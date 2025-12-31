2 leti garancije
BAR300/00
Sveže zmlete zrnje zagotavlja najboljšo aromo in okus kave.
Preprosto povlecite ročico. Baristina samodejno zmelje, stisne in pripravi vašo kavo.
Odstranite nosilec filtra. Sperite ga. To je vse – pripravljeni ste!
Idealna velikost mletja. Natančen tlak. Precizno odmerjanje. Tako se pripravlja pravi espresso.
Tlačna črpalka s 16 bari sprošča poln okus iz vašega zrnja za vaš espresso.
Sveže mleta zrna vam zagotavljajo najboljšo aromo in okus kave. Mletje zrn tik pred pripravo vašo vsakodnevno skodelico spremeni v nekaj posebnega. To je razlika med kavo in resnično dobro kavo.
Samo povlecite ročico. Baristina samodejno zmelje, stisne in pripravi vašo kavo. Ne potrebujete nobenih baristovih veščin. Vse je poskrbljeno, zato se lahko preprosto sprostite in uživate v svojem espressu ali lungu.
Odstranite nosilec filtra. Izperite ga. To je vse. Baristina omogoča hitro in preprosto čiščenje. Brez zapletenih korakov – zasnovana je za preprostost in enostavnost.
Ocene
Energijska nalepka A+ v skladu s švicarskimi standardi energijske učinkovitosti.
Razen delov, ki so v stiku z vodo in kavo.