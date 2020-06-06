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Izdelek ni več na voljo

Prenosni radio s CD-predvajalnikom

AZ328/12

5

| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Uživajte v glasbi, kjerkoli ste

Uživate v preprostih vsakodnevnih rečeh in cenite priročnost. Kompakten in prenosen Philipsov radio s CD-predvajalnikom vam omogoča razvajanje ob najljubši glasbi s funkcijami, ki so preproste za uporabo.

Poglej vse prednosti

Uživajte v glasbi, kjerkoli ste

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Kaseta

  • 2 W

Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe v obliki MP3/WMA

Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe v obliki MP3/WMA

Z načinom USB Direct napravo USB preprosto priključite v vrata USB na Philipsovi napravi in digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz Philipsove naprave.

Kasetofon s samodejno ustavitvijo

Kasetofon s samodejno ustavitvijo

0

Naključno predvajanje/ponovitev CD-ja za osebne glasbene užitke

Naključno predvajanje/ponovitev CD-ja za osebne glasbene užitke

S funkcijo "Naključno predvajanje/ponovitev" vam ne bo nikoli več dolgčas ob vedno istem vrstnem redu predvajanja glasbe. Ko v predvajalnik prenesete priljubljene skladbe, enostavno izberite način "Naključno predvajanje" ali "Ponovitev" in glasba se bo predvajala po vrstnem redu različnih načinov. Doživite drugačno in edinstveno glasbeno izkušnjo ob vsakem predvajanju.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

06/06/2020

Magyarország

Magyarország

Sok lejátszási lehetőség

Azért döntöttem ezen készülék mellett, mert a mai napig őrzök kazettákat, amiket szívesen hallgatok, ugyanakkor modern eszközökkel is hallgatok zenét. Ezzel a magnóval mindenféle módon lehet zenét hallgatni, és kifejezetten jó minőségben játssza le a zenét. Elégedett vagyok a termékkel.

Prednosti

Rengeteg féle lejátszási mód.

Slabosti

A hangminőség lehetne jobb.

Ta ocena je bila podana za AZ328 CD Soundmachine

Datum uporabe 2018-06-06

Ta ocena je bila podana za AZ328 CD Soundmachine

Datum uporabe 2018-06-06

21/12/2015

Polska

Polska

Doskonały produkt, cieszę się że go kupiłem.

Rewelacyjna jakość dźwięku ze wszystkich dostępnych źródeł. Bardzo zaskoczyła mnie możliwość odtwarzania starych kaset magnetofonowych, co odkryłem już w domu po rozpakowaniu produktu.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AZ328 Bumbox CD

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AZ328 Bumbox CD

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