Pas za prenašanje in robustno ohišje za večjo prenosljivost

Pritrdite pas za prenašanje, sistem namestite na hrbet in pojdite na pot. AZ1 je popolne velikosti za letalsko ročno prtljago, zato lahko svoje veščine preizkusite tudi v zraku. Njegovo trdno ohišje je ustvarjeno za življenje polno zabav, zunaj ali v notranjih prostorih, poleg tega pa lahko nadzorno ploščo obrnete in jo zavarujete, ko se odpravite na pot.