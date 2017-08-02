2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Do kože prijazen brivnik
3 pritrdljivi glavniki za 3, 5 in 7 mm
60 minut uporabe/1 ura polnjenja
Nastavek za hrbet
Odslej lahko samozavestno prirezujete in brijete dlake po celem telesu z enim samim pripomočkom. Novi moški prirezovalnik za celo telo Philips omogoča prirezovanje na 3 različne dolžine za enakomeren in gladek rezultat na vašem hrbtu, ramenih, prsih, trebuhu, rokah, nogah, intimnih predelih ter pod pazduho.
Moški urejevalnik za telo je zasnovan tako, da z enim samim potegom zajame kratke, dolge in debele dlake. Brivna glava se ponaša s patentiranimi zaobljenimi konicami in hipoalergeno folijo za zaščito vaše kože pred urezninami.
Sistemu za britje so priloženi 3 izmenljivi glavniki za prirezovanje na dolžino 3 mm, 5 mm in 7 mm, če želite doseči gladko britje, pa preprosto ne namestite nobenega glavnika. Pri debelejših dlakah priporočamo predhodno prirezovanje.
4.5
od 5
224
Ocene
91%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
bodygroom
02/08/2017
Slovenija
Odličen brivni za telo.
Odličen brivnik za telo, ki svoje delo opravi hitro , učinkovito in ne razočara. Ob tem pa kot je že zapisano, je zelo prijazen do kože, izjemno učinkovit in z njim brez problema pobrijemo zelo kratke dlake in lahko se ga uporablja vsak dan. Upal bi zapisati, da je brez konkurence.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 5000 BG2036/32 Brivnik za telo Showerproof
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 5000 BG2036/32 Brivnik za telo Showerproof
marijan
09/07/2017
Slovenija
Preverjen kupec
odlično
z izdelkom sem več kot zadovoljen izpolnjuje moja pričakovanja v celoti
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 5000 BG2036/32 Brivnik za telo Showerproof
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 5000 BG2036/32 Brivnik za telo Showerproof
Tokar995
06/02/2021
Hrvatska
Odlican aparat za brijanje tijela
Nesto ekstra kvaliteta, brzog punjenja i dugog koristenja. Veoma lijepo lezi u ruci, lak za rukovanje. Sve pohvale i preporuke. Odnos cjene i kavliteta 10+
Prednosti
Najbolji Philips
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Spletna raziskava, izvedena leta 2024, v kateri so sodelovali 16.003 moški, uporabniki električnih brivnih aparatov.