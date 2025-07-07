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  • Uživajte v svoji glasbi, kjerkoli ste
  • Uživajte v svoji glasbi, kjerkoli ste
  • Uživajte v svoji glasbi, kjerkoli ste
  • Uživajte v svoji glasbi, kjerkoli ste
  • Uživajte v svoji glasbi, kjerkoli ste
  • Uživajte v svoji glasbi, kjerkoli ste
  • Uživajte v svoji glasbi, kjerkoli ste

Izdelek ni več na voljo

Prenosni radio s CD-predvajalnikom

AZ215B/12

4.7
| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Uživajte v svoji glasbi, kjerkoli ste
Uživate v preprostih vsakodnevnih rečeh in cenite priročnost. Kompakten in prenosen Philipsov radio s CD-predvajalnikom vam omogoča razvajanje ob najljubši glasbi s funkcijami, ki so preproste za uporabo.
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Uživajte v svoji glasbi, kjerkoli ste

  • Črn

  • 3 W

  • Digitalno iskanje postaj

Predvaja plošče CD, CD-R in CD-RW

Predvaja plošče CD, CD-R in CD-RW

Philips slovi po izdelkih, ki so združljivi z veliko različnimi ploščami na trgu. Ta zvočni sistem vam omogoča uživanje ob glasbi, ki prihaja s plošč CD, CD-R in CD-RW. Oznaka CD-RW (združljivost s CD-RW) pomeni, da lahko vaš zvočni sistem predvaja tako zapisljive CD-je (CD-R) kot prepisljive CD-je (CD-RW). Plošče CD-R je mogoče posneti enkrat, pri čemer jih lahko predvajate na katerem koli predvajalniku CD, medtem ko je mogoče plošče CD-RW posneti in prepisati večkrat, predvajate pa jih lahko le na združljivih CD-predvajalnikih.

Naključno predvajanje/ponovitev CD-ja za osebne glasbene užitke

Naključno predvajanje/ponovitev CD-ja za osebne glasbene užitke

S funkcijo "Naključno predvajanje/ponovitev" vam ne bo nikoli več dolgčas ob vedno istem vrstnem redu predvajanja glasbe. Ko v predvajalnik prenesete priljubljene skladbe, enostavno izberite način "Naključno predvajanje" ali "Ponovitev" in glasba se bo predvajala po vrstnem redu različnih načinov. Doživite drugačno in edinstveno glasbeno izkušnjo ob vsakem predvajanju.

CD za programiranje 20 posnetkov

Možnost CD-predvajalnika za programiranje predvajanja vam omogoča poslušanje priljubljenih posnetkov v želenem zaporedju.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.7

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

07/07/2025

Polska

Polska

Preverjen kupec

Ma takie funkcje jakich potrzeba

Sprzęt ma służyć i tyle, jego design jest też ok. Menu do ogarnięcia dla każdego

Prednosti

Prostota

Slabosti

Brak, jest duzy wybór można nabyć bardziej lub mniej zaawansowany

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AZ215B Bumbox CD

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AZ215B Bumbox CD

25/05/2017

Lietuva

Lietuva

Šis produktas turi gerų savybiu

Šis produktas yra nerealei geras puikus nuostabus aš su juo galiu pajusti pati didžiausia malonuma klausytis savo megstamos muzikos

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AZ215B CD grotuvas

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AZ215B CD grotuvas

04/01/2024

Magyarország

Magyarország

Preverjen kupec

Megbízható

Könnyen kezelhető,bár a magyar nyelvű használati útmutató elég "szerény"

Prednosti

könnyen kezelhető

Slabosti

A hangszóró lehetne jobb

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AZ215B CD Soundmachine

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AZ215B CD Soundmachine

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