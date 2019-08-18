Izdelek ni več na voljo
Gladka stopala od pete do prstov
Philips Pedi Advanced poskrbi za gladka stopala od pete do prstov. Edinstven vrtljiv disk in oblika ročaja omogočata enostavno, natančno in nežno odstranjevanje otrdele kože od pete do prstov.
Z izjemno natančnim robom
Vrtljivi disk
Mokro in suho
Brezžično in akumulatorsko
Edinstven vrtljivi disk z izjemno natančnim robom za gladka stopala od pete do prstov. Vrtljivi disk in natančen rob omogočata, da natančno, enostavno in nežno odstranite otrdelo kožo tako na večjih kot na majhnih površinah.
Nežna nega vaše kože zahvaljujoč naravnemu mineralu korundu, ki je vgrajen v disk.
Nagrajeno ergonomsko oblikovanje, ki omogoča, da z lahkoto dosežete pete in prste.
4.6
od 5
178
Ocene
92%
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Malu
18/08/2019
Hrvatska
Divan proizvod
Napokon proizvod s kojim sam zbilja zadovoljna.. Probala sam različite uređaje za pedikuru ali čim bi ih prislonila prestali bi s radom jer su bili preslabi. S ovim aparatom to nije slučaj. Imala sam dosta problema sa ljuštenjem kože stopala i tvrdom kožom i napokon sam s ovim aparatom to uspjela riješiti. Odličan je, ima punjač što je po meni još jedna prednost,nije težak i glomazan... Preporučila bih svima, ja sam oduševljena.
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Ta ocena je bila podana za Pedi Advanced BCR430/00 Uređaj za pedikuru
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Ta ocena je bila podana za Pedi Advanced BCR430/00 Uređaj za pedikuru
amica
16/10/2018
Hrvatska
iznimno lagan za koristenje, super rezultati.
Moja stopala nikad nisu bila meksa. :) Zahvaljujuci obliku znacajno je jednostavniji za koristenje od “valjkastaih” proizvoda koje sam koristila prije.
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Ta ocena je bila podana za Pedi Advanced BCR430/00 Uređaj za pedikuru
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Ta ocena je bila podana za Pedi Advanced BCR430/00 Uređaj za pedikuru
EvikH
01/02/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Praktický a účinný pilník
Oproti mechanickým pilníkům daleko účinnější, šikovně padne do ruky, snadno se čistí a má překvapivou výdrž baterie. Není objemný, lze tedy případně i vzít do cestovního zavazadla.
Prednosti
Praktický, účinný, dobře se drží i ovládá, baterie s výdrží.
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Ta ocena je bila podana za Pedi Advanced BCR430/00 Elektrický pilník na chodidla
Datum uporabe 2021-10-01
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pedi Advanced BCR430/00 Elektrický pilník na chodidla
Datum uporabe 2021-10-01