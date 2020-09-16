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  • Uživajte v glasbi, kjerkoli ste
  • Uživajte v glasbi, kjerkoli ste
  • Uživajte v glasbi, kjerkoli ste
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  • Uživajte v glasbi, kjerkoli ste
  • Uživajte v glasbi, kjerkoli ste

Izdelek ni več na voljo

Prenosni radio s CD-predvajalnikom

AZ127/12

5
| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Uživajte v glasbi, kjerkoli ste
V življenju uživate v preprostih rečeh in se navdušujete nad priročnostjo. Privlačna in prenosna glasbena naprava AZ127 vam z enostavnimi funkcijami omogoča uživanje v priljubljeni glasbi.
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Uživajte v glasbi, kjerkoli ste

  • CD

  • kaseta

Predvajajte plošče CD, CD-R in CD-RW

Philips slovi po izdelkih, ki so združljivi z veliko različnimi ploščami na trgu. Ta zvočni sistem vam omogoča uživanje ob glasbi, ki prihaja s plošč CD, CD-R in CD-RW. Oznaka CD-RW (združljivost s CD-RW) pomeni, da lahko vaš zvočni sistem predvaja tako zapisljive CD-je (CD-R) kot prepisljive CD-je (CD-RW). Plošče CD-R je mogoče posneti enkrat, pri čemer jih lahko predvajate s katerim koli predvajalnikom CD, medtem ko je mogoče plošče CD-RW posneti in prepisati večkrat, predvajate pa jih lahko le z združljivimi CD-predvajalniki.

Kasetofon s samodejno ustavitvijo

Kasetofon s samodejno ustavitvijo

0

Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok

Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok

Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od nizke do visoke – s pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo. Da se to ne zgodi, lahko vklopite Dynamic Bass Boost in uživate v enakomernem zvoku tudi ob znižani glasnosti.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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5.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

16/09/2020

България

България

80000000000000 от 10

Прекрасен уред! Прави страхотен звук! Най_добрата пропорция качество и количество!

Prednosti

много са (няма да се съберат)

Slabosti

никакви

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AZ127 CD радиокасетофон

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AZ127 CD радиокасетофон

08/11/2019

Eesti

Eesti

Sellel tootel on suurepärased omadused

Kõik vajalik üheskoos! Nüüd ei peagi minu varasemalt ostetud väärtuslikud ning mulle vajalikud kassetid ja CD-id minema ajaloo prügikasti.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AZ127 CD Soundmachine

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AZ127 CD Soundmachine

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