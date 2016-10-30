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Mogočen prenosni zvočni sistem
Kjerkoli in kadarkoli uživajte v digitalni glasbi iz prenosne naprave Philips AZ3856/12 z mogočnim zvokom iz glasbenega sistema s CD-predvajalnikom. S funkcijo USB Direct, zvočniki Bass Reflex in skupno izhodno močjo 2 x 4 W RMS.
8 W
USB in kasetnik
Digitalno iskanje postaj
Povezljivost MP3 Link omogoča neposredno predvajanje vsebine MP3 iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti. Povezljivost MP3 Link prinaša doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja glasbeni sistem, poleg tega pa je tudi priročna, saj morate prenosni predvajalnik MP3 le priključiti na glasbeni sistem.
Z načinom USB Direct napravo USB preprosto priključite v vrata USB na Philipsovi napravi in digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz Philipsove naprave.
Slušalke kadarkoli povežite s tem predvajalnikom Philips za osebnejše poslušanje. Če slušalke povežete s predvajalnikom, boste uživali v priljubljenem filmu ali glasbi z vrhunskim zvokom, ne da bi pri tem motili druge.
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5.0
od 5
1
Ocena
100%
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papamaci
30/10/2016
Magyarország
kiváló
kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AZ3856 CD Soundmachine
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AZ3856 CD Soundmachine
Izogibajte se prekomerni uporabi naprave pri glasnosti, ki je višja od 85 decibelov, saj lahko to poškoduje vaš sluh.