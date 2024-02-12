2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
1 pritrdljiv glavnik, 3 mm
Brivnik z 2D prilagajanjem linijam
50 minut brezžične uporabe
Brivna glava ima patentirane zaokrožene konice in hipoalergeno mrežico, ki kožo med britjem ščiti pred urezninami.
Z dvosmernim prirezovalnikom in 3 mm glavnikom prirezujte dlačice, ki rastejo v kateri koli smeri. Pri gostejših dlačicah je priporočljivo, da jih prej prirežete z glavnikom.
Brivnik za suho in mokro britje telesa je 100-odstotno odporen na vodo, zato ga lahko uporabljate pod prho ali izven nje, enostavno pa je tudi njegovo čiščenje. Če želite doseči najboljše rezultate, si obrijte dlake pred tuširanjem, ko so suhe.
4.4
od 5
336
Ocene
90%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
mirogolob
12/02/2024
Slovenija
odličen aparat
zadovoljen z aparatom - samo zanima me kje kupim za njega še kako dodatno brivsko glavo. Lp miro
Prednosti
pozitivno
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Prirezovalnik za telo in dimlje za pod prho
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Prirezovalnik za telo in dimlje za pod prho
simba1
12/10/2016
Slovenija
Odličen
ustreza svojemu namenu. Odlično da ima baterijsko polnjenje in da je vodoodporen.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 3000 BG2024/15 Brivnik za telo Showerproof
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 3000 BG2024/15 Brivnik za telo Showerproof
Bosna1
10/11/2022
Hrvatska
Odličan
Sasvim dobar uređaj. Preporučujem onima koji traže ovakvu vrstu uređaja.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Spletna raziskava, izvedena leta 2024, v kateri so sodelovali 16.003 moški, uporabniki električnih brivnih aparatov.