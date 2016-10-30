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Izdelek ni več na voljo

Prenosni radio s CD-predvajalnikom

AZ3856/12

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Mogočen prenosni zvočni sistem

Kjerkoli in kadarkoli uživajte v digitalni glasbi iz prenosne naprave Philips AZ3856/12 z mogočnim zvokom iz glasbenega sistema s CD-predvajalnikom. S funkcijo USB Direct, zvočniki Bass Reflex in skupno izhodno močjo 2 x 4 W RMS.

Poglej vse prednosti

s skupno izhodno močjo 8 W RMS

Mogočen prenosni zvočni sistem

  • 8 W

  • USB in kasetnik

  • Digitalno iskanje postaj

MP3 Link za predvajanje prenosne glasbe

MP3 Link za predvajanje prenosne glasbe

Povezljivost MP3 Link omogoča neposredno predvajanje vsebine MP3 iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti. Povezljivost MP3 Link prinaša doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja glasbeni sistem, poleg tega pa je tudi priročna, saj morate prenosni predvajalnik MP3 le priključiti na glasbeni sistem.

Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe v obliki MP3/WMA

Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe v obliki MP3/WMA

Z načinom USB Direct napravo USB preprosto priključite v vrata USB na Philipsovi napravi in digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz Philipsove naprave.

Vtikač za stereo slušalke za več osebnih glasbenih užitkov

Slušalke kadarkoli povežite s tem predvajalnikom Philips za osebnejše poslušanje. Če slušalke povežete s predvajalnikom, boste uživali v priljubljenem filmu ali glasbi z vrhunskim zvokom, ne da bi pri tem motili druge.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

30/10/2016

Magyarország

Magyarország

kiváló

kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AZ3856 CD Soundmachine

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AZ3856 CD Soundmachine

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Omejitve odgovornosti

  1. Izogibajte se prekomerni uporabi naprave pri glasnosti, ki je višja od 85 decibelov, saj lahko to poškoduje vaš sluh.