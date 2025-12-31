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  • Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?
  • Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?
  • Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?
  • Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?
  • Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?
  • Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?
  • Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?
  • Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?
  • Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?
  • Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?
  • Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?
  • Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?
  • Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?
  • Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?
  • Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?
  • Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?

BaristinaAparat za espresso

BAR300/00

Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?
Nalijte svoje najljubše zrnje, povlecite ročico in uživajte v neverjetnem espressu. Baristina samodejno zmelje zrnje za izjemno svež aroma. Popolno stisnitev v nosilec filtra. In pripravo pod profesionalnim tlakom. Tako preprosto je.
Poglej vse prednosti

Spoznajte Baristina.

Obožujete pravi espresso. Sovražite zaplete?

  • Sveže zmlete zrnje zagotavlja najboljšo aromo in okus kave.

  • Preprosto povlecite ročico. Baristina samodejno zmelje, stisne in pripravi vašo kavo.

  • Odstranite nosilec filtra. Sperite ga. To je vse – pripravljeni ste!

  • Idealna velikost mletja. Natančen tlak. Precizno odmerjanje. Tako se pripravlja pravi espresso.

  • Tlačna črpalka s 16 bari sprošča poln okus iz vašega zrnja za vaš espresso.

Sveža zrna so najboljša.

Sveža zrna so najboljša.

Sveže mleta zrna vam zagotavljajo najboljšo aromo in okus kave. Mletje zrn tik pred pripravo vašo vsakodnevno skodelico spremeni v nekaj posebnega. To je razlika med kavo in resnično dobro kavo.

Povlecite. Pripravite. Uživajte.

Povlecite. Pripravite. Uživajte.

Samo povlecite ročico. Baristina samodejno zmelje, stisne in pripravi vašo kavo. Ne potrebujete nobenih baristovih veščin. Vse je poskrbljeno, zato se lahko preprosto sprostite in uživate v svojem espressu ali lungu.

Enostavno čiščenje. Brez težav.

Enostavno čiščenje. Brez težav.

Odstranite nosilec filtra. Izperite ga. To je vse. Baristina omogoča hitro in preprosto čiščenje. Brez zapletenih korakov – zasnovana je za preprostost in enostavnost.

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Omejitve odgovornosti

  1. Energijska nalepka A+ v skladu s švicarskimi standardi energijske učinkovitosti.

  2. Razen delov, ki so v stiku z vodo in kavo.