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  • Uživajte v glasbi, kjerkoli ste
  • Uživajte v glasbi, kjerkoli ste
  • Uživajte v glasbi, kjerkoli ste
  • Uživajte v glasbi, kjerkoli ste
  • Uživajte v glasbi, kjerkoli ste
  • Uživajte v glasbi, kjerkoli ste
  • Uživajte v glasbi, kjerkoli ste
  • Uživajte v glasbi, kjerkoli ste
  • Uživajte v glasbi, kjerkoli ste
  • Uživajte v glasbi, kjerkoli ste

Izdelek ni več na voljo

Prenosni radio s CD-predvajalnikom

AZ318B/12

5
| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Uživajte v glasbi, kjerkoli ste
Želite brez slušalk uživati v glasbeni zbirki, shranjeni v prenosnem predvajalniku? Priklopite prenosni predvajalnik prek neposredne povezave USB sistema na Philipsov prenosni radio s CD-predvajalnikom in kadarkoli in kjerkoli prisluhnite najljubšim digitalnim posnetkom iz zmogljivih zvočnikov.
Poglej vse prednosti

Uživajte v glasbi, kjerkoli ste

  • Kompaktna zasnova

  • USB

Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok

Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok

Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od nizke do visoke – s pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo. Da se to ne zgodi, lahko vklopite Dynamic Bass Boost in uživate v enakomernem zvoku tudi ob znižani glasnosti.

Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

Izvedite preprosto priključitev in uživajte v svoji glasbi s prenosnih naprav in računalnikov. Enostavno priklopite vašo napravo na zvočni vhod (3,5 mm) na vaši Philipsovi napravi. Pri računalnikih se priključitev izvede z izhoda za slušalke. Ko je povezana, lahko neposredno uživate v svoji celotni glasbeni zbirki s kompletom vrhunskih slušalk. Philips preprosto poskrbi za boljši zvok.

20 prednastavljenih postaj

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

18/06/2020

България

България

Страхотен малък и компактен.

Малък, компактен касетофон с доста силни колони. Имах стария модел, но този е по- малък и по-мощен.

Prednosti

Малък, но силен и кристален звък

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AZ318B CD радиокасетофон

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AZ318B CD радиокасетофон

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