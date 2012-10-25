Izdelek ni več na voljo
Uživajte v elegantnih in odličnih zvokih
Philipsov prenosni radio s CD-predvajalnikom osvobaja vaše najljubše digitalne skladbe s prenosnega glasbenega predvajalnika in jih predvaja v vsej njihovi veličini – kjerkoli in kadarkoli. Nudi funkcijo USB Direct in snemanje MP3-jev z enim dotikom – brez računalnika.
5 W
Presnemavanje s CD-jev
Digitalno iskanje postaj
Pomnilniško napravo USB preprosto priključite v vrata USB na zvočnem sistemu Philips in začnite s snemanjem priljubljene glasbe s CD-jev v napravo USB ali MP3-predvajalnik. To opravite z le enim dotikom in brez računalnika.
Z načinom USB Direct napravo USB preprosto priključite v vrata USB na Philipsovi napravi in digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz Philipsove naprave.
S tehnologijo stiskanja zvoka je mogoče velike digitalne glasbene datoteke stisniti do 10-krat brez znatnega zmanjšanja kakovosti zvoka. MP3 in WMA sta formata stiskanja, s katerima lahko uživate v svetu digitalne glasbe s Philipsovim predvajalnikom. Prenesite skladbe MP3 ali WMA z uradnih spletnih glasbenih strani ali pa ustvarite svoje skladbe MP3 ali WMA tako, da jih presnamete z glasbenih CD-jev in prenesete v predvajalnik.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Paweł12344677
25/10/2012
Polska
Doskonały wygląd
Najważniejszym kryterium przy zakupie był wygląd i z niego jestem bardzo zadowolony. Urządzenie stoi w kuchni i słuchamy na nim tylko radia które odbiera znakomicie. Dodatkowym atutem jest to że można je przenosić.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AZ1880 Bumbox CD
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AZ1880 Bumbox CD