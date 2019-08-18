IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

  • Posnetek z enim izdelkom
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija s čustveno ugodnostjo
  • Fotografija embalaže
  • Posnetek z enim izdelkom
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija s čustveno ugodnostjo
  • Fotografija embalaže

Izdelek ni več na voljo

Pedi AdvancedElektrično strgalo za stopala

BCR430/00

4.6

| (178) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 92%

Gladka stopala od pete do prstov

Philips Pedi Advanced poskrbi za gladka stopala od pete do prstov. Edinstven vrtljiv disk in oblika ročaja omogočata enostavno, natančno in nežno odstranjevanje otrdele kože od pete do prstov.

Poglej vse prednosti

Z izjemno natančnim diskom

Gladka stopala od pete do prstov

  • Z izjemno natančnim robom

  • Vrtljivi disk

  • Mokro in suho

  • Brezžično in akumulatorsko

Edinstven vrtljivi disk za gladka stopala od pete do prstov

Edinstven vrtljivi disk za gladka stopala od pete do prstov

Edinstven vrtljivi disk z izjemno natančnim robom za gladka stopala od pete do prstov. Vrtljivi disk in natančen rob omogočata, da natančno, enostavno in nežno odstranite otrdelo kožo tako na večjih kot na majhnih površinah.

Nežna nega vaše kože

Nežna nega vaše kože zahvaljujoč naravnemu mineralu korundu, ki je vgrajen v disk.

Nagrajena zasnova ročaja Philips

Nagrajena zasnova ročaja Philips

Nagrajeno ergonomsko oblikovanje, ki omogoča, da z lahkoto dosežete pete in prste.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Poiščite nadomestne dele ali dodatno opremo

Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.6

od 5

178

Ocene

92%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

18/08/2019

Hrvatska

Hrvatska

Divan proizvod

Napokon proizvod s kojim sam zbilja zadovoljna.. Probala sam različite uređaje za pedikuru ali čim bi ih prislonila prestali bi s radom jer su bili preslabi. S ovim aparatom to nije slučaj. Imala sam dosta problema sa ljuštenjem kože stopala i tvrdom kožom i napokon sam s ovim aparatom to uspjela riješiti. Odličan je, ima punjač što je po meni još jedna prednost,nije težak i glomazan... Preporučila bih svima, ja sam oduševljena.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pedi Advanced BCR430/00 Uređaj za pedikuru

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pedi Advanced BCR430/00 Uređaj za pedikuru

16/10/2018

Hrvatska

Hrvatska

iznimno lagan za koristenje, super rezultati.

Moja stopala nikad nisu bila meksa. :) Zahvaljujuci obliku znacajno je jednostavniji za koristenje od “valjkastaih” proizvoda koje sam koristila prije.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pedi Advanced BCR430/00 Uređaj za pedikuru

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pedi Advanced BCR430/00 Uređaj za pedikuru

01/02/2022

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Praktický a účinný pilník

Oproti mechanickým pilníkům daleko účinnější, šikovně padne do ruky, snadno se čistí a má překvapivou výdrž baterie. Není objemný, lze tedy případně i vzít do cestovního zavazadla.

Prednosti

Praktický, účinný, dobře se drží i ovládá, baterie s výdrží.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pedi Advanced BCR430/00 Elektrický pilník na chodidla

Datum uporabe 2021-10-01

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pedi Advanced BCR430/00 Elektrický pilník na chodidla

Datum uporabe 2021-10-01

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki