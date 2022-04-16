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Izdelek ni več na voljo
AZ700T/12
Bluetooth® in NFC
Neposredna povezava USB
12 W
Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.
Tehnologija NFC (Near Field Communications) omogoča preprosto združevanje naprav Bluetooth z enim dotikom. S pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom, ki podpira tehnologijo NFC, se dotaknite dela NFC na zvočniku, da vklopite zvočnik in zaženete združevanje naprav Bluetooth ter pretakanje glasbe.
3.9
od 5
17
Ocene
Andrija14
16/04/2022
Hrvatska
Proizvod je odličan
Odličan proizvod sa premium karakteristikama i uređaj je za poželjeti.
Prednosti
Odličan zvuk
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AZ700T CD Soundmachine
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AZ700T CD Soundmachine
Lemon27
03/11/2020
Česká republika
nemá chybu to to rádio
nemáchybu to to rádio doporučuju všem vše funguje jak má
Prednosti
vše ok
Slabosti
nic
Ta ocena je bila podana za AZ700T CD Soundmachine
Ta ocena je bila podana za AZ700T CD Soundmachine
Jirka B.
18/05/2020
Česká republika
Skvělý Zvuk
Již kdysi jsem byl obdarován radiomagnetofonem teto firmy a hraje my uz 28let.Chtel jsem ale vykonejsi zvuk a vykon,moznost prehravat cd/mp3 a moderní design což tento prístroj splnuje a prekonává.Pred koupí jsem prochazel ruzne konkurencni vyrobky a porovnaval si vybavu,vzhled a cenu.Nakonec jsem rozhodl pro tetno dražší model Philips.Zvuk a opravdu super a i dost vykonny,navic má vstup USB a Bluetoth takze v pohode si muzu pustit hudbu primo s Usb nebo pres svuj telefon at uz ulozenou hudbu,nebo ze sítě.Hrozne se my líbí i design.Od displeje po tvar a mrizky reproduktrorů.Jen pri načítání s usb MP3ze zacatku nez nacte prvni stopu to chvíly trvá pak uz skladby hrají jedba za druhou.A to mohou byt hudebni soubory klydne ulozeny ve slozkach.Sparovani pristroje s telefonem jednoduche a spolehlive.Vše v cetne ladeni radia probíhá bez problémů a digitalně.Misto kazetoveho prehravace je pristroj vybaven Cd Prehravacem.Dále jsou tu moznosti upravy zvuku a dalkový ovladac se vsím potrebnym pro snadne a pohodlné ovladaní pristroje.Celkové fakt velká spokojenost
Prednosti
Uvedeny v recenzi
Slabosti
Asi žádné
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AZ700T CD Soundmachine
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AZ700T CD Soundmachine