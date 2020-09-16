2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
CD
kaseta
Philips slovi po izdelkih, ki so združljivi z veliko različnimi ploščami na trgu. Ta zvočni sistem vam omogoča uživanje ob glasbi, ki prihaja s plošč CD, CD-R in CD-RW. Oznaka CD-RW (združljivost s CD-RW) pomeni, da lahko vaš zvočni sistem predvaja tako zapisljive CD-je (CD-R) kot prepisljive CD-je (CD-RW). Plošče CD-R je mogoče posneti enkrat, pri čemer jih lahko predvajate s katerim koli predvajalnikom CD, medtem ko je mogoče plošče CD-RW posneti in prepisati večkrat, predvajate pa jih lahko le z združljivimi CD-predvajalniki.
0
Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od nizke do visoke – s pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo. Da se to ne zgodi, lahko vklopite Dynamic Bass Boost in uživate v enakomernem zvoku tudi ob znižani glasnosti.
5.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
GoatGamer69
16/09/2020
България
80000000000000 от 10
Прекрасен уред! Прави страхотен звук! Най_добрата пропорция качество и количество!
Prednosti
много са (няма да се съберат)
Slabosti
никакви
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AZ127 CD радиокасетофон
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AZ127 CD радиокасетофон
KERNOW55
08/11/2019
Eesti
Sellel tootel on suurepärased omadused
Kõik vajalik üheskoos! Nüüd ei peagi minu varasemalt ostetud väärtuslikud ning mulle vajalikud kassetid ja CD-id minema ajaloo prügikasti.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AZ127 CD Soundmachine
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AZ127 CD Soundmachine