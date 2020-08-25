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Izdelek ni več na voljo

Prenosni radio s CD-predvajalnikom

AZ215N/12

2.3

| (3) Ocene

Uživajte v svoji glasbi, kjerkoli ste

Uživate v preprostih vsakodnevnih rečeh in cenite priročnost. Kompakten in prenosen Philipsov radio s CD-predvajalnikom vam omogoča razvajanje ob najljubši glasbi s funkcijami, ki so preproste za uporabo.

Poglej vse prednosti

Uživajte v svoji glasbi, kjerkoli ste

  • Modra

  • 3 W

  • Digitalno iskanje postaj

Stereo kanalnik FM

20 prednastavljenih postaj

Predvaja plošče CD, CD-R in CD-RW

Predvaja plošče CD, CD-R in CD-RW

Philips slovi po izdelkih, ki so združljivi z veliko različnimi ploščami na trgu. Ta zvočni sistem vam omogoča uživanje ob glasbi, ki prihaja s plošč CD, CD-R in CD-RW. Oznaka CD-RW (združljivost s CD-RW) pomeni, da lahko vaš zvočni sistem predvaja tako zapisljive CD-je (CD-R) kot prepisljive CD-je (CD-RW). Plošče CD-R je mogoče posneti enkrat, pri čemer jih lahko predvajate na katerem koli predvajalniku CD, medtem ko je mogoče plošče CD-RW posneti in prepisati večkrat, predvajate pa jih lahko le na združljivih CD-predvajalnikih.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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2.3

od 5

3

Ocene

4
3
2

25/08/2020

Česká republika

Česká republika

U výrobku vše ok

vše ok výrobek nemá chybu vše funguje jak má doporučuju znamím

Prednosti

vše ok

Slabosti

nic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AZ215S CD Soundmachine

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AZ215S CD Soundmachine

11/01/2022

Slovensko

Slovensko

Úplne nový výrobok

Úplne nový výrobok, doručený dnes, 11.01.2022 zo zásielkového obchodu OKAY. Po rozbalení výrobku rádio funguje, ale CD prehrávač CD nenačíta a neprehrá. Takže je to prakticky bezcenný produkt. Pokúsim sa ho zajtra reklamovať.

Prednosti

Žiadne

Slabosti

Nefunkčný prehrávač CD

Ta ocena je bila podana za AZ215S CD Soundmachine

Datum uporabe 2021-12-11

Ta ocena je bila podana za AZ215S CD Soundmachine

Datum uporabe 2021-12-11

04/06/2024

Polska

Polska

Chyba nie o to chodziło.

Mały, lekki, ale nie do przyjęcia. Po pierwsze - mała czułość. W stosunku do innego podobnego odbiornika Philipsa nie odbiera 1/3 stacji. Po drugie - stereofonia bardzo problematyczna - słyszy się prawie jak odbiornik mono - Po trzecie - odtwarzanie CD na wzmacniaczu z pasmem 80 Hz - 16000 Hz to nieporozumienie. Po czwarte - niezrozumiała instrukcja ustawienia programów. Kiedy i jak ustawiamy częstotliwość odbioru stacji dla np.15-tej komórki pamięci ? Czy konieczne jest ustawianie pamieęci w kolejności 1 do 20 ?

Prednosti

mały, lekki

Slabosti

Wymienione w recenzji

Ta ocena je bila podana za AZ215S Bumbox CD

Datum uporabe 2024-05-04

Ta ocena je bila podana za AZ215S Bumbox CD

Datum uporabe 2024-05-04

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