2 leti garancije
Sveže zmleto zrnje zagotavlja najboljšo aromo in okus kave.
Samo podrsajte ročko. Baristina samodejno zmelje, potlači in pripravi vaš espresso.
Odstranite portafilter. Splaknite ga. To je vse - lahko greste!
Popolna velikost mletja. Natančen tlak. Točno odmerjanje. Tako se pripravi pravi espresso.
Tlačna črpalka s 16 bari sproti poln okus iz vašega zrnja za vaš espresso.
Sveže mleta zrna vam zagotavljajo najboljšo aromo in okus kave. Mletje zrn tik pred pripravo vašo vsakodnevno skodelico spremeni v nekaj posebnega. To je razlika med kavo in resnično dobro kavo.
Samo povlecite ročico. Baristina samodejno zmelje, stisne in pripravi vašo kavo. Ne potrebujete nobenih baristovih veščin. Vse je poskrbljeno, zato se lahko preprosto sprostite in uživate v svojem espressu ali lungu.
Odstranite nosilec filtra. Izperite ga. To je vse. Baristina omogoča hitro in preprosto čiščenje. Brez zapletenih korakov – zasnovana je za preprostost in enostavnost.
5.0
od 5
31
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Магдалина
29/06/2026
България
умна и лесна за използване!!!
Като заета майка това е огромно улеснение – без мелене, без дозиране, без излишно губене на време. Машината прави всичко вместо теб, а кафето е с невероятен вкус всеки път.
Prednosti
Бърза и лесна за употреба
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо
Date of Use 2026-06-22
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо
Date of Use 2026-06-22
Торино
04/05/2026
България
Ристрето вкъщи :)
Невероятна машина. Замених кафеавтомата с тази компактна машина, която съчетава удобството на автомат и качеството на ръчна кафемашина. Истинско ристрето!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо
Date of Use 2026-02-01
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо
Date of Use 2026-02-01
Pannini_20
13/04/2026
България
Доволен съм, перфектно кафе
Машината прави невероятно кафе! Бях фен на капсулите, но кафето от прясно смлени зърна е много по-ароматно! Мелачката е керамична и много тиха!
Prednosti
Компактна е и лесно се чисти
Slabosti
Каничката се купува отделно
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо
Energijska oznaka A+ v skladu s švicarskimi standardi energijske učinkovitosti.
Razen delov, ki prihajajo v stik z vodo in kavo.