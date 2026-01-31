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Izdelek ni več na voljo

Prenosni radio s CD-predvajalnikom

AZ1/12

PREDVAJAJTE. GLASNO. KJERKOLI

Philips AZ1 predvaja glasne skladbe z radijskih postaj, iz naprave iPhone/iPad/iPod, s CD-jev in iz vseh naprav Bluetooth. Združevanje z enim dotikom NFC zagotavlja najenostavnejše brezžično pretakanje glasbe prek povezave Bluetooth doslej. Priklopite mikrofon ali kitaro in zaigrajte.

Poglej vse prednosti

z brezžičnim pretakanjem glasbe prek povezave Bluetooth

PREDVAJAJTE. GLASNO. KJERKOLI

  • Bluetooth® in NFC

  • CD, MP3-CD, FM

  • Postaja USB za predvajanje/polnjenje

  • 40 W, vhod za mikrofon in kitaro

Digital Sound Control za optimirane nastavitve glasbenega sloga

Digital Sound Control za optimirane nastavitve glasbenega sloga

Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so jazz, rock, pop in klasična glasba. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnovesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnovesje natančno prilagodi zvrsti glasbe, ki jo poslušate.

Brezžično pretakajte glasbo prek povezave Bluetooth™ iz kateregakoli pametnega telefona

Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo naprav iPod/iPhone/iPad ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov.

Pas za prenašanje in robustno ohišje za večjo prenosljivost

Pritrdite pas za prenašanje, sistem namestite na hrbet in pojdite na pot. AZ1 je popolne velikosti za letalsko ročno prtljago, zato lahko svoje veščine preizkusite tudi v zraku. Njegovo trdno ohišje je ustvarjeno za življenje polno zabav, zunaj ali v notranjih prostorih, poleg tega pa lahko nadzorno ploščo obrnete in jo zavarujete, ko se odpravite na pot.

Tehnične specifikacije

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