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  • Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?
  • Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?
  • Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?
  • Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?
  • Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?
  • Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?
  • Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?
  • Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?
  • Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?
  • Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?
  • Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?
  • Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?
  • Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?
  • Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?
  • Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?
  • Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?

Novo

BaristinaAparat za espresso

BAR300/03

5
| (65) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?
Nalijte svoje najljubše zrnje, povlecite ročico in uživajte v neverjetnem espressu. Baristina samodejno zmelje zrnje za super svež aroma. Popolno stisne v nosilec filtra. In pripravi kavo s profesionalnim tlakom. Tako preprosto je.
Poglej vse prednosti

Potem preverite Baristina.

Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?

  • Sveže zmleto zrnje vam zagotavlja najboljšo aromo in okus kave.

  • Samo povlecite ročico. Baristina samodejno zmelje, stisne in pripravi vašo kavo.

  • Odstranite nosilec filtra. Izperite ga. To je vse – lahko greste naprej!

  • Idealna velikost mletja. Natančen tlak. Točno odmerjanje. Tako se pripravi pravi espresso.

  • Tlačna črpalka s 16 bari sprosti poln okus iz vašega zrnja za vaš espresso.

Sveža zrna so najboljša.

Sveža zrna so najboljša.

Sveže mleta zrna vam zagotovijo najboljšo aromo in okus espressa. Mletje zrn tik pred pripravo vašo vsakodnevno skodelico spremeni v nekaj posebnega. To je razlika med espressom in res dobro espressom..

Podrsaj. Skuhaj. Uživaj.

Podrsaj. Skuhaj. Uživaj.

Preprosto podrsajte ročko. Baristina samodejno zmelje, potlači in pripravi vaš espresso. Nobenih veščin bariste ne potrebujete. Za vse je poskrbljeno, zato se lahko preprosto sprostite in uživate v svojem espressu ali lungu.

Enostavno čiščenje. Brez težav.

Enostavno čiščenje. Brez težav.

Odstranite portafilter. Izperite ga. To je vse. Baristina omogoča hitro in preprosto čiščenje. Brez zapletenih korakov - zasnovana je za preprostost in enostavnost.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Razumite ocene izdelkov

5.0

od 5

65

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

5
4
3
2
1

Магдалина

29/06/2026

България

умна и лесна за използване!!!

Като заета майка това е огромно улеснение – без мелене, без дозиране, без излишно губене на време. Машината прави всичко вместо теб, а кафето е с невероятен вкус всеки път.

Prednosti

Бърза и лесна за употреба

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо

Date of Use 2026-06-22

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо

Date of Use 2026-06-22

Торино

04/05/2026

България

Ристрето вкъщи :)

Невероятна машина. Замених кафеавтомата с тази компактна машина, която съчетава удобството на автомат и качеството на ръчна кафемашина. Истинско ристрето!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо

Date of Use 2026-02-01

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо

Date of Use 2026-02-01

Viks8888

24/04/2026

България

Отличен!

Приготвянето на еспресо с Baristina е специално преживяване. Вкусът на кафето е отличен, а процесът изобщо не е сложен, бърз е, лесен е и забавен. Дизайнът е компактен, цената отлична, препоръчвам го на всички.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Baristina BAR300/03 Машина за еспресо

Date of Use 2026-03-30

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Baristina BAR300/03 Машина за еспресо

Date of Use 2026-03-30

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Omejitve odgovornosti

  1. Energijska oznaka A+ v skladu s švicarskimi standardi energijske učinkovitosti.

  2. Razen delov, ki so v stiku z vodo in kavo.