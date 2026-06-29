2 leti garancije
Novo
Sveže zmleto zrnje vam zagotavlja najboljšo aromo in okus kave.
Samo povlecite ročico. Baristina samodejno zmelje, stisne in pripravi vašo kavo.
Odstranite nosilec filtra. Izperite ga. To je vse – lahko greste naprej!
Idealna velikost mletja. Natančen tlak. Točno odmerjanje. Tako se pripravi pravi espresso.
Tlačna črpalka s 16 bari sprosti poln okus iz vašega zrnja za vaš espresso.
Sveže mleta zrna vam zagotovijo najboljšo aromo in okus espressa. Mletje zrn tik pred pripravo vašo vsakodnevno skodelico spremeni v nekaj posebnega. To je razlika med espressom in res dobro espressom..
Preprosto podrsajte ročko. Baristina samodejno zmelje, potlači in pripravi vaš espresso. Nobenih veščin bariste ne potrebujete. Za vse je poskrbljeno, zato se lahko preprosto sprostite in uživate v svojem espressu ali lungu.
Odstranite portafilter. Izperite ga. To je vse. Baristina omogoča hitro in preprosto čiščenje. Brez zapletenih korakov - zasnovana je za preprostost in enostavnost.
Razumite ocene izdelkov
5.0
od 5
65
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Магдалина
29/06/2026
България
умна и лесна за използване!!!
Като заета майка това е огромно улеснение – без мелене, без дозиране, без излишно губене на време. Машината прави всичко вместо теб, а кафето е с невероятен вкус всеки път.
Prednosti
Бърза и лесна за употреба
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо
Date of Use 2026-06-22
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо
Date of Use 2026-06-22
Торино
04/05/2026
България
Ристрето вкъщи :)
Невероятна машина. Замених кафеавтомата с тази компактна машина, която съчетава удобството на автомат и качеството на ръчна кафемашина. Истинско ристрето!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо
Date of Use 2026-02-01
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо
Date of Use 2026-02-01
Viks8888
24/04/2026
България
Отличен!
Приготвянето на еспресо с Baristina е специално преживяване. Вкусът на кафето е отличен, а процесът изобщо не е сложен, бърз е, лесен е и забавен. Дизайнът е компактен, цената отлична, препоръчвам го на всички.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Baristina BAR300/03 Машина за еспресо
Date of Use 2026-03-30
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Baristina BAR300/03 Машина за еспресо
Date of Use 2026-03-30
Energijska oznaka A+ v skladu s švicarskimi standardi energijske učinkovitosti.
Razen delov, ki so v stiku z vodo in kavo.