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AZ1/12
PREDVAJAJTE. GLASNO. KJERKOLI
Philips AZ1 predvaja glasne skladbe z radijskih postaj, iz naprave iPhone/iPad/iPod, s CD-jev in iz vseh naprav Bluetooth. Združevanje z enim dotikom NFC zagotavlja najenostavnejše brezžično pretakanje glasbe prek povezave Bluetooth doslej. Priklopite mikrofon ali kitaro in zaigrajte.
Bluetooth® in NFC
CD, MP3-CD, FM
Postaja USB za predvajanje/polnjenje
40 W, vhod za mikrofon in kitaro
Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so jazz, rock, pop in klasična glasba. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnovesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnovesje natančno prilagodi zvrsti glasbe, ki jo poslušate.
Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo naprav iPod/iPhone/iPad ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov.
Pritrdite pas za prenašanje, sistem namestite na hrbet in pojdite na pot. AZ1 je popolne velikosti za letalsko ročno prtljago, zato lahko svoje veščine preizkusite tudi v zraku. Njegovo trdno ohišje je ustvarjeno za življenje polno zabav, zunaj ali v notranjih prostorih, poleg tega pa lahko nadzorno ploščo obrnete in jo zavarujete, ko se odpravite na pot.
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