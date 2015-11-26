Izdelek ni več na voljo
AZ1834/12
Uživajte v glasbi, kjerkoli ste
Elegantna in prenosna zasnova sistema AZ1834 vam omogoča užitke ob najljubših glasbenih zbirkah v obliki MP3/WMA, shranjenih v prenosnem predvajalniku glasbe brez slušalk.
USB
Kompaktni stereo zvočniki zagotavljajo kakovosten zvok polnega razpona in vam omogočajo prosto gibanje. Z vgrajenimi stereo zvočniki, ki so priročni in omogočajo prijetno doživetje predvajanja glasbe, lahko uživate v glasbi kjerkoli in kadarkoli.
Priključek za povezavo s predvajalnikom MP3 omogoča neposredno predvajanje vsebin MP3 iz vašega avdio sistema. Enostavno povežite prenosni predvajalnik MP3 z avdio sistemom prek vgrajenega vhodnega vtiča in uživajte v odlični kakovosti zvoka pri predvajanju priljubljene glasbe iz prenosnega predvajalnika MP3.
Z načinom USB Direct napravo USB preprosto priključite v vrata USB na Philipsovi napravi in digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz Philipsove naprave.
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3.7
od 5
3
Ocene
luki03
26/11/2015
Polska
Elegancki wygląd, czysty dźwięk
Bardzo fajnie się prezentuje, czysty i ładny dźwięk, lecz mógłby być trochę głośniejszy. Szybko wczytuje płyty, jest poręczny i posiada dobre mocne radio.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AZ1834 Bumbox CD
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AZ1834 Bumbox CD
mario22271
15/06/2015
Polska
super sprzęt w rozsądnej cenie
Doskonały sprzęcik, prosty w obsłudze i posiadający wszystkie niezbędne funkcje. Jest lekki i naprawdę fajnie wygląda.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AZ1834 Bumbox CD
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AZ1834 Bumbox CD
Nalim
06/01/2016
Česká republika
Velké zklamání
Omlouvám se, recenzi jsem ještě nikdy nepsal, ale tohle jsem si prostě nemohl nechat pro sebe. Nejraději bych to šel vrátit, nevím jestli by to šlo, koupil jsem si to do připravované kanceláře již před několika měsíci, ale začal používat až teď. Ale k té recenzi! Zvuk: katastrofa, hned první CD Flash Gordon od Queen a hned v prvních tónech jsem tušil zradu, tedy místo tónů jsem slyšel spíše vrnění reproduktorů. Uklidňoval jsem se, začátek CD Flashe, by mohlo CD přehrávač rozrezonovat, přeci jenom je to malý štěně. Ale bohužel i v dalších skladbách, je jedno jak nahlas, či potichu, zvuk je prostě rozladěný, jakoby přezvučený. No a hned u prvního CD další problém. Kdo znáte Flash Gordon, skladby jsou většinou provázané jedna do druhé bez mezer, jako koncertní CD. Ticho: Takže pokud si chcete poslechnout Album, kde v originále nemají skladby mezeru, tento přehrávač Vám jí s radostí udělá. Je to opravdu příjemné. Hraje skladba, najednou půl vteřiny ticho a potom náhle pokračuje. Nechápu! Nikde jsem nenašel, že by tato funkce šla vypnout. Tlumené začátky skladeb: Pokud skladba začíná náhle hned v plném "zvuku", přehrávač Vám automaticky začátek ztlumí, takže první tóny neuslyšíte. Asi to má být prevence, aby uši nedostali velký náraz, ale mě to nevyhovuje. Hledání stopy: Přehrál jsem asi 15 CD, originálních, žádné kopie, a zatím z 50% se ve 3/4 přehrávač rozhodl, že přestane hrát, ztratí stopu a vyhledává jí. Jo, většinou se našla, pár pokusů a je to, můžeme hrát dál. Samozřejmě jsem neočekával nějaký super výrobek, v této velikosti, ale aby byl zvuk horší, než z nejhoršího notebooku? Vidím to tak, že to dlouho nevydržím a SOUNDMACHINE (ještě ten trefný název) poletí na sběrný dvůr. Omlouvám se Philipsu, ale od Vás si už nic nekoupím.
Ta ocena je bila podana za AZ1834 CD Soundmachine
Ta ocena je bila podana za AZ1834 CD Soundmachine