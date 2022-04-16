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  • Kjerkoli lahko brezžično uživate v mogočni glasbi
  • Kjerkoli lahko brezžično uživate v mogočni glasbi
  • Kjerkoli lahko brezžično uživate v mogočni glasbi
  • Kjerkoli lahko brezžično uživate v mogočni glasbi
  • Kjerkoli lahko brezžično uživate v mogočni glasbi
  • Kjerkoli lahko brezžično uživate v mogočni glasbi
  • Kjerkoli lahko brezžično uživate v mogočni glasbi
  • Kjerkoli lahko brezžično uživate v mogočni glasbi

Izdelek ni več na voljo

Prenosni radio s CD-predvajalnikom

AZ700T/12

3.9
| (17) Ocene
Kjerkoli lahko brezžično uživate v mogočni glasbi
Zmogljivi in prenosni CD-glasbeni sistem Philips lahko vzamete kamorkoli. Brezžična povezava NFC z enim dotikom omogoča enostavno združevanje Bluetooth. Predvajate lahko tudi skladbe na napravi USB, CD-ju in CD-ju s skladbami MP3.
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Kjerkoli lahko brezžično uživate v mogočni glasbi

  • Bluetooth® in NFC

  • Neposredna povezava USB

  • 12 W

Glasbo prek povezave Bluetooth™ brezžično pretakajte iz pametnega telefona

Glasbo prek povezave Bluetooth™ brezžično pretakajte iz pametnega telefona

Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.

Pametni telefoni NFC za enostavno združevanje prek povezave Bluetooth

Pametni telefoni NFC za enostavno združevanje prek povezave Bluetooth

Tehnologija NFC (Near Field Communications) omogoča preprosto združevanje naprav Bluetooth z enim dotikom. S pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom, ki podpira tehnologijo NFC, se dotaknite dela NFC na zvočniku, da vklopite zvočnik in zaženete združevanje naprav Bluetooth ter pretakanje glasbe.

Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe MP3

Tehnične specifikacije

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Ocene

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3.9

od 5

17

Ocene

2

16/04/2022

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod je odličan

Odličan proizvod sa premium karakteristikama i uređaj je za poželjeti.

Prednosti

Odličan zvuk

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AZ700T CD Soundmachine

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AZ700T CD Soundmachine

03/11/2020

Česká republika

Česká republika

nemá chybu to to rádio

nemáchybu to to rádio doporučuju všem vše funguje jak má

Prednosti

vše ok

Slabosti

nic

Ta ocena je bila podana za AZ700T CD Soundmachine

Ta ocena je bila podana za AZ700T CD Soundmachine

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý Zvuk

Již kdysi jsem byl obdarován radiomagnetofonem teto firmy a hraje my uz 28let.Chtel jsem ale vykonejsi zvuk a vykon,moznost prehravat cd/mp3 a moderní design což tento prístroj splnuje a prekonává.Pred koupí jsem prochazel ruzne konkurencni vyrobky a porovnaval si vybavu,vzhled a cenu.Nakonec jsem rozhodl pro tetno dražší model Philips.Zvuk a opravdu super a i dost vykonny,navic má vstup USB a Bluetoth takze v pohode si muzu pustit hudbu primo s Usb nebo pres svuj telefon at uz ulozenou hudbu,nebo ze sítě.Hrozne se my líbí i design.Od displeje po tvar a mrizky reproduktrorů.Jen pri načítání s usb MP3ze zacatku nez nacte prvni stopu to chvíly trvá pak uz skladby hrají jedba za druhou.A to mohou byt hudebni soubory klydne ulozeny ve slozkach.Sparovani pristroje s telefonem jednoduche a spolehlive.Vše v cetne ladeni radia probíhá bez problémů a digitalně.Misto kazetoveho prehravace je pristroj vybaven Cd Prehravacem.Dále jsou tu moznosti upravy zvuku a dalkový ovladac se vsím potrebnym pro snadne a pohodlné ovladaní pristroje.Celkové fakt velká spokojenost

Prednosti

Uvedeny v recenzi

Slabosti

Asi žádné

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AZ700T CD Soundmachine

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AZ700T CD Soundmachine

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