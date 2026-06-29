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  • Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?
  • Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?
  • Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?
  • Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?
  • Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?
  • Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?
  • Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?
  • Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?
  • Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?
  • Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?
  • Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?
  • Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?
  • Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?
  • Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?
  • Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?
  • Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?

BaristinaAparat za espresso

BAR300/60

5
| (31) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?
Dodajte svoje najljubše zrnje, podrsajte ročko in uživajte v neverjetnem espressu. Baristina samodejno zmelje zrnje za super svežo aromo. Popolnoma potlači kavo v portafiltru. In pripravi espresso s profesionalnim tlakom. Tako preprosto je.
Poglej vse prednosti

Spoznajte Baristino.

Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?

  • Sveže zmleto zrnje zagotavlja najboljšo aromo in okus kave.

  • Samo podrsajte ročko. Baristina samodejno zmelje, potlači in pripravi vaš espresso.

  • Odstranite portafilter. Splaknite ga. To je vse - lahko greste!

  • Popolna velikost mletja. Natančen tlak. Točno odmerjanje. Tako se pripravi pravi espresso.

  • Tlačna črpalka s 16 bari sproti poln okus iz vašega zrnja za vaš espresso.

Sveža zrna so najboljša.

Sveža zrna so najboljša.

Sveže mleta zrna vam zagotavljajo najboljšo aromo in okus kave. Mletje zrn tik pred pripravo vašo vsakodnevno skodelico spremeni v nekaj posebnega. To je razlika med kavo in resnično dobro kavo.

Povlecite. Pripravite. Uživajte.

Povlecite. Pripravite. Uživajte.

Samo povlecite ročico. Baristina samodejno zmelje, stisne in pripravi vašo kavo. Ne potrebujete nobenih baristovih veščin. Vse je poskrbljeno, zato se lahko preprosto sprostite in uživate v svojem espressu ali lungu.

Enostavno čiščenje. Brez težav.

Enostavno čiščenje. Brez težav.

Odstranite nosilec filtra. Izperite ga. To je vse. Baristina omogoča hitro in preprosto čiščenje. Brez zapletenih korakov – zasnovana je za preprostost in enostavnost.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

31

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

29/06/2026

България

България

умна и лесна за използване!!!

Като заета майка това е огромно улеснение – без мелене, без дозиране, без излишно губене на време. Машината прави всичко вместо теб, а кафето е с невероятен вкус всеки път.

Prednosti

Бърза и лесна за употреба

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо

Date of Use 2026-06-22

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо

Date of Use 2026-06-22

04/05/2026

България

България

Ристрето вкъщи :)

Невероятна машина. Замених кафеавтомата с тази компактна машина, която съчетава удобството на автомат и качеството на ръчна кафемашина. Истинско ристрето!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо

Date of Use 2026-02-01

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо

Date of Use 2026-02-01

13/04/2026

България

България

Доволен съм, перфектно кафе

Машината прави невероятно кафе! Бях фен на капсулите, но кафето от прясно смлени зърна е много по-ароматно! Мелачката е керамична и много тиха!

Prednosti

Компактна е и лесно се чисти

Slabosti

Каничката се купува отделно

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо

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Omejitve odgovornosti

  1. Energijska oznaka A+ v skladu s švicarskimi standardi energijske učinkovitosti.

  2. Razen delov, ki prihajajo v stik z vodo in kavo.