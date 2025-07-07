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Črn
3 W
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Philips slovi po izdelkih, ki so združljivi z veliko različnimi ploščami na trgu. Ta zvočni sistem vam omogoča uživanje ob glasbi, ki prihaja s plošč CD, CD-R in CD-RW. Oznaka CD-RW (združljivost s CD-RW) pomeni, da lahko vaš zvočni sistem predvaja tako zapisljive CD-je (CD-R) kot prepisljive CD-je (CD-RW). Plošče CD-R je mogoče posneti enkrat, pri čemer jih lahko predvajate na katerem koli predvajalniku CD, medtem ko je mogoče plošče CD-RW posneti in prepisati večkrat, predvajate pa jih lahko le na združljivih CD-predvajalnikih.
S funkcijo "Naključno predvajanje/ponovitev" vam ne bo nikoli več dolgčas ob vedno istem vrstnem redu predvajanja glasbe. Ko v predvajalnik prenesete priljubljene skladbe, enostavno izberite način "Naključno predvajanje" ali "Ponovitev" in glasba se bo predvajala po vrstnem redu različnih načinov. Doživite drugačno in edinstveno glasbeno izkušnjo ob vsakem predvajanju.
Možnost CD-predvajalnika za programiranje predvajanja vam omogoča poslušanje priljubljenih posnetkov v želenem zaporedju.
4.7
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Kot w butach
07/07/2025
Polska
Del promocije
Preverjen kupec
Ma takie funkcje jakich potrzeba
Sprzęt ma służyć i tyle, jego design jest też ok. Menu do ogarnięcia dla każdego
Prednosti
Prostota
Slabosti
Brak, jest duzy wybór można nabyć bardziej lub mniej zaawansowany
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AZ215B Bumbox CD
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AZ215B Bumbox CD
Sadyvla
25/05/2017
Lietuva
Šis produktas turi gerų savybiu
Šis produktas yra nerealei geras puikus nuostabus aš su juo galiu pajusti pati didžiausia malonuma klausytis savo megstamos muzikos
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AZ215B CD grotuvas
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AZ215B CD grotuvas
MMarika
04/01/2024
Magyarország
Del promocije
Preverjen kupec
Megbízható
Könnyen kezelhető,bár a magyar nyelvű használati útmutató elég "szerény"
Prednosti
könnyen kezelhető
Slabosti
A hangszóró lehetne jobb
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AZ215B CD Soundmachine
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AZ215B CD Soundmachine