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Uživajte v glasbi, kjerkoli ste
Uživate v preprostih vsakodnevnih rečeh in cenite priročnost. Kompakten in prenosen Philipsov radio s CD-predvajalnikom vam omogoča razvajanje ob najljubši glasbi s funkcijami, ki so preproste za uporabo.
CD, MP3-CD, USB, FM
Kaseta
2 W
Z načinom USB Direct napravo USB preprosto priključite v vrata USB na Philipsovi napravi in digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz Philipsove naprave.
0
S funkcijo "Naključno predvajanje/ponovitev" vam ne bo nikoli več dolgčas ob vedno istem vrstnem redu predvajanja glasbe. Ko v predvajalnik prenesete priljubljene skladbe, enostavno izberite način "Naključno predvajanje" ali "Ponovitev" in glasba se bo predvajala po vrstnem redu različnih načinov. Doživite drugačno in edinstveno glasbeno izkušnjo ob vsakem predvajanju.
5.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
supermario4ever
06/06/2020
Magyarország
Sok lejátszási lehetőség
Azért döntöttem ezen készülék mellett, mert a mai napig őrzök kazettákat, amiket szívesen hallgatok, ugyanakkor modern eszközökkel is hallgatok zenét. Ezzel a magnóval mindenféle módon lehet zenét hallgatni, és kifejezetten jó minőségben játssza le a zenét. Elégedett vagyok a termékkel.
Prednosti
Rengeteg féle lejátszási mód.
Slabosti
A hangminőség lehetne jobb.
Ta ocena je bila podana za AZ328 CD Soundmachine
Datum uporabe 2018-06-06
Ta ocena je bila podana za AZ328 CD Soundmachine
Datum uporabe 2018-06-06
Kazik54
21/12/2015
Polska
Doskonały produkt, cieszę się że go kupiłem.
Rewelacyjna jakość dźwięku ze wszystkich dostępnych źródeł. Bardzo zaskoczyła mnie możliwość odtwarzania starych kaset magnetofonowych, co odkryłem już w domu po rozpakowaniu produktu.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AZ328 Bumbox CD
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AZ328 Bumbox CD