanje brez omejitev za gladko in svetlečo pričesko
  • Oblikovanje brez omejitev za gladko in svetlečo pričesko
  • Oblikovanje brez omejitev za gladko in svetlečo pričesko
  • Oblikovanje brez omejitev za gladko in svetlečo pričesko
  • Oblikovanje brez omejitev za gladko in svetlečo pričesko

7000 SeriesOblikovalnik pričesk

BHA710/00

4.5
| (497) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 89%
Oblikovanje brez omejitev za gladko in svetlečo pričesko
Z oblikovalnikom pričesk Philips Dynamic Volumebrush lahko ustvarite različne pričeske in hkrati lase ohranjate gladke in sijoče. Vrtljiva ščetka s 50-milimetrskimi naravnimi ščetinami poskrbi za še več volumna, pogrezljiva ščetka pa zagotavlja izrazitejše kodre brez kuštranja.
Poglej vse prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Vrtljivi oblikovalnik Philips Volumebrush s 2 nastavki

Oblikovanje brez omejitev za gladko in svetlečo pričesko

  • Vrtljivi oblikovalnik Volumebrush

  • Ioni in turmalin

  • 2 nastavka

1000 W moči za čudovite rezultate

1000 W moči za čudovite rezultate

Oblikovalnik pričesk z močjo 1000 W proizvaja optimalni zračni tok in nežno moč sušenja za čudovite pričeske vsak dan.

Ionsko oblikovanje za gladke in izjemno sijoče lase

Ionsko oblikovanje za gladke in izjemno sijoče lase

Ionsko oblikovanje pri sušenju las ne ustvarja statične elektrike. Sproščajo se negativno nabiti ioni, ki preprečujejo štrlenje las, jih gladijo in krepijo njihov sijaj in lesk. Rezultat so sijoči in gladki lasje ter čudovita pričeska.

Turmalinska keramika poskrbi, da bodo vaši lasje še bolj sijoči

Turmalinska keramika poskrbi, da bodo vaši lasje še bolj sijoči

Edinstvena turmalinska keramična prevleka oblikovalnika lase med oblikovanjem ščiti in jih poživi. Ta posebna prevleka enakomerno prevaja toploto brez vročih mest in z vsako potezo pričeski doda sijaj.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.5

od 5

497

Ocene

89%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

21/11/2022

Slovenija

Slovenija

Super izdelek!!!

Z izdelkom sem zelo zadovoljna ker ne potrebujem vec krtace in fena, ampak imam vse v enem. Zelo dobro razcese tudi polsuhe ali mokre lase. Ob pravilni uporabi lase ne unicuje.

Prednosti

Hitro posusi in razcese lase, lahek izdelek.

Ta ocena je bila podana za 7000 Series BHA710/00 Oblikovalnik pričesk

Ta ocena je bila podana za 7000 Series BHA710/00 Oblikovalnik pričesk

17/11/2022

Slovenija

Slovenija

super funkcije izdelka

bi priporočila naprej izdelek je super, ker ne potrebujem več krtače in fena. ampak imam več stvari v enem

Prednosti

Odličen izdelek!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 7000 Series BHA710/00 Oblikovalnik pričesk

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 7000 Series BHA710/00 Oblikovalnik pričesk

11/10/2022

Slovenija

Slovenija

odlično

priporočam ga vsem, ki imajo ravne lase, saj z njim lahko ustvarite ful hudo frizuro

Prednosti

seveda

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 7000 Series BHA710/00 Oblikovalnik pričesk

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 7000 Series BHA710/00 Oblikovalnik pričesk

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  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 