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  • Gladko britje po celotnem telesu
  • Gladko britje po celotnem telesu
  • Gladko britje po celotnem telesu
  • Gladko britje po celotnem telesu
  • Gladko britje po celotnem telesu
  • Gladko britje po celotnem telesu
  • Gladko britje po celotnem telesu
  • Gladko britje po celotnem telesu
  • Gladko britje po celotnem telesu
  • Gladko britje po celotnem telesu
  • Gladko britje po celotnem telesu
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  • Gladko britje po celotnem telesu
  • Gladko britje po celotnem telesu
  • Gladko britje po celotnem telesu
  • Gladko britje po celotnem telesu
  • Gladko britje po celotnem telesu
  • Gladko britje po celotnem telesu
  • Gladko britje po celotnem telesu
  • Gladko britje po celotnem telesu
  • Gladko britje po celotnem telesu
  • Gladko britje po celotnem telesu

2+1 podaljšana garancija

Izdelek ni več na voljo

Bodygroom series 5000Brivnik za telo Showerproof

BG5020/15

4.5
| (224) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 91%
Gladko britje po celotnem telesu
Brivnik serije 5000 učinkovito brije dlake in je hkrati nežen do kože. Bodisi na prsnem košu bodisi na težko dosegljivih mestih, kot je hrbet. Uporabite lahko koži prijazen brivnik ali dlake prirezujete s pritrditvijo glavnika za dolžino 3, 5 ali 7 mm.
Poglej vse prednosti

Najbolj priljubljena blagovna znamka za električno oblikovanje za moške na svetu1

Izredno dolg nastavek za hrbet za težko dosegljiva mesta

Gladko britje po celotnem telesu

  • Do kože prijazen brivnik

  • 3 pritrdljivi glavniki za 3, 5 in 7 mm

  • 60 minut uporabe/1 ura polnjenja

  • Nastavek za hrbet

Varno urejanje dlak po celem telesu

Odslej lahko samozavestno prirezujete in brijete dlake po celem telesu z enim samim pripomočkom. Novi moški prirezovalnik za celo telo Philips omogoča prirezovanje na 3 različne dolžine za enakomeren in gladek rezultat na vašem hrbtu, ramenih, prsih, trebuhu, rokah, nogah, intimnih predelih ter pod pazduho.

Ščiti kožo med britjem ali prirezovanjem dlačic

Ščiti kožo med britjem ali prirezovanjem dlačic

Moški urejevalnik za telo je zasnovan tako, da z enim samim potegom zajame kratke, dolge in debele dlake. Brivna glava se ponaša s patentiranimi zaobljenimi konicami in hipoalergeno folijo za zaščito vaše kože pred urezninami.

Prirezuje dlačice v vseh smereh

Prirezuje dlačice v vseh smereh

Sistemu za britje so priloženi 3 izmenljivi glavniki za prirezovanje na dolžino 3 mm, 5 mm in 7 mm, če želite doseči gladko britje, pa preprosto ne namestite nobenega glavnika. Pri debelejših dlakah priporočamo predhodno prirezovanje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.5

od 5

224

Ocene

91%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

02/08/2017

Slovenija

Slovenija

Odličen brivni za telo.

Odličen brivnik za telo, ki svoje delo opravi hitro , učinkovito in ne razočara. Ob tem pa kot je že zapisano, je zelo prijazen do kože, izjemno učinkovit in z njim brez problema pobrijemo zelo kratke dlake in lahko se ga uporablja vsak dan. Upal bi zapisati, da je brez konkurence.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 5000 BG2036/32 Brivnik za telo Showerproof

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 5000 BG2036/32 Brivnik za telo Showerproof

09/07/2017

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

odlično

z izdelkom sem več kot zadovoljen izpolnjuje moja pričakovanja v celoti

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 5000 BG2036/32 Brivnik za telo Showerproof

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 5000 BG2036/32 Brivnik za telo Showerproof

06/02/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odlican aparat za brijanje tijela

Nesto ekstra kvaliteta, brzog punjenja i dugog koristenja. Veoma lijepo lezi u ruci, lak za rukovanje. Sve pohvale i preporuke. Odnos cjene i kavliteta 10+

Prednosti

Najbolji Philips

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

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  1. Spletna raziskava, izvedena leta 2024, v kateri so sodelovali 16.003 moški, uporabniki električnih brivnih aparatov. 