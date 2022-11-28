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  • Enostavno oblikovanje pričeske pri vseh dolžinah las
  • Enostavno oblikovanje pričeske pri vseh dolžinah las
  • Enostavno oblikovanje pričeske pri vseh dolžinah las
  • Enostavno oblikovanje pričeske pri vseh dolžinah las
  • Enostavno oblikovanje pričeske pri vseh dolžinah las
  • Enostavno oblikovanje pričeske pri vseh dolžinah las
  • Enostavno oblikovanje pričeske pri vseh dolžinah las
  • Enostavno oblikovanje pričeske pri vseh dolžinah las
  • Enostavno oblikovanje pričeske pri vseh dolžinah las
  • Enostavno oblikovanje pričeske pri vseh dolžinah las
  • Enostavno oblikovanje pričeske pri vseh dolžinah las
  • Enostavno oblikovanje pričeske pri vseh dolžinah las
  • Enostavno oblikovanje pričeske pri vseh dolžinah las
  • Enostavno oblikovanje pričeske pri vseh dolžinah las
  • Enostavno oblikovanje pričeske pri vseh dolžinah las
  • Enostavno oblikovanje pričeske pri vseh dolžinah las
  • Enostavno oblikovanje pričeske pri vseh dolžinah las
  • Enostavno oblikovanje pričeske pri vseh dolžinah las
  • Enostavno oblikovanje pričeske pri vseh dolžinah las
  • Enostavno oblikovanje pričeske pri vseh dolžinah las
  • Enostavno oblikovanje pričeske pri vseh dolžinah las
  • Enostavno oblikovanje pričeske pri vseh dolžinah las
  • Enostavno oblikovanje pričeske pri vseh dolžinah las
  • Enostavno oblikovanje pričeske pri vseh dolžinah las

3000 SeriesOblikovalnik pričesk

BHA301/00

4.7
| (389) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 95%
Enostavno oblikovanje pričeske pri vseh dolžinah las
Hkrati sušite in oblikujte – z oblikovalnikom Philips Air Styler Essential lahko oblikujete čudovite naravne pričeske in hkrati negujete lase. Priloženi 3 nastavki so primerni tako za dolge kot kratke lase in vam omogočajo enostavno oblikovanje.
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Enostavno oblikovanje pričeske pri vseh dolžinah las

  • 3 nastavki

  • Keramika z arganovim oljem

800 W oblikovane moči za pričesko kot iz salona

800 W oblikovane moči za pričesko kot iz salona

Oblikovalnik pričesk z zračnim tokom moči 800 W za nežno sušenje in oblikovanje pričeske. Rezultati kot iz salona vsak dan.

38 mm krtača ThermoBrush za gladke in valovite pričeske

38 mm krtača ThermoBrush za gladke in valovite pričeske

Krtača ThermoBrush ima posebej širok premer 38 mm. Zaradi široke cevke je to popoln pripomoček za oblikovanje in ustvarjanje gladkih in valovitih pričesk.

22 mm krtača ThermoBrush za enostavno kodranje

22 mm krtača ThermoBrush za enostavno kodranje

Krtača ThermoBrush ima majhen premer 22 mm. Zaradi široke cevke je to popoln pripomoček za oblikovanje in ustvarjanje gladkih in valovitih pričesk.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

389

Ocene

95%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

28/11/2022

Slovenija

Slovenija

Izdelek se ponaša sa odličnim funkcijami

Zato ker so philips izdeliki zelo dobri,in preporočam taj izdelek zase

Prednosti

Use

Slabosti

Nic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 Series BHA310/00 Oblikovalnik pričesk

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 Series BHA310/00 Oblikovalnik pričesk

26/11/2022

Slovenija

Slovenija

Ne rabim si preveč cajta za oblikovanje

Ful dobro se počutim sa oblikovanim lasima, ne rabim si preveč cajta. Mam salonski ugodjaj domov, pritom si lahko naredim vse za 10 minuti kaj mi je všeč zarad premalo cajta. Nimam si občutek da si je elektronska krtača, zelo prijazen za roko ne zmatra I nima si vročino kdor ostali izdelki za lase.

Prednosti

Suši si lase in oblikuje

Slabosti

Edino kar si troši elektriko ampak to si je jedina napaka.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 Series BHA310/00 Oblikovalnik pričesk

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 Series BHA310/00 Oblikovalnik pričesk

26/11/2022

Slovenija

Slovenija

Philip

Meni uredu, dolgo uporablham isti firme Philip za navijalke...ko pride okvare, ha seveda kupim usti Philip...drugace meni uredu kot ostale

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 Series BHA301/00 Oblikovalnik pričesk

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 Series BHA301/00 Oblikovalnik pričesk

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  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 