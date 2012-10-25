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Izdelek ni več na voljo

Prenosni radio s CD-predvajalnikom

AZ1880/12

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Uživajte v elegantnih in odličnih zvokih

Philipsov prenosni radio s CD-predvajalnikom osvobaja vaše najljubše digitalne skladbe s prenosnega glasbenega predvajalnika in jih predvaja v vsej njihovi veličini – kjerkoli in kadarkoli. Nudi funkcijo USB Direct in snemanje MP3-jev z enim dotikom – brez računalnika.

Poglej vse prednosti

Uživajte v elegantnih in odličnih zvokih

  • 5 W

  • Presnemavanje s CD-jev

  • Digitalno iskanje postaj

Presnemavanje s CD-jev za digitalno snemanje MP3-jev z enim dotikom

Presnemavanje s CD-jev za digitalno snemanje MP3-jev z enim dotikom

Pomnilniško napravo USB preprosto priključite v vrata USB na zvočnem sistemu Philips in začnite s snemanjem priljubljene glasbe s CD-jev v napravo USB ali MP3-predvajalnik. To opravite z le enim dotikom in brez računalnika.

Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe v obliki MP3/WMA

Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe v obliki MP3/WMA

Z načinom USB Direct napravo USB preprosto priključite v vrata USB na Philipsovi napravi in digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz Philipsove naprave.

Predvajajte formate MP3/WMA-CD, CD in CD-RW

Predvajajte formate MP3/WMA-CD, CD in CD-RW

S tehnologijo stiskanja zvoka je mogoče velike digitalne glasbene datoteke stisniti do 10-krat brez znatnega zmanjšanja kakovosti zvoka. MP3 in WMA sta formata stiskanja, s katerima lahko uživate v svetu digitalne glasbe s Philipsovim predvajalnikom. Prenesite skladbe MP3 ali WMA z uradnih spletnih glasbenih strani ali pa ustvarite svoje skladbe MP3 ali WMA tako, da jih presnamete z glasbenih CD-jev in prenesete v predvajalnik.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

25/10/2012

Polska

Polska

Doskonały wygląd

Najważniejszym kryterium przy zakupie był wygląd i z niego jestem bardzo zadowolony. Urządzenie stoi w kuchni i słuchamy na nim tylko radia które odbiera znakomicie. Dodatkowym atutem jest to że można je przenosić.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AZ1880 Bumbox CD

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AZ1880 Bumbox CD

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